Schimbare la conducerea Intesa Sanpaolo Bank România: CEO-ul Alessio Cioni demisionează. Cine va prelua atribuțiile

Gabriela Dinu
Alessio Cioni, Director General și CEO Intesa Sanpaolo Bank România

Intesa Sanpaolo Bank România anunță o schimbare importantă la nivelul conducerii executive, după ce Alessio Cioni a demisionat din funcția de Director General și Președinte al Comitetului de Management (CEO) al băncii.

Decizia a fost luată la cunoștință de Consiliul de Administrație al băncii în ședința din 28 mai 2026.

Până la numirea unui nou CEO, atribuțiile executive vor fi preluate de Jola Dima, Prim-Vice Director General al Intesa Sanpaolo Bank România, în conformitate cu prevederile de guvernanță ale instituției de credit.

„Consiliul de Administrație a inițiat procedurile prevăzute pentru numirea unui nou Director General”, se arată în anunțul transmis de bancă.

Intesa Sanpaolo face parte din grupul italian Intesa Sanpaolo, unul dintre cele mai mari grupuri bancare europene, prezent și pe piața din România prin operațiuni dedicate segmentului corporate și retail.

By Gabriela Dinu
Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
