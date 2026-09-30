Citi Bank și Erste estimează că România va evita „junk” vineri, dar riscul se păstrează în 2027. Cum vor evolua economia și dobânzile

România ar putea evita retrogradarea ratingului suveren din 2 octombrie când este așteptat anunțul S&P, arată cele mai recente analize publicate de două mari bănci. Citi Bank și Erste vorbesc în scenariul de bază de menținerea ratingului. Însă, ambele bănci atrag atenția că riscul crește dacă blocajul politic persistă și autoritățile nu reușesc să prezinte un guvern si un buget credibil pentru 2027. Mai mult, Citi indică explicit o probabilitate mai mare de retrogradare în trimestrul I din 2027, dacă blocajul politic persistă. Erste consideră că S&P va aștepta proiectul bugetului pentru anul viitor și evoluția situației politice înainte de a acționa.

Rating „BBB-/A-3 pentru România



Reamintim că România are din partea S&P ratingul „BBB-/A-3”, cu perspectivă negativă. Calificativul pe termen lung se află pe ultima treaptă recomandată investițiilor. O reducere cu o treaptă ar coborî țara în categoria speculativă, cunoscută drept „junk”.

Erste are ca scenariu central menținerea ratingului în evaluarea de vineri

Pentru Erste, menținerea ratingului la evaluarea de vineri, după închiderea piețelor, rămâne scenariul central, dar riscul unei retrogradări este semnificativ. Banca avertizează că S&P poate interveni și printr-o evaluare neprogramată dacă situația se deteriorează.

Citi menționează un risc crescut pentru T1 din 2027



Citi vede un risc crescut pentru anul viitor: „Vedem o probabilitate semnificativ mai mare de retrogradare în primul trimestru al anului viitor”. Un guvern funcțional și un buget care să continue ajustarea fiscală ar reduce acest risc. Analiștii mai consideră că apetitul pentru consolidare fiscală este scăzut în afara partidelor proeuropene.

Cifrele din buget, argumentul suprem din prezent



Execuția bugetară oferă, deocamdată, un argument favorabil României. Citi evidențiază reducerea deficitului cash din primele șapte luni la 2,3% din PIB, de la 4% în aceeași perioadă din 2025. Cu toate acestea, banca păstrează o prognoză de deficit de 6,5% din PIB pentru întregul an, din cauza riscului de derapaje fiscale în actualul climat politic.



Erste estimează un deficit de 6,2% din PIB în 2026 și de 5,7% în 2027. Prognozele sale indică însă o datorie publică în creștere, de la 61,1% din PIB anul acesta la 63% anul viitor.

România se împrumută cel mai scump din Europa

Pe piața obligațiunilor, îngrijorările investitorilor se văd deja. Citi consemnează un randament de aproximativ 7,55% pentru titlurile românești pe zece ani la momentul analizei. Erste arată că acesta atinsese 7,6%, maximul anului, pe fondul presiunilor dinaintea evaluării S&P.

Erste anticipează o scădere a PIB-ului României cu 0,7% în 2026

Pentru economie, Erste anticipează o scădere a PIB-ului României cu 0,7% în 2026, urmată de o revenire pe creștere, de 2,2%, în 2027. Banca estimează și temperarea inflației medii anuale, de la 8,4% în 2026 la 4,9% anul viitor.

Când scad dobânzile

Perspectivele celor două bănci privind dobânzile rămân prudente. Citi anticipează menținerea ratei de politică monetară a BNR până în aprilie 2027. La rândul său, analiștii Erste indică o rată de 6,5% până la sfârșitul trimestrului I din 2027 și de 6,25% în trimestrul al doilea.

De ce este important anunțul S&P de vineri, 2 octombrie

Pe 2 octombrie, agenția de rating Standard & Poor’s (S&P) va da calificativul de evaluare a României. Este ultima dintre cele trei agenții de rating care fac evaluările în acest an. O confirmare a ratingului din partea S&P va oferi României timp pentru a demonstra că poate continua ajustarea bugetară. Dar, este evident că testul suprem va fi dat în jurul bugetului pentru 2027 și al capacității politice de a-l pune în aplicare.

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