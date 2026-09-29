Dosarul ROBOR: Libra Internet Bank va contesta decizia Consiliului Concurenței. Banca susține că a acționat permanent în conformitate cu legislația și reglementările

Libra Internet Bank confimă și ea că a primit pe 28 septembrie decizia oficială a Consiliului Concurenței în dosarul ROBOR și anunță că o va contesta. Amenda aplicată băncii este de 45.864.217,56 lei (aproximativ 8,69 milioane de euro), echivalentul a 3,80625% din cifra sa de afaceri din 2025, potrivit informării semnate de directorul general Cristina Mahika-Voiconi.

Consiliul Concurenței a amendat zece bănci cu 3,73 miliarde de lei

Investigația privind comportamentul băncilor participante la stabilirea ROBOR a început în 2022. Libra precizează că aceasta a fost extinsă asupra sa în noiembrie 2025. În iunie 2026, Consiliul Concurenței a anunțat sancționarea a zece bănci, cu amenzi totale de 3,73 miliarde de lei, după ce a constatat o încălcare a regulilor de concurență în cadrul procedurii de fixing.

Potrivit deciziei comunicate băncii, Consiliul Concurenței a apreciat că au fost încălcate prevederi din Legea concurenței și din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Libra Internet Bank susține că a acționat permanent în conformitate cu legislația și reglementările

Libra Internet Bank susține că a participat la procedura de stabilire a ROBOR cu respectarea integrală a regulilor ROBID/ROBOR și că a acționat permanent în conformitate cu legislația și reglementările aplicabile. Banca anunță că va folosi căile legale disponibile pentru a contesta decizia.

De asemenea, banca susține că sancțiunea aplicată nu afecteaza desfasurarea activitatii curente a Bancii. Indicatorii de solvabilitate, lichiditate si capital ai Libra Internet Bank S.A. sunt peste cerintele reglementate, iar capacitatea de indeplinire a obligatiilor fata de detinatorii de obligatiuni, nu este afectata.