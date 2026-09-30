Dosarul ROBOR. ING Bank România va contesta decizia primită de la Consiliul Concurenței: ”Banca respinge ferm constatările și sancțiunea dispusă prin această decizie, pe care le consideră neîntemeiate”

ING Bank România confirmă, într-un comunicat de presă, primirea Deciziei Plenului Consiliului Concurenței din data de 28 septembrie 2026.

”ING Bank România respinge ferm constatările și sancțiunea dispusă prin această decizie, pe care le consideră neîntemeiate. Activitatea băncii s-a desfășurat în permanență cu respectarea reglementărilor legale și a normelor aplicabile”, se arată în anunțul transmis mass-media.

Banca va exercita toate căile legale disponibile pentru contestarea și anularea acestei decizii. ”Avem încredere că instanțele de judecată vor analiza cu obiectivitate toate elementele relevante ale cauzei și vor dispune o soluție conformă cu legea și faptele”, subliniază oficialii ING Bank România.