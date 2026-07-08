Stiri de top

ING lansează o nouă ediție a programului Donations Hub în Home’Bank. Alexandra Ranetti: ”Donează în Home’Bank este unul dintre instrumentele prin care ne propunem să sprijinim sănătatea financiară a sectorului neguvernamental din România”

Cornel Dinu
Cornel Dinu

ONG-urile sunt invitate să aplice pentru unul dintre cele 20 de locuri disponibile în platforma de donații din Home’Bank. Din 2023 până în prezent, prin Donations Hub au fost mobilizate aproximativ 700.000 de euro pentru cauze sociale, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Contents
Cine poate aplicaCum se desfășoară selecțiaCum se pot înscrie organizațiile

ING Bank România lansează o nouă rundă de selecție pentru organizațiile neguvernamentale care doresc să facă parte din programul Donează în Home’Bank, platforma prin care clienții persoane fizice ai băncii pot susține prin donații proiecte cu impact în comunitate. Din 2023 și până în prezent, 54 de organizații au fost incluse în Donations Hub, iar prin intermediul platformei au fost mobilizate aproximativ 700.000 de euro pentru cauze sociale, sumă care include și contribuțiile suplimentare oferite de ING Bank România. În ultimele două ediții, aproximativ 110 ONG-uri s-au înscris în procesul de selecție pentru program, confirmând interesul ridicat al sectorului neguvernamental pentru accesul la platforma de donații din Home’Bank.

Organizațiile eligibile se pot înscrie în competiție în perioada 9–30 iulie 2026, urmând ca organizațiile selectate să desfășoare campanii de strângere de fonduri în Home’Bank în intervalul decembrie 2026 – decembrie 2027. Programul urmărește să contribuie la creșterea rezilienței și sustenabilității financiare a organizațiilor neguvernamentale pentru care donațiile individuale reprezintă o sursă importantă de finanțare și să faciliteze digitalizarea procesului de strângere de fonduri.

În cadrul ediției 2026–2027, ING Bank invită să aplice organizațiile care activează în domeniile educație, sănătate, mediu, situații de urgență sau care derulează programe dedicate grupurilor vulnerabile. Acestea sunt și principalele arii de intervenție reprezentate în prezent în platformă, reflectând diversitatea cauzelor susținute de comunitatea de donatori din Home’Bank.

„Donează în Home’Bank este unul dintre instrumentele prin care ne propunem să sprijinim sănătatea financiară a sectorului neguvernamental din România, oferind organizațiilor acces la un canal digital de fundraising și facilitând conectarea acestora cu comunitatea de donatori,” a declarat Alexandra Ranetti, Sustainability Manager ING.

Programul acordă o atenție specială organizațiilor mici, cu bugete anuale sub 500.000 de euro, pentru care oportunitățile de atragere a donațiilor sunt limitate sau aflate într-un stadiu incipient. Totodată, selecția va include și organizații cu dimensiuni mai mari, astfel încât fiecare domeniu eligibil să fie reprezentat în platformă.

De-a lungul edițiilor recente, campaniile desfășurate prin platformă au contribuit la finanțarea unor organizații și proiecte cu impact în comunitate, din domenii variate precum educația, sănătatea și sprijinul persoanelor vulnerabile. Modelul Donations Hub combină accesul la o infrastructură digitală simplă de donații cu implicarea activă a comunității de clienți și a ING Bank România, care a suplimentat în ultimii ani donațiile atrase prin platformă cu contribuții totale de peste 230.000 de euro.

Cine poate aplica

Pot participa organizațiile neguvernamentale care:
• activează în unul dintre domeniile eligibile;
• au minimum doi ani de activitate;
• au implementat cel puțin două proiecte cu rezultate demonstrate;
• pot demonstra transparență financiară;
• au colaborări relevante în domeniul în care activează;
• se bucură de o bună reputație și sunt aliniate principiilor de incluziune și respect promovate de ING.

De asemenea, organizațiile vor putea înscrie proiecte aflate deja în implementare, cu o vechime de minimum un an și cu impact demonstrabil asupra beneficiarilor și comunităților cărora li se adresează.

Cum se desfășoară selecția

Procesul de selecție va avea loc în mai multe etape:
• 9–30 iulie 2026 – înscrierea organizațiilor;
• 31 iulie–7 august 2026 – evaluarea și selecția semifinaliștilor;
• 12–21 august 2026 – votul angajaților ING pentru selectarea finaliștilor;
• 25 august 2026 – anunțarea organizațiilor selectate;
• 26 august–30 noiembrie 2026 – etapă de verificare și onboarding;
• decembrie 2026 – lansarea campaniilor în Home’Bank.

Proiectele vor fi evaluate pe baza impactului organizației, relevanței proiectului, potențialului de impact și sustenabilității acestuia.

Cum se pot înscrie organizațiile

Organizațiile interesate pot completa formularul de înscriere disponibil pe site-ul ING și îl pot transmite la adresa sustainability@ing.ro până la data de 30 iulie 2026, ora 18:00. Regulamentul complet al programului și documentele necesare înscrierii sunt disponibile pe site-ul ING Bank România.

You Might Also Like

UniCredit: Economia României va crește cu doar 0,2% în 2026, iar ciclurile politice ar putea întârzia consolidarea fiscală. Când ar putea BNR să reducă dobânda-cheie. Cum performează Polonia, Ungaria, Bulgaria

UniCredit Consumer Financing intră pe piața finanțării soluțiilor auditive printr-un parteneriat cu Audionova. Emil Mitescu: Oferim un proces digital simplificat, direct în clinică

ING Bank extinde RoPay în e-commerce. Dedeman introduce plata instant pentru comenzile online

Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR: Despre „coincidența divină” și stabilitatea cursului de schimb

Grecia, mașina și cash-ul. Topul destinațiilor de vacanță și cum își plătesc românii concediile

TAGGED: , , ,
Share this Article
By Cornel Dinu
Follow:
Project Manager & Editor al publicaţiei online www.BankingNews.ro. Are o experienţă vastă, de peste 20 de ani, în domeniul mass-media. A ocupat, de-a lungul timpului, rolul de editor şi/sau funcţii de conducere în cadrul redacţiilor unor ziare şi reviste, precum "Cronica Română", "România Liberă", "Curierul Naţional", "Independent", "Agenda Construcţiilor" etc. Se simte bine în mediul virtual, unde a dezvoltat numeroase proiecte, fiind fondator sau co-fondator al www.ghiseulbancar.ro, www.banisiafaceri.ro, www.bankingjobs.ro şi www.cafeneauabancara.ro.
Previous Article BRD susține o nouă finanțare sustenabilă de 30 milioane euro pentru Autonom Services. Irina Neacșu: ”Autonom Services își întărește statutul de afacere antreprenorială de mare anvergură prezentă la BVB”
Next Article În „condițiile incertitudinilor foarte ridicate”, BNR menține neschimbată dobânda-cheie. Banca Centrală are vești bune pentru români: „Rata anuală a inflației se reduce ușor în luna iunie, iar în trimestrul III 2026 va consemna o scădere substanțială”
- Publicitate -
- Publicitate -
Lost your password?