Grecia, mașina și cash-ul. Topul destinațiilor de vacanță și cum își plătesc românii concediile

Grecia este destinația preferată de românii care aleg să își petreacă vacanța în afara țării în această vară, însă mai interesant decât topul destinațiilor este modul în care aceștia își organizează concediul. Cei mai mulți economisesc bani pe parcursul anului pentru vacanță, preferă să călătorească cu mașina personală și folosesc atât numerarul, cât și cardul pentru plăți, potrivit unui sondaj realizat online de comparatorul financiar FinZoom.ro, la cererea CEC Bank.

Grecia, Bulgaria și Italia, în topul destinațiilor de vacanță

Datele arată că doar unul din patru români intenționează să își petreacă vacanța în afara României. Dintre aceștia, 65% au ales destinații precum Grecia, Bulgaria, Italia și Turcia.

Grecia ocupă primul loc în clasamentul destinațiilor externe, fiind aleasă de 26,6% dintre respondenți. Urmează Bulgaria, cu aproximativ 15%, Italia (14%) și Turcia, cu puțin sub 10%. În preferințele românilor se mai regăsesc Spania (9%), Egipt (4%) și Franța (3,5%), în timp ce alte destinații însumează procente mai reduse.

Vacanța cu mașina, preferată de români

Sondajul arată că autoturismul personal rămâne principalul mijloc de transport pentru concedii. Peste jumătate dintre respondenți (55,6%) spun că vor pleca în vacanță cu mașina proprie, în timp ce trenul și avionul sunt alese aproape în egală măsură, de 16,6%, respectiv 16,2% dintre participanți. Autocarul este preferat de aproximativ 11,6% dintre respondenți.

Majoritatea românilor își economisesc din timp banii pentru concediu

În ceea ce privește finanțarea concediului, șapte din zece români spun că strâng bani din timp, economisind pe parcursul anului pentru vacanță. Doar 10,6% folosesc tichetele de vacanță, puțin peste 10% apelează la cardul de credit sau la facilitatea de overdraft, în timp ce sub 7% declară că se împrumută de la prieteni. Mai puțin de 3% spun că beneficiază de prime de concediu acordate de angajator.

Românii preferă cash-ul

La capitolul plăți în vacanță, numerarul continuă să fie preferat de o parte importantă dintre români. Puțin peste un sfert dintre respondenți afirmă că vor plăti exclusiv cash, aproape aceeași pondere intenționează să folosească atât numerar, cât și cardul, iar aproape 7% spun că vor achita cheltuielile doar cu cardul de credit.

Ce servicii oferă CEC Bank în călătorie

Pornind de la aceste obiceiuri de consum și de călătorie, CEC Bank precizează că pune la dispoziția clienților o serie de servicii dedicate concediilor, disponibile direct în aplicația de Mobile Banking – CEC app. Astfel, utilizatorii pot achiziționa asigurări de călătorie, rovinieta, huvinieta, servicii de asistență rutieră și taxa de pod Fetești – Cernavodă.

Potrivit băncii, „serviciile sunt disponibile direct din aplicația de Mobile Banking – CEC app, oferind clienților o experiență rapidă și simplificată înainte de plecarea la drum”.

Pentru plăți în străinătate, CEC Bank oferă cardul VISA Multicurrency

Pentru plățile efectuate în străinătate, CEC Bank recomandă utilizarea cardului VISA Multicurrency, care oferă acces direct la conturi în zece valute, fără comision de administrare, precum și a cardului de credit al băncii, prin care cumpărăturile pot fi achitate în până la 24 de rate lunare fără dobândă, la comercianți din întreaga lume.

Sondajul a fost realizat online de comparatorul financiar FinZoom.ro, la solicitarea CEC Bank, pe un eșantion reprezentativ de aproximativ 1.200 de respondenți din întreaga țară, reprezentativ pentru utilizatorii de internet. Potrivit metodologiei, 60% dintre participanți sunt salariați, peste 80% locuiesc în mediul urban, iar 58% au studii superioare sau postuniversitare.