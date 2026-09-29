Banca Transilvania și Endeavor Romania au facilitat unui grup de companii românești explorarea extinderii internaționale în Spania

Companii românești cu planuri de extindere internațională au participat, în perioada 22-25 septembrie 2026, în Spania, la Madrid Market Immersion, parte din programul Beyond Borders, lansat de Endeavor Romania și Romanian Business Leaders, căruia i s-a alăturat recent și Banca Transilvania.

Instituții și programe care susțin dezvoltarea afacerilor românești în Spania

Pe parcursul programului, antreprenorii au avut acces la experți în extindere internațională, precum și la reprezentanți ai mediului de afaceri spaniol și ai diasporei românești de business, pentru a înțelege specificul pieței locale.

Gazdele programului au fost Mihnea Crăciun, Managing Director, Endeavor Romania, și Tiberiu Moisă, Director General Adjunct Corporate & IMM, Banca Transilvania. Mesajele acestora au fost despre modul în care rețeaua globală Endeavor și BT pot susține companiile să acceseze alte piețe.

întâlniri cu reprezentanții ICEX

Agenda a inclus întâlniri cu reprezentanții ICEX (ICEX España Exportación e Inversiones), agenție guvernamentală spaniolă specializată în atragerea investițiilor străine și a comerțului internațional prin programul Invest in Spain.

Mihaela Moes, Independent Internațional Business Developer, a prezentat reperele dezvoltării unei afaceri în Spania, oferind inclusiv o perspectivă practică – de la evaluarea potențialului pieței și identificarea partenerilor potriviți, până la validarea comercială prin proiecte-pilot și atragerea clienților.

Invitații prezenți la eveniment

Printre invitații programului s-au numărat inclusiv reprezentanți ai diplomației românești, Raluca Mihăilă, Însărcinat cu afaceri a.i al Ambasadei României în Spania, Sandra Gătejeanu Gheorghe, Consul General al României în Barcelona, care au subliniat ideea că diaspora românească este o sursă foarte relevantă pentru consolidarea relațiilor economice dintre cele două țări, cât și pentru companiile românești care doresc să se extindă în Spania.

Povești de succes ale antreprenoriatului românesc în Spania

Participanții au avut ocazia să îl întâlnească pe Dragoș Chivu, Chief Commercial Officer în cadrul Digi España, care a vorbit despre modul în care compania pe care o reprezintă și-a construit prezența în Spania și a devenit una dintre cele mai de succes companii românești pe o piață internațională.

Antreprenorii au aflat mai multe detalii despre povestea start-up-ului românesc Pluria, direct de la reprezentanții săi stabiliți în Spania, Gabriela Drăghia, CRO și co-fondator, Andrei Crețu, CEO și co-fondator și Adina Crețu, Community & Events Lead. Lansat în 2020 în România, Spania și Columbia, business-ul se adresează companiilor și înseamnă acces la o rețea de peste 1.000 de spații din 150 de orașe, în 20 de țări – pentru coworking, întâlniri și evenimente, prin intermediul unei aplicații.

Ce spun antreprenorii din România, participanți la Madrid Market Immersion

Daniel Donici, co-fondator Artesana, brand românesc de produse lactate artizanale:

„Cele patru zile petrecute la Madrid au fost dedicate unei întrebări care mă preocupă tot mai mult în ultima perioadă: cum transformi un business puternic local într-unul relevant internațional? Pentru Artesana, momentul nu putea fi mai potrivit. După ani în care ne-am concentrat pe construirea brandului în România, internaționalizarea nu mai este doar o idee frumoasă pe un slide de strategie. Este următorul capitol pe care vrem să-l construim serios. Iar zilele acestea mi-au reconfirmat ceva: trecerea granițelor nu înseamnă doar să găsești distribuitori și să pui produsele într-un camion sau într-un avion. Înseamnă să înțelegi alte piețe, alți consumatori, alte culturi. Să construiești relații. Să înveți de la cei care au făcut deja drumul. Și, poate cel mai important, să știi foarte clar ce trebuie să adaptezi și ce nu ai voie să pierzi pe drum. Plec din Madrid cu mai multe idei, mai multe conexiuni și, inevitabil, cu și mai multe întrebări. Ceea ce, pentru mine, este de obicei un semn bun!”

Andrei Crețu, CEO și co-fondator Pluria:

„Avem o perspectivă dublă asupra internaționalizării. Pe de o parte, am făcut deja pasul: 80% din business-ul Pluria vine din afara României, în mare parte din America Latină. Pe de altă parte, fiecare piață nouă ne arată cât de mult mai avem de învățat. Extinderea internațională rămâne un salt în necunoscut. Niciun studiu de piață, niciun raport citit din confortul biroului și nici măcar sfaturile celor care au făcut-o înainte nu te pot pregăti cu adevărat. Nu știi ce nu știi, iar multe dintre lucrurile care îți decid succesul sunt culturale. De aceea salut inițiative ca Beyond Borders: te pun direct pe teren și îți arată provocările și oportunitățile reale. Până la urmă, Pluria există pentru că unele lucruri nu se pot face de la distanță. Să intri pe o piață nouă este unul dintre ele.”