Studiu ING Bank: Două treimi dintre români ajung să cheltuiască mai mult decât anticipau în vacanță

Costurile medicale neacoperite de asigurare, intervențiile de asistență rutieră și schimbul valutar făcut în ultimul moment pot crește considerabil bugetul unei vacanțe. Aproximativ 66% dintre români au ajuns să plătească mai mult decât era necesar într-o călătorie din cauza unor decizii financiare luate pe loc, arată un studiu realizat de Frappe Digital pentru ING Bank România.

Costurile neprevăzute ajung direct în bugetul personal

Datele studiului arată că 30% dintre respondenți au fost nevoiți să achite intervenții sau tratamente care nu erau acoperite de asigurare. Alți 10% au suportat cheltuieli neplanificate pentru servicii de asistență rutieră. Pentru părinți, presiunea poate fi și mai mare: în cazul acestor tipuri de costuri, ei sunt de aproape două ori mai predispuși să le suporte din propriile resurse.

Roxana Petria: Prin ING More și ING Extra ne-am dorit să oferim beneficii relevante pentru astfel de situații

„În călătorii apar adesea ceea ce noi numim improvizații financiare, adică situații în care trebuie să iei decizii pe loc, fie că este vorba despre schimb valutar, o problemă medicală sau alte costuri neprevăzute. Sunt momente care uneori fac parte din experiența unei călătorii și care pot influența atât bugetul, cât și confortul vacanței. Prin ING More și ING Extra ne-am dorit să oferim beneficii relevante pentru astfel de situații, astfel încât clienții să aibă la îndemână soluții utile atunci când călătoresc,” a declarat Roxana Petria, Head of Daily Banking Tribe, ING Bank România.

Aproape unul din cinci români a fost surprins de costurile schimbului valutar

Studiul arată că schimbul valutar rămâne una dintre cele mai frecvente operațiuni financiare asociate călătoriilor, cu peste jumătate dintre români care schimbă valută cel puțin ocazional. În același timp, aproape unul din cinci respondenți spune că, în ultimul an, s-a confruntat cu costuri pe care nu le anticipase atunci când a avut nevoie să schimbe valută. Posibilitatea de a verifica din timp cursul și de a beneficia de condiții avantajoase de schimb poate contribui la un mai bun control al bugetului de călătorie, o nevoie adresată și de Pachetele de cont curent ING, care includ acces la un curs valutar avantajos.

În călătoriile în străinătate, comportamentele de plată rămân împărțite:



• 30% aleg să plătească direct cu cardul și să folosească conversia automată;

• 1 din 4 schimbă valuta chiar înainte de plecare, ceea ce îi expune mai mult la variațiile de curs;

• 19% schimbă valută online și folosesc apoi cardul pentru plăți.

Diferențele apar și între generații. Tinerii (18-29 de ani) folosesc mai des schimbul valutar online și plata cu cardul în valută, în timp ce respondenții între 45 și 65 de ani preferă plata directă cu cardul și conversia automată. Dincolo de metodele folosite, datele studiului sugerează că utilizarea frecventă a valutei vine la pachet cu un nivel mai ridicat de organizare financiară: acești respondenți sunt mai predispuși să aibă un fond de urgență, asigurări de sănătate sau să își facă asigurare de călătorie înainte de plecare.

Unul din cinci români nu și-a făcut niciodată asigurare de călătorie

Diferențe apar și în modul în care românii se raportează la asigurarea de călătorie. 1 din 5 nu a încheiat niciodată o astfel de poliță, iar procentul crește în rândul tinerilor: 33% dintre cei cu vârste între 18 și 29 de ani spun că nu au apelat niciodată la acest tip de protecție. La polul opus, 42% își fac asigurare la fiecare plecare în străinătate, persoanele cu vârste între 45 și 65 de ani fiind cele mai constante: aproape jumătate dintre acestea se asigură de fiecare dată.



Principalul motiv pentru care românii nu își fac mereu asigurare de călătorie nu este costul, ci percepția redusă a riscului. O treime dintre respondenți spun că nu au avut probleme serioase în călătorii și s-au descurcat fără, iar 23% nu consideră asigurarea necesară

Ce beneficii de călătorie oferă pachetele ING

Pachetele de cont curent ING includ beneficii utile și în călătorii, în funcție de nevoile fiecărui client. ING Go acoperă zona de banking de zi cu zi și include schimb valutar avantajos non-stop pentru operațiuni de până la 10.000 de lei pe lună. ING More păstrează acest beneficiu și adaugă asigurare de călătorie pentru titular și familie, cu acoperiri pentru urgențe medicale, întârzieri de călătorie, bagaje pierdute sau întârziate, răspundere civilă și asistență auto. Pachetul include și 3 intrări pe an în business lounge-uri din România, discount de 12% la BlackCab sau acces la Visa Luxury Hotel Collection. Beneficiile incluse au o valoare estimată de până la 470 de lei, în timp ce costul pachetului este de doar 39 de lei pe lună.

Pentru cei care călătoresc mai des, ING Extra extinde beneficiile incluse în Pachetul More: schimbul valutar avantajos devine nelimitat, cardul inclus este Visa Platinum, accesul în business lounge-uri din România crește la 6 intrări pe an, iar pachetul adaugă Priority Pass cu 4 intrări gratuite pe an în lounge-uri internaționale, discount de 15% la BlackCab și reduceri la SIXT Rent A Car. Valoarea beneficiilor incluse poate ajunge la 920 de lei, la un cost al pachetului de 220 de lei pe lună.

*Studiul a fost realizat în aprilie 2026, pe un eșantion de 1.051 de respondenți, persoane cu vârsta între 18 și 65 de ani, din mediul urban, utilizatori de produse bancare. Cercetarea este cantitativă, primară, de tip ad hoc, cu o eroare maximă de eșantionare de ±3,0%, la un nivel de încredere de 95%.