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UniCredit Consumer Financing, parteneriat cu evomag: clienții pot solicita finanțare 100% online, cu răspuns în 10 minute. Emil Mitescu: Alături de evomag, ne asigurăm că drumul de la «Îmi place» la «L-am cumpărat» este cât mai scurt

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu

UniCredit Consumer Financing își extinde rețeaua de parteneri printr-o colaborare cu retailerul online evomag. Potrivit comunicatului companiei, clienții pot solicita finanțare pentru achiziția de produse electrice, electronice și IT direct din platforma evomag.ro, iar decizia de creditare este transmisă în aproximativ 10 minute.

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Procesul de creditare este complet digital, în 10 minuteEmil Mitescu: Alături de evomag, ne asigurăm că drumul de la «Îmi place» la «L-am cumpărat» este cât mai scurt

Procesul de creditare este complet digital, în 10 minute

După selectarea produselor și adăugarea lor în coșul de cumpărături, clientul alege metoda de plată UniCredit Consumer Financing și urmează pașii necesari pentru solicitarea finanțării. Fluxul este disponibil online în orice zi și la orice oră, iar clienții beneficiază de suport dedicat pe parcursul procesului, se arată intr-un comunicat de presă.

Emil Mitescu: Alături de evomag, ne asigurăm că drumul de la «Îmi place» la «L-am cumpărat» este cât mai scurt

„Cele mai bune parteneriate sunt cele în care tehnologia și finanțarea lucrează atât de bine împreună încât clientul observă doar cât de simplu a fost totul. Alături de evomag, ne asigurăm că drumul de la «Îmi place» la «L-am cumpărat» este cât mai scurt”, a declarat Emil Mitescu, CEO UniCredit Consumer Financing.

Fondat în 2005, evomag are o experiență de peste 20 de ani pe piața locală de comerț electronic și comercializează în prezent peste 120.000 de produse. Oferta retailerului include produse din categoriile IT&C, electronice, electrocasnice, telecomunicații și bunuri de larg consum.

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By Gabriela Dinu
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Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
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