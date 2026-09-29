Dosarul ROBOR: Raiffeisen Bank România va contesta decizia Consiliului Concurenței și va solicita instantei anularea acesteia

Băncile au primit motivarea deciziei Consiliului Concurenței în dosarul ROBOR și apar șis primele . Raiffeisen Bank România respinge sancțiunea, susține că decizia nu aduce elemente noi față de cele prezentate în iunie și anunță că va cere instanței anularea ei. Banca afirmă că nu există dovezi privind o încălcare a legii sau participarea sa la o înțelegere pentru stabilirea cotațiilor ROBOR.

În iunie, Consiliul Concurenței a anunțat amenzi totale de 3,73 miliarde de lei pentru zece bănci, după ce a concluzionat că acestea și-au coordonat comportamentul în procedura de stabilire a ROBOR. Sancțiunea aplicată Raiffeisen Bank România este de 442,49 milioane de lei.

Raiffeisen Bank Romania respinge ferm aceasta decizie

Redăm integral poziția Raiffeisen Bank România:

„Decizia Consiliului Concurentei nu aduce elemente noi fata de cele prezentate public de banca in luna iunie 2026. Prin urmare, avand in vedere lipsa oricarei dovezi privind incalcarea legii si, respectiv, lipsa oricarei dovezi privind o eventuala intelegere privind stabilirea cotatiilor ROBOR la care sa fi participat, Raiffeisen Bank Romania respinge ferm aceasta decizie.

Stabilirea ROBOR se realizeaza in cadrul unui mecanism strict reglementat, in care bancile participante opereaza exclusiv in baza unor reguli tehnice clare, stabilite si supravegheate de catre Banca Nationala a Romaniei. Transparenta cotatiilor reprezinta o componenta esentiala a acestui mecanism reglementat si nu o optiune discretionara a institutiilor de credit participante.

Banca are incredere ca instantele competente vor confirma legalitatea si responsabilitatea actiunilor sale

În consecinta, Raiffeisen Bank Romania va contesta decizia Consiliului Concurentei si va solicita instantei anularea acesteia. Banca are incredere ca instantele competente vor confirma legalitatea si responsabilitatea actiunilor sale.”, este poziția Raiffeisen Bank transmisă la solicitarea BankingNews.ro.

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