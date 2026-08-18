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Peste 160.000 de tranzacții pentru încărcarea brățărilor Banca Transilvania la festivalul UNTOLD 2026, realizate cu carduri din 90 de țări

Cornel Dinu
Cornel Dinu

UNTOLD 2026 a adus împreună participanți din întreaga lume și a confirmat preferința tot mai mare pentru tranzacțiile digitale: peste 160.000 de încărcări ale brățărilor de festival au fost realizate cu carduri emise în 90 de țări. Banca Transilvania, banca oficială UNTOLD, a asigurat infrastructura de plăți care a susținut experiența cashless a participanților, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

• Unul din două carduri folosite pentru alimentarea brățărilor de festival a fost emis de Banca Transilvania.
• Persoanele cu vârste între 18 și 34 de ani au reprezentat 56% din clienții BT care și-au încărcat brățara de festival.
• 55% din încărcările brățărilor au fost făcute online, prin aplicația UNTOLD.
• A crescut preferința pentru opțiunea Pay with BT Pay, integrată în aplicația UNTOLD. Astfel de tranzacții au înregistrat în acest an o creștere cu 56% față de UNTOLD 2025.
• Interesul pentru cardul BT Visa UNTOLD s-a reflectat și în emiterea a 4.700 de carduri noi pe durata festivalului. Comunitatea utilizatorilor a depășit pragul de 200.000 de astfel de carduri.

Pentru susținerea experienței cashless, Banca Transilvania a asigurat un ecosistem complet de plăți, care a inclus procesarea tranzacțiilor, punctele de încărcare a brățărilor (Credit Points), POS-urile comercianților, ATM-ul din cadrul festivalului, soluții integrate în aplicația BT Pay și cardul BT Visa UNTOLD.

Pe lângă muzică și plăți digitale, UNTOLD a însemnat și mișcare. Participanții care au activată opțiunea Premii în mișcare din BT Pay au acumulat peste 40 de milioane de pași pe durata festivalului. Datele confirmă atât dimensiunea internațională a festivalului, preferința participanților pentru soluțiile digitale, cât și rolul tehnologiei în experiența festivalului. UNTOLD 2027 STAR Edition va ava loc în Cluj-Napoca, în perioada 5-8 august.

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By Cornel Dinu
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Project Manager & Editor al publicaţiei online www.BankingNews.ro. Are o experienţă vastă, de peste 20 de ani, în domeniul mass-media. A ocupat, de-a lungul timpului, rolul de editor şi/sau funcţii de conducere în cadrul redacţiilor unor ziare şi reviste, precum "Cronica Română", "România Liberă", "Curierul Naţional", "Independent", "Agenda Construcţiilor" etc. Se simte bine în mediul virtual, unde a dezvoltat numeroase proiecte, fiind fondator sau co-fondator al www.ghiseulbancar.ro, www.banisiafaceri.ro, www.bankingjobs.ro şi www.cafeneauabancara.ro.
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