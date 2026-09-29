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Dosarul ROBOR: CEC Bank respinge cu tărie acuzațiile formulate de Consiliul Concurenței la adresa băncii și va contesta decizia în instanță

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu
Sursa foto - shutterstock

CEC Bank anunță că a primit pe 28 septembrie decizia motivată a Consiliului Concurenței în dosarul ROBOR. Banca respinge acuzațiile și spune că va contesta decizia la Curtea de Apel București, urmând să își susțină poziția, dacă va fi necesar, până la ultimul grad de jurisdicție disponibil.

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Consiliul Concurenței a amendat băncile cu 3,73 miliarde de leiCEC Bank respinge cu tărie acuzațiile formulate la adresa băncii și va contesta decizia în instanță.Transparența nu este o alegere pentru băncile locale, ci o componentă funcțională inerentă a sistemului de fixing

Consiliul Concurenței a amendat băncile cu 3,73 miliarde de lei

Consiliul Concurenței a decis în iunie sancționarea a zece bănci, cu amenzi totale de 3,73 miliarde de lei, în urma investigației privind comportamentul acestora în procedura de stabilire a ROBOR. Amenda aplicată CEC Bank este de 332,98 milioane de lei.

Redăm integral poziția CEC Bank:

CEC Bank anunță primirea, în data de 28 septembrie 2026, a deciziei motivate a Consiliului Concurenței, emise în cadrul investigației privind o presupusă înțelegere și/sau practică concertată referitoare la stabilirea cotațiilor ROBOR de către băncile participante la procesul de fixing.

CEC Bank respinge cu tărie acuzațiile formulate la adresa băncii și va contesta decizia în instanță.

În urma analizei documentului, CEC Bank își menține ferm poziția deja exprimată public: respingem cu tărie acuzațiile formulate la adresa Băncii și vom contesta decizia în instanță, în fața Curții de Apel București, inclusiv, dacă va fi necesar, până la ultimul grad de jurisdicție disponibil, prin luarea în considerare a implicării instanțelor europene.

Activitatea CEC Bank pe piața monetară interbancară a fost, în fiecare moment, strictă, transparentă și conformă cu cadrul legal și de reglementare în vigoare, cu regulamentele Băncii Naționale a României și cu standardele europene aplicabile instituțiilor de credit.

Transparența nu este o alegere pentru băncile locale, ci o componentă funcțională inerentă a sistemului de fixing

Reiterăm faptul că transparența nu este o alegere pentru băncile locale, ci o componentă funcțională inerentă a sistemului de fixing, conform reglementărilor Băncii Naționale a României.

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By Gabriela Dinu
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Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
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