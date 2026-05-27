Banca Transilvania deschide 4 centre dedicate creditelor ipotecare. Anca Crăciun: Aici găsesc claritate și îndrumare, într-un moment în care visul devine plan

Gabriela Dinu
Banca Transilvania anunță deschidere a patru BT Mortgage Centers în București și Cluj-Napoca, centre dedicate consultanței și acordării creditelor pentru achiziția unei locuințe.

BT Mortgage Centers oferă un consultant dedicat pentru tot procesul de creditare

În cadrul BT Mortgage Centers, întregul flux – de la analiza inițială, pregătirea documentației și până la aprobarea creditului – este gestionat de un consultant dedicat.

Potrivit băncii, clienții primesc sprijin pentru evaluarea situației financiare, analiza costurilor, stabilirea avansului optim, simulări online de credit și estimarea impactului financiar pe termen lung.

Noua structură este adresată inclusiv românilor din diaspora care vor să cumpere o proprietate în România și au nevoie de consultanță pentru accesarea finanțării.

Unde sunt deschise BT Mortgage Centers

București
Sucursala BT București Est – Piața Alba Iulia nr. 2, bl. I1, sector 3
Sucursala BT București Vest – Bd. Iuliu Maniu nr. 6Q, sector 6
Agenția BT Dimitrie Pompeiu – Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 6A, sector 2
Cluj-Napoca
Sucursala BT Cluj – Calea Dorobanților nr. 27-29

Programul centrelor este extins față de cel standard al băncii, de luni până vineri, între orele 09:00 și 19:00. Banca recomandă programarea online pentru acces rapid la consultanță.

Anca Crăciun: „Un credit pentru locuință este mai mult decât o finanțare”

„Un credit pentru locuință este mai mult decât o finanțare. Este începutul unui drum, un angajament pe termen lung, o investiție majoră și un pas esențial spre stabilitate și siguranță. De aceea am creat BT Mortgage Centers, dedicate celor care pornesc în această călătorie, unde clienții găsesc claritate și îndrumare, într-un moment în care visul devine plan, iar planul devine realitate”, declară Anca Crăciun, Director Coordonator Private, Premium Banking și Produse Retail, Banca Transilvania.

Dinamica pieței imobiliare din România

România ocupă primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește ponderea proprietarilor de locuințe: aproximativ 94% dintre români dețin un apartament sau o casă, potrivit datelor Eurostat (2025).

În România, în perioada 2015 – 2025, piața locală a înregistrat creșteri accelerate.

Evolutie piata imobiliara 2015 – 2025
Prețurile locuințelor din UE a crescut cu 64,9%.
Chiriile, în același interval, au înregistrat o creștere de 21,8%.
Rezultatul este că prețurile de vânzare au crescut aproape de x3 ori mai repede decât chiriile.

Tendința structurală ne arată că proprietatea a devenit tot mai greu de atins, nu pentru că cererea a dispărut, ci pentru că activele imobiliare s-au apreciat într-un ritm mai rapid. În termeni simpli, accesibilitatea la proprietate a devenit mai redusă.

Adevărata problemă nu este dacă piața crește sau nu, ci că accesibilitatea se deteriorează: locuințele devin mai greu de cumpărat raportat la venituri, oferta nouă rămâne insuficientă, iar costurile de construcție nu vor scădea curând, se precizează într-o analiză marca BT.

By Gabriela Dinu
Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
