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Dosarul ROBOR. ING Bank România va contesta decizia primită de la Consiliul Concurenței: ”Banca respinge ferm constatările și sancțiunea dispusă prin această decizie, pe care le consideră neîntemeiate”

Cornel Dinu
Cornel Dinu
Credit foto: BalkansCat / Shutterstock.com

ING Bank România confirmă, într-un comunicat de presă, primirea Deciziei Plenului Consiliului Concurenței din data de 28 septembrie 2026.

”ING Bank România respinge ferm constatările și sancțiunea dispusă prin această decizie, pe care le consideră neîntemeiate. Activitatea băncii s-a desfășurat în permanență cu respectarea reglementărilor legale și a normelor aplicabile”, se arată în anunțul transmis mass-media.

Banca va exercita toate căile legale disponibile pentru contestarea și anularea acestei decizii. ”Avem încredere că instanțele de judecată vor analiza cu obiectivitate toate elementele relevante ale cauzei și vor dispune o soluție conformă cu legea și faptele”, subliniază oficialii ING Bank România.

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By Cornel Dinu
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Project Manager & Editor al publicaţiei online www.BankingNews.ro. Are o experienţă vastă, de peste 20 de ani, în domeniul mass-media. A ocupat, de-a lungul timpului, rolul de editor şi/sau funcţii de conducere în cadrul redacţiilor unor ziare şi reviste, precum "Cronica Română", "România Liberă", "Curierul Naţional", "Independent", "Agenda Construcţiilor" etc. Se simte bine în mediul virtual, unde a dezvoltat numeroase proiecte, fiind fondator sau co-fondator al www.ghiseulbancar.ro, www.banisiafaceri.ro, www.bankingjobs.ro şi www.cafeneauabancara.ro.
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