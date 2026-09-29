Dosarul ROBOR. Reacția BRD după motivarea Consiliului Concurenței: În urma analizei motivării deciziei, banca a constatat că aceasta nu conține elemente factuale sau alte dovezi care sa demonstreze participarea BRD la o înțelegere și/ sau practica concertată în legatura cu procedura de fixing ROBOR

Băncile sancționate în dosarul ROBOR au început să primească deciziile Consiliului Concurenței, însoțite de motivări. BRD confirmă, la rândul său, primirea deciziei, după ce în iunie autoritatea de concurență i-a aplicat o amendă de 412,47 milioane de lei.

Consiliul Concurenței a amendat băncile cu 3,73 miliarde de lei

În total, cele zece bănci au fost sancționate cu 3,73 miliarde de lei în urma investigației privind comportamentul lor în procedura de stabilire a ROBOR.

BRD isi mentine pozitia exprimata anterior

Poziția BRD integrală

„BRD – Groupe Societe Generale informeaza ca a primit, in cursul zilei de 28 septembrie 2026, motivarea deciziei Consiliului Concurentei in cadrul investigatiei privind o presupusa fixare coordonata a indicelui ROBOR. Fata de continutul acesteia, BRD isi mentine pozitia exprimata anterior, respectiv dezacordul ferm fata de concluziile Consiliului Concurentei. Astfel, in urma analizei motivarii deciziei, banca a constatat ca aceasta nu contine elemente factuale sau alte dovezi care sa demonstreze participarea BRD la o intelegere si/sau practica concertata in legatura cu procedura de fixing ROBOR/ROBID.

BRD respinge categoric concluziile potrivit carora ar fi participat la practici anticoncurentiale si reafirma ca intreaga sa conduita s-a desfasurat cu respectarea cadrului legal si de reglementare sectorial aplicabil. In participarea sa la procedura de fixing, banca a respectat intocmai Regulile privind stabilirea ratelor de referinta ROBID si ROBOR, precum si toate celelalte proceduri aplicabile acestui mecanism.

BRD va contesta in instanta decizia Consiliului Concurentei si va solicita anularea acesteia

In consecinta, BRD va contesta in instanta decizia Consiliului Concurentei si va solicita anularea acesteia. Banca va utiliza toate mijloacele legale posibile si are incredere ca instantele competente vor examina in mod obiectiv si independent toate elementele cauzei”, se arata in comunicatul BRD.

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