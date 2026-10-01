De vineri, românii care împrumută statul prin titluri de stat Fidelis pot obține dobânzi peste inflație

Fidelis revine in luna octombrie cu dobânzi ușor mai mari față de luna septembrie, peste inflația din luna august. Ministerul Finanțelor lansează, în perioada 2 – 9 octombrie 2026, o nouă ediție Fidelis. Românii care vor să împrumute statul au parte dobânzi de până la 7,75% la emisiunile în lei și de până la 6,60% la cele în euro.

Băncile partenere prin care poți cumpăra Fidelis

Persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot subscrie în titlurile de stat Fidelis denominate în lei și în euro prin intermediul băncilor partenere BT Capital Partners, Salt Bank&Banca Transilvania, Banca Comercială Română, BRD – Groupe Societe Generale, UniCredit Bank și TradeVille în parteneriat cu Libra Internet Bank, titluri care sunt listate la Bursa de Valori București.

Fidelis susține donarea de sânge

Și în această ediție, Programul Fidelis susține donarea de sânge prin campania ”România are sânge de rocker”, derulată de Ministerul Finanțelor, în parteneriat cu ”Morning Glory cu Răzvan Exarhu” și Rock FM, oferind donatorilor posibilitatea de a beneficia de condiții avantajoase de investiție.

Cei care vor să-și investească economiile în Programul Fidelis, ediția din octombrie, vor beneficia de dobânzi atractive și neimpozabile: la lei de 6,60% – cu scadența la 2 ani; de 7,60% cu scadența la 2 ani pentru donatorii de sânge; de 7,15% cu scadența la 4 ani; de 7,75% cu scadența la 10 ani. În cazul emisiunii în euro dobânzile sunt de 4,50% pentru titlurile cu scadența la 3 ani; de 6,60% cu scadența la 10 ani; de 5,50% cu scadența de 3 ani pentru donatorii de sânge. Beneficii pentru donatorii de sânge: două tranșe speciale, în lei și euro.

Dobânzi pentru donatori

Prima tranșă specială este cea emisă în lei, cu scadență la 2 ani și oferă o dobândă de 7,60%. Donatorii-investitori se bucură de un prag minim de subscriere redus de la 5.000 de lei la 500 lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 lei.

Cea de-a doua tranșă dedicată donatorilor de sânge este emisă în euro, cu scadență la 3 ani și va avea o dobândă de 5,50%.

Donatorii-investitori se bucură de un prag minim de subscriere redus de la 1.000 de euro la 100 euro, în limita unui plafon maxim de 20.000 euro. De aceste facilități pot beneficia persoanele care fac dovada donării de sânge începând din 1 mai 2026.

Potrivit MF, cei care investesc în titlurile de stat Fidelis se bucură de facilități precum: posibilitatea de a vinde titlurile înainte de maturitate, primind dobândă aferentă perioadei de deținere în funcție de prețul primit pe bursă; veniturile obținute din deținerea titlurilor sunt neimpozabile; flexibilitate în administrarea și diversificarea portofoliului.

Instituția reamintește că valoarea nominală a unui titlu de stat Fidelis este de 100 de lei pentru emisiunea în lei și 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.

NOTA. In august, inflația a fost de 6,2%.

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