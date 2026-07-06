ING Bank România include Disney+ în pachetul ING Extra. Clienții primesc acces la platforma de streaming direct din Home’Bank

ING Bank România extinde beneficiile pachetului premium ING Extra prin includerea abonamentului Disney+ Standard, care poate fi activat direct din aplicația Home’Bank. Noua ofertă completează pachetul lansat la finalul anului trecut și vine alături de îmbunătățirea asigurării de călătorie și a beneficiilor dedicate celor care călătoresc.

ING Bank România includere Disney+ în Pachetul ING Extra

De la seri liniștite acasă, până la momente petrecute cu familia sau prietenii, ING Extra devine mai mult decât un Pachet de cont curent. Oferă acum clienților și acces la universul Disney+ Standard, cu filme, seriale și transmisiuni sportive în direct de la Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu, FX și ESPN, într-o experiență simplă și integrată.

Disney+ are ceva pentru toată lumea, reunind atât familiile, cât și fanii și spectatorii mai tineri. Potrivit unui studiu Ipsos, realizat pentru ING în 2025*, 44% dintre respondenții cu vârste între 18 și 65 de ani au spus că accesul la Disney+ ca beneficiu bancar ar juca un rol important în decizia de a alege un pachet de cont curent.

Disney+, disponibil direct din Home’Bank

Disney+ poate fi activat în doar câțiva pași simpli, direct din aplicația mobilă Home’Bank. Clienții existenți ai Disney+ pot beneficia, de asemenea, de oferta ING Extra.

Diana Mihai: Continuăm să construim experiențe care aduc valoare dincolo de banking

„Ne uităm constant la ce contează cu adevărat în viața oamenilor. Prin pachetele ING More și ING Extra continuăm să construim experiențe care aduc valoare dincolo de banking, inclusiv siguranță și flexibilitate pentru cei care călătoresc. ING Extra completează acum experiența prin acces la Disney+, cu filme, seriale și evenimente sportive. Prin acest parteneriat, ne dorim să fim parte din acele momente simple, dar importante: seri de film, timp petrecut împreună, povești care inspira si aduc oamenii mai aproape”, spune Diana Mihai, Director de Marketing, Comunicare și Brand Experience, ING Bank România.

ING extinde beneficiile pentru călătorii

Pe lângă introducerea Disney+, ING continuă să extindă beneficiile disponibile prin pachetul ING Extra. Actualizările recente includ, de asemenea, o asigurare de călătorie îmbunătățită, realizată printr-un parteneriat cu bolttech, un lider în domeniul tehnologiei integrate de asigurări. Prin platforma digitală Protection Hub, disponibilă direct în Home’Bank, clienții pot gestiona mai simplu asigurarea de călătorie, pot găsi informații sau pot deschide o solicitare de despăgubire, într-un singur loc.

În același timp, beneficiile de călătorie incluse în Pachetele ING More și ING Extra au fost extinse pentru a oferi mai multă acoperire și flexibilitate. De exemplu, protecția pentru franșiza la închirierea auto ajunge până la 3.000 de euro, iar acoperirea pentru accidente în călătorie a crescut de la 5.000 de euro la 50.000 de euro. În plus, situațiile frecvente din călătorii sunt acum mai bine acoperite: întârzierile de călătorie pot fi despăgubite cu până la 300 de euro, iar cele de bagaje cu până la 500 de euro, în condiții mai ușor de îndeplinit. Totodată, durata maximă a unei călătorii acoperite a fost extinsă până la 62 de zile consecutive, mai precizeaza banca.

Toate aceste schimbări sunt gândite pentru a le oferi clienților mai multă liniște și control, indiferent unde se află.

Ce pachete de cont curent propune ING



ING Go este pachetul de bază, care oferă funcționalitățile esențiale de zi cu zi, fără costuri, pentru o gestionare simplă a banilor. Cu ING More și ING Extra, primești mai mult decât un pachet bancar. Primești beneficii care, luate separat, ar costa mult mai mult decât abonamentul lunar. De exemplu, cu ING More ai beneficii în valoare de până la aproximativ 470 lei pe lună, la un cost de 39 lei. Iar cu ING Extra, ajungi la beneficii în valoare de aproximativ 920 lei pe lună, pentru 220 lei.

*Studiul a fost realizat de Ipsos pentru ING, în noiembrie 2025, la nivel urban, pe un eșantion de 1610 persoane, cu vârsta cuprinsă între 18 – 65 ani.