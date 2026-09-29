Dosarul ROBOR. UniCredit, după ce aprimit motivarea Consiliului Concurenței: UniCredit va utiliza toate mijloacele procedurale și căile legale disponibile pentru a-și susține poziția în fața autorităților

UniCredit Bank a precizat pentru BankingNews că a primit, pe 28 septembrie 2026, decizia de sancționare a Consiliului Concurenței, împreună cu motivarea acesteia, în dosarul privind stabilirea ROBOR. Banca a fost amendată cu 431,03 milioane de lei și anunță că va utiliza mijloacele procedurale și căile legale disponibile pentru a-și susține poziția în fața autorităților și a instanțelor.

Consiliul Concurenței a amendat băncile cu 3,73 miliarde de lei

Consiliul Concurenței a decis sancționarea celor zece bănci la 5 iunie 2026 și a anunțat public amenzile la 7 iunie. Sancțiunile însumează 3,73 miliarde de lei. Potrivit autorității, băncile și-ar fi coordonat comportamentul în perioada de stabilire a ROBOR prin schimbul de informații confidențiale și strategice privind cotațiile.

Potrivit UniCredit, investigația a fost declanșată din oficiu la 24 octombrie 2022. Primirea motivării marchează o nouă etapă a dosarului: banca poate analiza argumentele care stau la baza sancțiunii și își poate susține poziția în cadrul procedurilor legale. Banca afirmă că a respectat cerințele legale și de reglementare și că își va susține poziția în fața autorităților și a instanțelor competente.

UniCredit va utiliza toate mijloacele procedurale și căile legale disponibile pentru a-și susține poziția în fața autorităților

Redăm integral poziția UniCredit Bank:

În data de 28.09.2026 UniCredit Bank SA a recepționat din partea Consiliului Concurenței decizia de sancționare însoțită de motivarea aferentă, emisă ca urmare a investigației declanșate din oficiu în data de 24.10.2022 în legătură cu o presupusă înțelegere și/sau practică concertată referitoare la fixarea coordonată a valorii ROBOR de către cele 10 bănci participante la stabilirea acestei rate de referință în cadrul procedurii de „fixing”.

UniCredit s-a conformat și se conformează tuturor cerințelor legale

UniCredit reafirmă faptul că s-a conformat și se conformează întocmai tuturor cerințelor legale și de reglementare aplicabile, întreaga sa conduită fiind riguros aliniată principiilor de funcționare ale pieței în care operează. În vederea protejării intereselor sale legitime, UniCredit va utiliza toate mijloacele procedurale și căile legale disponibile pentru a-și susține poziția în fața autorităților și instanțelor competente, având încredere că temeinicia argumentelor și a probelor prezentate va fi analizată în mod corespunzător în cadrul procedurilor aplicabile.

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