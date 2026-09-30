După trei scăderi consecutive, IRCC crește de la 1 octombrie. Cum îți poți reduce rata lunară cu 770 de lei

Ultimul trimestru din an aduce prima creștere a IRCC, după patru scăderi consecutive. De la 1 octombrie 2026, indicele aplicat creditelor cu dobândă variabilă urcă de la 5,56% la 5,57%, conform datelor BNR. Astfel, indicele IRCC își schimbă direcția în trimestrul al patrulea din 2026, dar creșterea de 0,01 puncte procentuale are un efect redus asupra ratelor.

IRCC va crește și în T1 din 2027

Și cu această creștere, IRCC rămâne sub maximul de 6,06% înregistrat în trimestrul al doilea din 2025. Estimările incluse în analiza www.MrFinance.ro indică o nouă creștere ușoară, până în jurul valorii de 5,59%, pentru primul trimestru din 2027.

Cu cât cresc ratele românilor în T4 2026

„Schimbarea de la 1 octombrie se va vedea foarte puțin în rate. Pentru un credit ipotecar de 350.000 de lei, vorbim despre aproximativ 2 lei pe lună. În schimb, diferența dintre dobânda variabilă plătită acum și ofertele cu dobândă fixă poate ajunge la câteva sute de lei lunar”, explică Ion Soltinschi, consultant și planificator financiar www.MrFinance.ro

Deci, pentru un credit ipotecar de aproximativ 350.000 de lei, contractat pe 30 de ani, cu o marjă fixă a băncii de 2,5%, creșterea IRCC de la 5,56% la 5,57% adaugă aproximativ 2 lei la rata lunară.

În cazul unui credit de 500.000 de lei, contractat pentru aceeași perioadă, rata crește cu aproximativ 3 lei pe lună. Față de maximul IRCC din trimestrul al doilea al anului 2025, rata pentru creditul de 350.000 de lei rămâne cu aproximativ 115–120 de lei mai mică pe lună, potrivit estimărilor din analiza MrFinance.ro.

Dobânzile fixe pot reduce rata la bancă cu aproximativ 770 de lei pe lună

Ofertele de credit ipotecar cu dobândă fixă prezentate în analiza MrFinance.ro pornesc de la aproximativ 4,65%–4,70%, în timp ce dobânda variabilă totală, formată din IRCC de 5,57% și o marjă bancară de 2,5%, ajunge la 8,07%.

Pentru un credit ipotecar de 350.000 de lei pe 30 de ani, rata lunară estimată la o dobândă fixă de 4,70% este de aproximativ 1.815 lei. La o dobândă variabilă totală de 8,07%, rata este de aproximativ 2.585 de lei. Diferența ajunge astfel la circa 770 de lei pe lună, respectiv peste 9.200 de lei pe an.

Ce pot face cei care au credite cu dobândă variabilă

Cei care vor să își reducă rata pot analiza ofertele de refinanțare cu dobândă fixă și pot compara costul total al creditului, inclusiv eventualele cheltuieli suplimentare. Rambursarea anticipată poate fi, de asemenea, o opțiune pentru reducerea soldului, în funcție de situația financiară a fiecăruia.

„O dobândă fixă mai mică poate aduce economii de sute de lei pe lună, dar decizia de refinanțare trebuie luată după compararea ofertelor complete. Contează atât rata lunară, cât și costurile și condițiile asociate noului credit. Pentru cei care au posibilitatea, rambursările anticipate pot reduce suplimentar suma rămasă de plată”, completează Ion Soltinschi.

Ce este IRCC

IRCC este indicele de referință folosit la calcularea dobânzilor variabile pentru creditele în lei acordate după mai 2019. El reprezintă media dobânzilor zilnice la care băncile din România se împrumută între ele pe piața monetară interbancară. Valoarea de 5,57%, aplicabilă în trimestrul al patrulea din 2026, a fost calculată pe baza datelor din perioada 1 aprilie – 30 iunie 2026. Indicele calculat pentru trimestrul al treilea va fi aplicat creditelor în primul trimestru din 2027. Astfel, modificările din piață ajung în ratele consumatorilor cu un decalaj de aproximativ șase luni.

De ce IRCC crește, deși inflația a scăzut

Rata anuală a inflației a coborât de la 10,4% în iunie la 8,2% în iulie și 6,2% în august 2026, potrivit datelor INS citate în analiza MrFinance.ro. Valoarea IRCC aplicată din octombrie reflectă însă dobânzile interbancare din aprilie–iunie, înaintea acestei scăderi.

În același timp, BNR menține dobânda de politică monetară la 6,50% pe an. Banca centrală și-a revizuit în creștere estimarea privind inflația de la finalul lui 2026, de la 5,5% la 6,1%. Evoluția prețurilor la energie și carburanți, influențată inclusiv de contextul extern, rămâne un alt factor de incertitudine.

„Scăderea inflației din vară nu se transmite imediat în IRCC. Indicele aplicat acum a fost calculat din dobânzile interbancare ale trimestrului al doilea, când inflația era încă ridicată. Pentru cei care au credite cu dobândă variabilă, efectele unei eventuale reduceri a dobânzilor din piață vor apărea cu întârziere”, mai arată analiza oferită de MrFinance.ro.

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