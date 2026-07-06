BCR câștigă cinci premii EFFIE 2026 pentru ZBOR și Programul de Beneficii George. Banca, pe locul al doilea în topul celor mai premiate branduri din România. Ionuț Stanimir: Marketingul are valoare atunci când pornește de la oameni și generează un impact real în viața lor

Banca Comercială Română (BCR) a obținut cinci premii la ediția din 2026 a EFFIE Awards România, una dintre cele mai importante competiții dedicate eficienței în marketing și comunicare. Distincțiile au fost acordate pentru programele ZBOR și Programul de Beneficii George, iar banca s-a clasat pe locul al doilea în topul celor mai premiate branduri din România și a ajuns în finala Grand Effie, cea mai înaltă distincție a competiției.

BCR: 7 nominalizări și cinci trofee

BCR a intrat în competiție cu șapte nominalizări și a obținut cinci trofee, confirmând eficiența campaniilor dezvoltate în jurul a două dintre cele mai importante proiecte ale sale: rețeaua dedicată tinerilor ZBOR și Programul de Beneficii George, primul program bancar din România care recompensează loialitatea clienților.

Cinci premii și o prezență în finala Grand Effie

Pentru campania „Încredere în tinerii din ziua de azi”, dedicată programului ZBOR, BCR a obținut:

Silver – Positive Change: Social Good – Brands;

Silver – Youth Marketing;

Bronze – Engaged Communities.

Campania „Eu știu mai bine”, dedicată Programului de Beneficii George, a fost recompensată cu:

Gold – Marketing Disruptors;

Bronze – Finance.

În plus, campania a fost inclusă în finala Grand Effie, cea mai importantă distincție acordată în cadrul competiției.

Ionuț Stanimir: Marketingul are valoare atunci când pornește de la oameni și generează un impact real în viața lor

„Cele cinci premii EFFIE, care au așezat BCR pe locul al doilea în topul celor mai premiate branduri din România la ediția din 2026, sunt o confirmare că marketingul are valoare atunci când pornește de la oameni și generează un impact real în viața lor. Dar premiile, oricât ne-ar bucura, rămân o recunoaștere de moment. Ce contează și face cu adevărat diferența este modul în care schimbăm experiența bancară și răsplătim loialitatea clienților prin Programul de Beneficii George, cu dobânzi preferențiale la credite și depozite, avantaje care cresc odată cu timpul pe care clienții îl petrec alături de noi și cu portofoliul de produse pe care îl dezvoltăm împreună.

La fel, în huburile ZBOR, prin tot ce facem, ne dorim să le dăm tinerilor din ziua de azi încrederea că vocea lor contează și că România este țara în care pot să aibă un viitor. Cea mai importantă recunoaștere pentru BCR rămâne faptul că proiectele noastre contribuie la prosperitatea oamenilor și la comunități mai puternice, dar și la o Românie în care merită să crezi și să construiești”, a declarat Ionuț Stanimir, Director de Marketing și Comunicare BCR.

ZBOR, un proiect în care BCR a investit 5 milioane de euro

Premiile obținute de programul ZBOR validează strategia BCR de a investi în dezvoltarea tinerilor și în construirea unei comunități bazate pe educație, mentorat și oportunități de dezvoltare.

Lansat cu o investiție de 5 milioane de euro, ZBOR este primul proiect de acest tip dezvoltat de o bancă în România și include:

🔵 o rețea de 12 hub-uri în 11 orașe;

🔵 o platformă digitală de învățare și o aplicație dedicată;

🔵 o comunitate de aproximativ 120.000 de tineri, traineri și mentori.

Potrivit băncii, numai în 2025, peste 70.000 de tineri au participat la mai mult de 3.000 de evenimente și ateliere organizate în cadrul rețelei ZBOR.

Programul George a ajuns la 1,86 milioane de persoane

Cele două trofee și calificarea în finala Grand Effie au fost obținute pentru campania dedicată Programului de Beneficii George, prin care BCR recompensează loialitatea clienților și încurajează comportamentul financiar responsabil.

Programul este structurat pe cinci niveluri de beneficii – Go, Advanced, Pro, Max și Max Invest – și oferă avantaje care cresc pe măsură ce clienții utilizează mai multe produse și servicii ale băncii.

În prezent, Programul de Beneficii George este utilizat de 1,86 milioane de persoane.

Datele aferente anului 2025 arată că:

🔵 peste 50% dintre clienții BCR au folosit avantajele programului pentru plăți și retrageri de numerar;

🔵 420.000 de persoane au accesat credite și depozite cu dobândă preferențială;

🔵 61% dintre clienții care și-au stabilit un obiectiv financiar în cadrul programului au ales economisirea, deschizând un cont de economii.

BCR mai precizează că a ajuns în finala EFFIE Awards România 2026 cu șapte nominalizări, obținute pentru campaniile ZBOR, Programul de Beneficii George și Necheltuitorii.