BCR, singura bancă din România care aduce Cupa Mondială în portofel. Cum arată cardurile în ediție limitată dedicate Cupei Mondiale de Fotbal 2026

BCR și Visa lansează în România carduri în ediție limitată dedicate FIFA World Cup 2026™, una dintre cele mai mari competiții sportive la nivel global. Prin această inițiativă, BCR devine singura bancă din România care emite carduri dedicate turneului, se arată într-un comunicat de presă.

Campionatul Mondial de Fotbal 2026 sărbătorit și în România

Campionatul Mondial de Fotbal 2026 va avea loc în Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, în perioada 11 iunie – 19 iulie 2026. Va fi prima ediție cu 48 de echipe, 16 orașe gazdă, 104 meciuri cu peste 6 milioane de spectatori prezenți pe stadioane și miliarde de fani din întreaga lume urmărind evenimentul.

Ce carduri BCR primesc design FIFA World Cup 2026™

Pentru a marca acest moment, BCR lansează o ediție limitată de carduri de debit, credit și virtuale, disponibile în perioada aprilie-decembrie 2026. Noile designuri vor înlocui temporar variantele actuale pentru patru produse din portofoliu: George Young, George Standard Cyan, BCR Visa Virtual și cardul de credit BCR Visa Standard.

Elena Ungureanu: Aducem mai aproape energia și emoția unuia dintre cele mai mari evenimente sportive din lume

„Ne bucurăm să fim alături de BCR pentru a le aduce posesorilor de carduri din România mai aproape energia și emoția unuia dintre cele mai mari evenimente sportive din lume, printr-un produs care îmbină utilitatea de zi cu zi cu entuziasmul unei competiții globale. Această lansare în ediție limitată reflectă angajamentul nostru comun de a oferi experiențe de plată sigure, simple și relevante și, în același timp, de a crea noi modalități prin care consumatorii se pot conecta cu pasiunile lor prin cardurile pe care le folosesc zi de zi”, declară Elena Ungureanu, Country Manager Visa în România.

Florin Pintilie: Un card care să spună ceva, fără să schimbe nimic din ce contează cu adevărat pentru client

„Cupa Mondială de Fotbal este cel mai urmărit eveniment sportiv din lume, iar parteneriatul cu Visa ne-a oferit cadrul potrivit pentru a aduce această energie în portofelul clienților noștri, la propriu. Am pornit de la un brief simplu: un card care să spună ceva, fără să schimbe nimic din ce contează cu adevărat pentru client: costuri, funcționalități, accesibilitate. Rezultatul este o ediție care reflectă un moment global, prin intermediul unui produs de zi cu zi.”, spune Florin Pintilie, Șef Departament Dezvoltare Produse Carduri, BCR.

Cardurile își păstrează caracteristicile

Cardurile din ediția limitată BCR & Visa păstrează în totalitate caracteristicile, funcționalitățile și comisioanele aferente produselor existente, diferența față de variantele standard fiind exclusiv de natură vizuală.

Produsele fac parte din categoria Standard și se adresează persoanelor fizice, atât clienților noi, cât și celor existenți. Cardurile pot fi obținute prin aplicația George, 100% online, sau în unitățile BCR.

Un element definitoriu al designului constă în poziționarea personalizării – nume, număr de card și CVV – pe verso, păstrând astfel fața cardului dedicată integral elementelor grafice ale ediției limitate.

Tombolă pentru bilete la meciurile Cupei Mondiale

Lansarea este însoțită de o tombolă dedicată, prin care deținătorii de carduri de debit BCR Visa pot câștiga bilete la meciurile Cupei Mondiale de Fotbal 2026, precum și articole oficiale FIFA. Condiția de participare: efectuarea a minimum 10 tranzacții POS sau online per etapă de campanie, cu orice card de debit BCR Visa. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul BCR.

După epuizarea stocului aferent ediției limitate, cardurile noi, reînnoite sau înlocuite vor reveni automat la designul standard al produselor respective.