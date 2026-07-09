Stiri de top

Grecia, mașina și cash-ul. Topul destinațiilor de vacanță și cum își plătesc românii concediile

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu

Grecia este destinația preferată de românii care aleg să își petreacă vacanța în afara țării în această vară, însă mai interesant decât topul destinațiilor este modul în care aceștia își organizează concediul. Cei mai mulți economisesc bani pe parcursul anului pentru vacanță, preferă să călătorească cu mașina personală și folosesc atât numerarul, cât și cardul pentru plăți, potrivit unui sondaj realizat online de comparatorul financiar FinZoom.ro, la cererea CEC Bank.

Contents
Grecia, Bulgaria și Italia, în topul destinațiilor de vacanțăVacanța cu mașina, preferată de româniMajoritatea românilor își economisesc din timp banii pentru concediuRomânii preferă cash-ulCe servicii oferă CEC Bank în călătoriePentru plăți în străinătate, CEC Bank oferă cardul VISA Multicurrency

Grecia, Bulgaria și Italia, în topul destinațiilor de vacanță

Datele arată că doar unul din patru români intenționează să își petreacă vacanța în afara României. Dintre aceștia, 65% au ales destinații precum Grecia, Bulgaria, Italia și Turcia.

Grecia ocupă primul loc în clasamentul destinațiilor externe, fiind aleasă de 26,6% dintre respondenți. Urmează Bulgaria, cu aproximativ 15%, Italia (14%) și Turcia, cu puțin sub 10%. În preferințele românilor se mai regăsesc Spania (9%), Egipt (4%) și Franța (3,5%), în timp ce alte destinații însumează procente mai reduse.

Vacanța cu mașina, preferată de români

Sondajul arată că autoturismul personal rămâne principalul mijloc de transport pentru concedii. Peste jumătate dintre respondenți (55,6%) spun că vor pleca în vacanță cu mașina proprie, în timp ce trenul și avionul sunt alese aproape în egală măsură, de 16,6%, respectiv 16,2% dintre participanți. Autocarul este preferat de aproximativ 11,6% dintre respondenți.

Majoritatea românilor își economisesc din timp banii pentru concediu

În ceea ce privește finanțarea concediului, șapte din zece români spun că strâng bani din timp, economisind pe parcursul anului pentru vacanță. Doar 10,6% folosesc tichetele de vacanță, puțin peste 10% apelează la cardul de credit sau la facilitatea de overdraft, în timp ce sub 7% declară că se împrumută de la prieteni. Mai puțin de 3% spun că beneficiază de prime de concediu acordate de angajator.

Românii preferă cash-ul

La capitolul plăți în vacanță, numerarul continuă să fie preferat de o parte importantă dintre români. Puțin peste un sfert dintre respondenți afirmă că vor plăti exclusiv cash, aproape aceeași pondere intenționează să folosească atât numerar, cât și cardul, iar aproape 7% spun că vor achita cheltuielile doar cu cardul de credit.

Ce servicii oferă CEC Bank în călătorie

Pornind de la aceste obiceiuri de consum și de călătorie, CEC Bank precizează că pune la dispoziția clienților o serie de servicii dedicate concediilor, disponibile direct în aplicația de Mobile Banking – CEC app. Astfel, utilizatorii pot achiziționa asigurări de călătorie, rovinieta, huvinieta, servicii de asistență rutieră și taxa de pod Fetești – Cernavodă.

Potrivit băncii, „serviciile sunt disponibile direct din aplicația de Mobile Banking – CEC app, oferind clienților o experiență rapidă și simplificată înainte de plecarea la drum”.

Pentru plăți în străinătate, CEC Bank oferă cardul VISA Multicurrency

Pentru plățile efectuate în străinătate, CEC Bank recomandă utilizarea cardului VISA Multicurrency, care oferă acces direct la conturi în zece valute, fără comision de administrare, precum și a cardului de credit al băncii, prin care cumpărăturile pot fi achitate în până la 24 de rate lunare fără dobândă, la comercianți din întreaga lume.

Sondajul a fost realizat online de comparatorul financiar FinZoom.ro, la solicitarea CEC Bank, pe un eșantion reprezentativ de aproximativ 1.200 de respondenți din întreaga țară, reprezentativ pentru utilizatorii de internet. Potrivit metodologiei, 60% dintre participanți sunt salariați, peste 80% locuiesc în mediul urban, iar 58% au studii superioare sau postuniversitare.

You Might Also Like

UniCredit Consumer Financing intră pe piața finanțării soluțiilor auditive printr-un parteneriat cu Audionova. Emil Mitescu: Oferim un proces digital simplificat, direct în clinică

ING Bank extinde RoPay în e-commerce. Dedeman introduce plata instant pentru comenzile online

Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR: Despre „coincidența divină” și stabilitatea cursului de schimb

În „condițiile incertitudinilor foarte ridicate”, BNR menține neschimbată dobânda-cheie. Banca Centrală are vești bune pentru români: „Rata anuală a inflației se reduce ușor în luna iunie, iar în trimestrul III 2026 va consemna o scădere substanțială”

ING lansează o nouă ediție a programului Donations Hub în Home’Bank. Alexandra Ranetti: ”Donează în Home’Bank este unul dintre instrumentele prin care ne propunem să sprijinim sănătatea financiară a sectorului neguvernamental din România”

TAGGED: , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share this Article
By Gabriela Dinu
Follow:
Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
Previous Article În „condițiile incertitudinilor foarte ridicate”, BNR menține neschimbată dobânda-cheie. Banca Centrală are vești bune pentru români: „Rata anuală a inflației se reduce ușor în luna iunie, iar în trimestrul III 2026 va consemna o scădere substanțială”
Next Article Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR: Despre „coincidența divină” și stabilitatea cursului de schimb
- Publicitate -
- Publicitate -
Lost your password?