Stiri de top

Banca Transilvania merge mai departe cu aceeași echipă: Ömer Tetik rămâne CEO până în 2030

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu

Banca Transilvania anunță reînnoirea mandatului Directorului General, Ömer Tetik, până în 2030. În prima jumătate a acestui an, au fost reînnoite mandatele altor trei membri din conducerea executivă a băncii, George Călinescu – Director General Adjunct Financiar, Oana Ilaș – Director General Adjunct Retail Banking și Leontin Toderici – Director General Adjunct Operațiuni. De asemenea, echipa de conducere a fost completată prin promovarea lui Cosmin Călin în funcția de Director General Adjunct Large Corporate.

Toate celelalte contracte de mandat ale membrilor Comitetului Conducătorilor aflate în curs, respectiv ale lui Cătălin Caragea (Risc), Andrzej Dominiak (Tehnologie), Tiberiu Moisă (MidCorporate & IMM) și Bogdan Pleșuvescu (Legal), rămân în vigoare, neschimbate.

Horia Ciorcilă: Continuăm împreună cu întreaga echipă BT parcursul de creștere a băncii

„Unul dintre punctele forte ale Băncii Transilvania a fost încă de la început echipa sa unită și stabilă. Consiliul de Administrație apreciază la colegii din Comitetul Conducătorilor profesionalismul, loialitatea și angajamentul față de ceea ce construim la bancă și în Grupul Banca Transilvania. Continuăm împreună cu întreaga echipă BT parcursul de creștere a băncii, cu încrederea că munca noastră are impact pozitiv în economie și în viața clienților.”, Horia Ciorcilă, Președintele Consiliului de Administrație, Banca Transilvania.

Reînnoirea mandatelor are loc într-o perioadă în care Banca Transilvania și-a consolidat poziția de lider pe piața bancară datorită rezultatelor solide. În ultimii ani, banca a înregistrat creșteri peste media pieței în ceea ce privește activele, profitabilitatea, volumele operaționale și numărul de clienți. Între 2021 și 2025, cota de piață în funcție de activele BT a crescut de la 19,5% la 22%, iar la finalul primului trimestru ale anului au ajuns la 212,9 miliarde lei. De asemenea, volumele de tranzacționare ale Băncii Transilvania au departajat-o ca unul dintre cei mai tranzacționați emitenți listați la Bursa de Valori București, demonstrând încrederea acordată băncii și conducerii sale de către investitori.

You Might Also Like

Cum a evoluat sistemul bancar în 2025: profit, active, fuziuni, bănci cu capital autohton vs capital străin

ING Bank România, desemnată „Cea mai bună bancă de Cash Management” din România. Raluca Țintoiu: ”Recunoașterea Global Finance dovedește mai departe relevanța soluțiilor tehnice și expertiza echipei noastre”

BRD – Groupe Société Générale marchează 10 ani de susținere a FIRST Tech Challenge România și continuă investițiile în educația aplicată a tinerilor. Flavia Popa: ”Acest program ne arata concret cum tinerii învață să colaboreze, să își asume roluri, să caute soluții și să își transforme ideile în proiecte cu impact”

UniCredit Bank introduce chat-ul în Mobile Banking. Antoaneta Curteanu explică: Clienții își doresc interacțiuni cât mai rapide și intuitive

BCR, Co-Aranjor al emisiunii de obligațiuni Autonom de 30 milioane de euro, a treia finanțare consecutivă legată de obiective de sustenabilitate. Cosmina Plaveti: Credem că această tranzacție poate fi un reper pentru piață

Share this Article
By Gabriela Dinu
Follow:
Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
Previous Article ING Bank România, desemnată „Cea mai bună bancă de Cash Management” din România. Raluca Țintoiu: ”Recunoașterea Global Finance dovedește mai departe relevanța soluțiilor tehnice și expertiza echipei noastre”
Next Article Nicușor Dan la Summitul NATO de la Ankara: România va găzdui un birou regional al Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență
- Publicitate -
- Publicitate -
Lost your password?