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Banca Transilvania finanțează extinderea și amenajarea Salinei Turda, unul dintre cele mai spectaculoase obiective turistice din România. Tiberiu Moisă: ”Mă bucur că Salina Turda se dezvoltă mai departe. Este unul dintre locurile care reușesc să mă surprindă de fiecare dată”

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu

Salina Turda își va extinde circuitul turistic prin amenajarea Minei Iosif și va moderniza baza de tratament, în cadrul unei investiții de aproximativ 25 de milioane de euro. Banca Transilvania susține proiectul cu o finanțare de 14 milioane de euro, potrivit unui anunț al băncii. Lucrările vor dura aproximativ doi ani, iar salina va rămâne deschisă publicului în această perioadă.

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Banca Transilvania susține amenajarea Salinei TurdaTiberiu Moisă: Sunt încântat să susținem o investiție care pune și mai mult în valoare Salina Turda Banca de Investiții și Dezvoltare garantează creditul BT

Banca Transilvania susține amenajarea Salinei Turda

Mina Iosif, care acum poate fi văzută doar de la distanță, va fi amenajată cu lifturi panoramice, pasarele și un râu artificial de sare. Aceasta este una dintre cele patru mine care fac formează salina, alături de Mina Rudolf, Mina Ghizela și Mina Terezia.

Tiberiu Moisă: Sunt încântat să susținem o investiție care pune și mai mult în valoare Salina Turda

„Mă bucur că Salina Turda se dezvoltă mai departe. Este unul dintre locurile care reușesc să mă surprindă de fiecare dată. Ori de cate ori am vizitat-o, am rămas cu o impresie puternică datorită frumuseții pe care o putem găsi la peste 100 de metri sub pământ. Sunt încântat să susținem o investiție care pune și mai mult în valoare Salina Turda și care va continua să bucure mulți oameni de acum înainte.”, susţine declară Tiberiu Moisă, Director General Adjunct Corporate & IMM, Banca Transilvania.

Investiția va genera beneficii pentru întreaga comunitate din care face parte Salina Turda, de la creșterea activității turistice a zonei, la dezvoltarea economiei locale, potrivit băncii.

Banca de Investiții și Dezvoltare garantează creditul BT

Finanțarea acordată de Banca Transilvania este garantată prin Banca de Investiții și Dezvoltare, iar intermedierea proiectului a fost asigurată de TUD Investment Consulting.

Lucrările se vor desfășura pe parcursul a aproximativ doi ani, perioadă în care Salina Turda va rămâne deschisă publicului.

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By Gabriela Dinu
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Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
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