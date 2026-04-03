UniCredit anunță activarea programului de puncte Mastercard prin platforma UniCredit x Priceless. Antoaneta Curteanu: Asocierea cu acest progam va fi pentru clienții noștri atractivă și valoroasă

UniCredit Bank și UniCredit Consumer Financing au activat programul de puncte Mastercard în platforma UniCredit x Priceless, prin care clienții persoane fizice, deținători de carduri, pot acumula puncte la plățile făcute la comercianții parteneri și le pot transforma ulterior în bani direct pe card sau în vouchere digitale.

La ce comercianți pot fi acumulate puncte

Programul de loialitate este susținut de o rețea puternică de comercianți parteneri: eMAG, Fashion Days, Mobexpert, rețelele de benzinării OMV și Petrom, Orange, Uber și mulți alții.

Cum se înscriu clienții în platforma UniCredit x Priceless

Accesul în acest program este simplu și intuitiv: utilizatorii intră în aplicația Mobile Banking de la UniCredit Bank și sunt direcționați către platforma Priceless, unde se pot înrola și pot vizualiza portofoliul de beneficii și oferte. Odată ce se înrolează în programul de puncte, fiecare plată cu cardul la comercianții parteneri aduce puncte ce pot fi transformate în bani, direct pe card sau vouchere.

În platforma UniCredit x Priceless clienții pot vedea detaliile programului, punctele acumulate, modalitățile de utilizare (cashback sau vouchere), precum și istoricul trazacțiilor care le aduc beneficii.

Antoaneta Curteanu: Asocierea cu acest progam va fi pentru clienții noștri atractivă și valoroasă

„Am integrat noul program de loialitate UniCredit x Priceless, oferit de Mastercard, cu gândul de a oferi cât mai multe beneficii deținătorilor de carduri UniCredit. Datorită numărului mare și a paletei diversificate de comercianți din platformă, asocierea cu acest progam va fi pentru clienții noștri atractivă și valoroasă. Noul mecanism completează platforma de loialitate Priceless, care include beneficii precum programele de cashback Marțea Mastercard, Mastercard Premium Collection, Mastercard Travel Rewards, dar și acces în lounge-urile aeroporturilor și asigurare e-commerce pentru cumpărături online în siguranță, astfel încât experiența clientului să fie una completă.” a spus Antoaneta Curteanu, Vicepreședinte Executiv Retail la UniCredit Bank.

Lista actualizată a comercianților parteneri este disponibilă AICI.

