Banca Transilvania merge mai departe cu aceeași echipă: Ömer Tetik rămâne CEO până în 2030

Banca Transilvania anunță reînnoirea mandatului Directorului General, Ömer Tetik, până în 2030. În prima jumătate a acestui an, au fost reînnoite mandatele altor trei membri din conducerea executivă a băncii, George Călinescu – Director General Adjunct Financiar, Oana Ilaș – Director General Adjunct Retail Banking și Leontin Toderici – Director General Adjunct Operațiuni. De asemenea, echipa de conducere a fost completată prin promovarea lui Cosmin Călin în funcția de Director General Adjunct Large Corporate.

Toate celelalte contracte de mandat ale membrilor Comitetului Conducătorilor aflate în curs, respectiv ale lui Cătălin Caragea (Risc), Andrzej Dominiak (Tehnologie), Tiberiu Moisă (MidCorporate & IMM) și Bogdan Pleșuvescu (Legal), rămân în vigoare, neschimbate.

Horia Ciorcilă: Continuăm împreună cu întreaga echipă BT parcursul de creștere a băncii

„Unul dintre punctele forte ale Băncii Transilvania a fost încă de la început echipa sa unită și stabilă. Consiliul de Administrație apreciază la colegii din Comitetul Conducătorilor profesionalismul, loialitatea și angajamentul față de ceea ce construim la bancă și în Grupul Banca Transilvania. Continuăm împreună cu întreaga echipă BT parcursul de creștere a băncii, cu încrederea că munca noastră are impact pozitiv în economie și în viața clienților.”, Horia Ciorcilă, Președintele Consiliului de Administrație, Banca Transilvania.

Reînnoirea mandatelor are loc într-o perioadă în care Banca Transilvania și-a consolidat poziția de lider pe piața bancară datorită rezultatelor solide. În ultimii ani, banca a înregistrat creșteri peste media pieței în ceea ce privește activele, profitabilitatea, volumele operaționale și numărul de clienți. Între 2021 și 2025, cota de piață în funcție de activele BT a crescut de la 19,5% la 22%, iar la finalul primului trimestru ale anului au ajuns la 212,9 miliarde lei. De asemenea, volumele de tranzacționare ale Băncii Transilvania au departajat-o ca unul dintre cei mai tranzacționați emitenți listați la Bursa de Valori București, demonstrând încrederea acordată băncii și conducerii sale de către investitori.