ING lansează o nouă ediție a programului Donations Hub în Home’Bank. Alexandra Ranetti: ”Donează în Home’Bank este unul dintre instrumentele prin care ne propunem să sprijinim sănătatea financiară a sectorului neguvernamental din România”

ONG-urile sunt invitate să aplice pentru unul dintre cele 20 de locuri disponibile în platforma de donații din Home’Bank. Din 2023 până în prezent, prin Donations Hub au fost mobilizate aproximativ 700.000 de euro pentru cauze sociale, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

ING Bank România lansează o nouă rundă de selecție pentru organizațiile neguvernamentale care doresc să facă parte din programul Donează în Home’Bank, platforma prin care clienții persoane fizice ai băncii pot susține prin donații proiecte cu impact în comunitate. Din 2023 și până în prezent, 54 de organizații au fost incluse în Donations Hub, iar prin intermediul platformei au fost mobilizate aproximativ 700.000 de euro pentru cauze sociale, sumă care include și contribuțiile suplimentare oferite de ING Bank România. În ultimele două ediții, aproximativ 110 ONG-uri s-au înscris în procesul de selecție pentru program, confirmând interesul ridicat al sectorului neguvernamental pentru accesul la platforma de donații din Home’Bank.

Organizațiile eligibile se pot înscrie în competiție în perioada 9–30 iulie 2026, urmând ca organizațiile selectate să desfășoare campanii de strângere de fonduri în Home’Bank în intervalul decembrie 2026 – decembrie 2027. Programul urmărește să contribuie la creșterea rezilienței și sustenabilității financiare a organizațiilor neguvernamentale pentru care donațiile individuale reprezintă o sursă importantă de finanțare și să faciliteze digitalizarea procesului de strângere de fonduri.

În cadrul ediției 2026–2027, ING Bank invită să aplice organizațiile care activează în domeniile educație, sănătate, mediu, situații de urgență sau care derulează programe dedicate grupurilor vulnerabile. Acestea sunt și principalele arii de intervenție reprezentate în prezent în platformă, reflectând diversitatea cauzelor susținute de comunitatea de donatori din Home’Bank.

„Donează în Home’Bank este unul dintre instrumentele prin care ne propunem să sprijinim sănătatea financiară a sectorului neguvernamental din România, oferind organizațiilor acces la un canal digital de fundraising și facilitând conectarea acestora cu comunitatea de donatori,” a declarat Alexandra Ranetti, Sustainability Manager ING.

Programul acordă o atenție specială organizațiilor mici, cu bugete anuale sub 500.000 de euro, pentru care oportunitățile de atragere a donațiilor sunt limitate sau aflate într-un stadiu incipient. Totodată, selecția va include și organizații cu dimensiuni mai mari, astfel încât fiecare domeniu eligibil să fie reprezentat în platformă.

De-a lungul edițiilor recente, campaniile desfășurate prin platformă au contribuit la finanțarea unor organizații și proiecte cu impact în comunitate, din domenii variate precum educația, sănătatea și sprijinul persoanelor vulnerabile. Modelul Donations Hub combină accesul la o infrastructură digitală simplă de donații cu implicarea activă a comunității de clienți și a ING Bank România, care a suplimentat în ultimii ani donațiile atrase prin platformă cu contribuții totale de peste 230.000 de euro.

Cine poate aplica

Pot participa organizațiile neguvernamentale care:

• activează în unul dintre domeniile eligibile;

• au minimum doi ani de activitate;

• au implementat cel puțin două proiecte cu rezultate demonstrate;

• pot demonstra transparență financiară;

• au colaborări relevante în domeniul în care activează;

• se bucură de o bună reputație și sunt aliniate principiilor de incluziune și respect promovate de ING.

De asemenea, organizațiile vor putea înscrie proiecte aflate deja în implementare, cu o vechime de minimum un an și cu impact demonstrabil asupra beneficiarilor și comunităților cărora li se adresează.

Cum se desfășoară selecția

Procesul de selecție va avea loc în mai multe etape:

• 9–30 iulie 2026 – înscrierea organizațiilor;

• 31 iulie–7 august 2026 – evaluarea și selecția semifinaliștilor;

• 12–21 august 2026 – votul angajaților ING pentru selectarea finaliștilor;

• 25 august 2026 – anunțarea organizațiilor selectate;

• 26 august–30 noiembrie 2026 – etapă de verificare și onboarding;

• decembrie 2026 – lansarea campaniilor în Home’Bank.

Proiectele vor fi evaluate pe baza impactului organizației, relevanței proiectului, potențialului de impact și sustenabilității acestuia.

Cum se pot înscrie organizațiile

Organizațiile interesate pot completa formularul de înscriere disponibil pe site-ul ING și îl pot transmite la adresa sustainability@ing.ro până la data de 30 iulie 2026, ora 18:00. Regulamentul complet al programului și documentele necesare înscrierii sunt disponibile pe site-ul ING Bank România.