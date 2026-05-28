UniCredit Consumer Financing a câștigat distincția „Votat Produsul Anului® 2026” la categoria „Finanțare cumpărături online”. Emil Mitescu: ”Această recunoaștere confirmă faptul că soluțiile digitale sunt relevante atunci când simplifică experiența clientului”

UniCredit Consumer Financing a obținut distincția „Votat Produsul Anului® 2026” la categoria „Finanțare cumpărături online”, pentru finanțarea 100% online pe site-urile partenerilor, o soluție dezvoltată pentru a răspunde nevoii tot mai mari de simplitate, viteză și accesibilitate în experiența de cumpărare online, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Acest premiu confirmă relevanța strategiei companiei în digitalizarea serviciilor și în dezvoltarea unor procese care pun clientul în centrul experienței. Categoria și câștigătorul sunt menționate în lista oficială a ediției 2026 a competiției „Votat Produsul Anului®”.

Produsul premiat le permite clienților să acceseze finanțare direct pe site-urile magazinelor partenere, fără deplasări și fără etape administrative complicate. Întregul parcurs este conceput pentru a fi ușor de înțeles și de urmat: online, în câțiva pași simpli, iar răspunsul de aprobare poate fi primit în aproximativ 15 minute, în funcție de completarea corectă a datelor și de verificările necesare. Identificarea se realizează digital, prin mijloace video, pe baza unui act de identitate valabil și a unei adrese de e-mail, iar documentele contractuale sunt semnate electronic.

Prin această soluție, UniCredit Consumer Financing răspunde unui comportament de consum tot mai bine conturat-clienții își doresc produse financiare care să poată fi accesate atunci când au nevoie de ele, direct în contextul achiziției, rapid și fără fricțiuni. În esență, finanțarea devine o extensie firească a experienței de cumpărare online, nu un proces separat, consumator de timp. Beneficiul pentru client este accesul facil la finanțare, predictibilitate, economie de timp și o experiență complet digitală, disponibilă de oriunde.

„Această recunoaștere confirmă faptul că soluțiile digitale sunt relevante atunci când simplifică experiența clientului și răspund unor nevoi concrete, într-un mod clar și eficient. Pentru noi, finanțarea 100% online înseamnă mai mult decât digitalizare, înseamnă un proces accesibil, rapid și sigur, integrat firesc în parcursul de cumpărare al clientului”, a declarat Emil Mitescu, CEO UniCredit Consumer Financing.

Premiul vine într-un context în care digitalizarea proceselor interne și a interacțiunii cu clienții rămâne o direcție strategică pentru UniCredit Consumer Financing. Astăzi, procesele digitale și automatizate sunt o componentă centrală a modului nostru de lucru, contribuind la eficiență operațională și la o experiență mai fluentă pentru clienți. În acest cadru, produsul premiat reflectă o abordare pragmatică a inovației, tehnologia fiind utilizată acolo unde aduce valoare reală și simplifică deciziile de zi cu zi.

Distincția „Votat Produsul Anului® 2026” are la bază o cercetare de piață realizată online, pe un eșantion reprezentativ urban de 5.696 de respondenți, cu vârsta de peste 18 ani, în perioada 19 martie – 10 mai 2026. Metodologia, certificată de Deloitte a evaluat, într-un model standardizat de scoring, criterii precum inovația percepută, atractivitatea, intenția de cumpărare satisfacția. La nivel internațional, conceptul „Votat Produsul Anului®” activează în aproape 40 de țări, iar în România se află la cea de-a șaptesprezecea ediție. Pentru UniCredit Consumer Financing, această recunoaștere are o semnificație aparte tocmai pentru că vine din evaluarea consumatorilor și validează o direcție strategică esențială – dezvoltarea unor soluții financiare digitale, utile și ușor de folosit, care contribuie la o experiență mai simplă, mai rapidă și mai relevantă pentru client.