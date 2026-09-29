Dosarul ROBOR: Băncile au primit motivarea deciziei Consiliului Concurenței. Ce spune Banca Transilvania despre sancțiunea de aproape un miliard de lei

Băncile sancționate în iunie de Consiliul Concurenței au primit motivarea deciziei. Iar prima confirmare vine de la Banca Transilvania care pe 28 septembrie, a primit decizia de sancționare și motivarea acesteia în dosarul ROBOR. Anunțul apare într-un raport transmis Bursei de Valori București, semnat de directorul general Ömer Tetik și de Ioana Olănescu, director executiv senior DGCJN.

Deciziile motivate ale Consiliului Concurenței au fost comunicate băncilor

Reamintim că în luna iunie, Consiliul Concurenței a anunțat amenzi totale de 3,73 miliarde de lei pentru zece bănci, după ce a concluzionat că acestea și-au coordonat comportamentul în procedura de stabilire a ROBOR. Banca Transilvania figurează cu două sancțiuni, în valoare cumulată de 960,77 milioane de lei: 875,74 milioane de lei pentru activitatea proprie și 85,03 milioane de lei pentru fapta atribuită fostei OTP Bank România.

Raportul publicat acum de BT arată că sancțiunile comunicate oficial sunt cele estimate anterior de bancă. Instituția își menține poziția exprimată în cursul investigației și anunță că își va apăra argumentele în etapele procedurale următoare.

Banca Transilvania: întreaga conduită a fost conformă și aliniată la cerințele legale

„În cursul zilei de 28 septembrie 2026, Consiliul Concurenței a comunicat decizia de sancționare și motivarea acesteia în mod oficial și în conformitate cu procedurile legale aplicabile, emisă în cadrul Investigației privind o presupusă înțelegere și/sau practică concertată cu privire la fixarea coordonată a valorii ROBOR de către băncile participante la stabilirea acestei rate de referință în cadrul procedurii de «fixing», procedură derulată conform Regulilor privind stabilirea ratelor de referință ROBID/ROBOR.

Astfel, sunt confirmate sancțiunile estimate anterior, urmând a fi aplicate băncii, conform informațiilor publicate de emitent prin raportul curent din data de 08.06.2026.

BT va demara toate demersurile disponibile și necesare pentru a-și apăra cu vigoare poziția, în toate etapele procedurale

BT în continuare își menține poziția susținută în cadrul acestei investigații cu privire la faptul că întreaga sa conduită a fost conformă și aliniată la cerințele legale care reglementează mecanismele fundamentale de funcționare a pieței bancare. BT va demara toate demersurile disponibile și necesare pentru a-și apăra cu vigoare poziția, în toate etapele procedurale, la maximul drepturilor acordate de lege și crede că veridicitatea și soliditatea argumentelor sale vor cântări în fața instituțiilor și instanțelor competente.”