BCR premiază cu 100.000 de lei liceele cu cel mai mare progres la Bacalaureat. Nicoleta Deliu-Pașol: Prin BacUp premiem progresul și arătăm că media unei țări spune mai mult despre viitorul ei decât performanța de vârf

BCR în parteneriat cu Asociația Edupedu pentru Educație, lansează BacUp, primul concurs național care premiază liceele de stat cu cel mai mare progres al rezultatelor la examenul de Bacalaureat, în sesiunea iunie–iulie 2026 față de sesiunea iunie–iulie 2025. Pentru a intra în competiție, liceele trebuie să se înscrie în perioada 13–24 iulie 2026, prin formularul disponibil pe edupedu.ro.

BCR acordă premii totale de 100.000 de lei

Premiile, în valoare totală de 100.000 de lei, sunt oferite de BCR și vor fi folosite de liceele câștigătoare pentru dezvoltarea activităților educaționale, prin investiții și proiecte care contribuie la îmbunătățirea procesului de învățământ.

În cadrul primei ediții vor fi acordate trei premii:

Premiul I: 60.000 de lei;

Premiul II: 25.000 de lei;

Premiul III: 15.000 de lei.

BCR investește în capitalul uman al României

Pentru BCR, BacUp este o extensie a strategiei de investiții în educație, pe care banca o tratează ca pe o investiție în capitalul uman al României, alături de Școala de Bani, cel mai amplu program de educație financiară din țară, și ZBOR, primul proiect de recunoaștere și încredere dedicat tinerilor din România.

Nicoleta Deliu-Pașol: Prin BacUp premiem progresul și arătăm că media unei țări spune mai mult despre viitorul ei decât performanța de vârf

„BCR are încredere în tinerii din ziua de azi și în oamenii care îi formează. Pentru noi, cea mai importantă investiție este cea în educație, pentru că randamentul ei se vede în fiecare generație care ajunge mai departe decât cea de dinaintea ei. Prin BacUp premiem progresul și arătăm că media unei țări spune mai mult despre viitorul ei decât performanța de vârf, singura pe care suntem obișnuiți să o recunoaștem. Acest demers pune în lumină munca școlilor care reușesc, de la un an la altul, să își ducă elevii mai sus decât păreau să le permită punctele de plecare. Și este modul nostru de a le spune profesorilor și directorilor de licee că efortul lor contează, se vede și are impact concret în comunitate”, a declarat Nicoleta Deliu-Pașol, Director de Comunicare și CSR, BCR.

Cum funcționează BacUp



Liceele participante vor fi evaluate exclusiv pe baza rezultatelor oficiale publicate pe platforma bacalaureat.edu.ro, după soluționarea contestațiilor, prin compararea rezultatelor obținute la examenul național de Bacalaureat în sesiunile iunie–iulie 2025 și iunie–iulie 2026.

Evaluarea ia în considerare trei indicatori:

evoluția mediei generale la examenul de Bacalaureat (pondere 40%);

evoluția ratei de promovare (pondere 30%);

evoluția ponderii elevilor care au obținut media generală de minimum 8,00.

Pentru a asigura comparabilitatea rezultatelor, concursul este deschis liceelor de stat care au avut minimum 30 de candidați din promoția curentă la examenul național de Bacalaureat, în ambele sesiuni de referință.

Calendar și înscrieri



Înscrierile sunt deschise în perioada 13–24 iulie 2026, după publicarea rezultatelor finale ale examenului de Bacalaureat, și se realizează prin completarea formularului disponibil la:

https://forms.gle/xnPuiEt3VY3p6LXf9

Liceele câștigătoare vor fi anunțate în data de 30 iulie 2026, pe edupedu.ro. Regulamentul complet al concursului este disponibil pe edupedu.ro.

„De peste opt ani, la Edupedu analizăm rezultatele examenelor naționale și spunem povestea educației din România. Am observat că, dincolo de clasamentele cu liceele de top, există sute de școli care reușesc, prin munca profesorilor și implicarea comunității, să își îmbunătățească rezultatele de la un an la altul. Când o școală e mai bine merită văzută, apreciată și încurajată, mai ales după o perioadă cu atâtea provocări și vești grele pentru profesori și directori. Ei știu cel mai bine că educația e în primul rând capacitatea unei școli de a-i ajuta pe elevi să ajungă mai departe decât părea posibil”, a adăugat Mihai Peticilă, co-fondator Edupedu.