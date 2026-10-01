BCR lansează LeaseYou. Cum arată revoluția leasingului pentru antreprenori: Leasing financiar 100% online. 9 minute până la obținerea aprobării și 16 minute până la finalizarea întregului proces

BCR Leasing lansează LeaseYou, o nouă etapă în evoluția platformei sale digitale de leasing financiar. Dezvoltată de echipa BCR Leasing, platforma este rezultatul unui proiect construit intern, de la concept la implementare. Cerințele de business, fluxurile operaționale, regulile de finanțare, experiența digitală a clienților și arhitectura integrărilor au fost proiectate și coordonate de echipa BCR Leasing, în timp ce dezvoltarea tehnică a fost realizată împreună cu parteneri externiBCR

BCR Leasing lansează LeaseYou

Platforma de leasing financiar a evoluat constant, oferind antreprenorilor posibilitatea de a parcurge 100% online etapele necesare obținerii unei finanțări prin leasing pentru o gama variată de vehicule, de la autoturisme și autovehicule comerciale până la motociclete și alte categorii de mijloace de mobilitate.

Soluții pentru antreprenori și IMM-uri

Soluția digitală adresată microîntreprinderilor, transformă experiența de accesare a unei finanțări, eliminând pașii administrativi și timpul de așteptare specific proceselor tradiționale. Astfel, clienții pot obține aprobarea finanțării în doar 9 minute de la autentificare, iar întregul parcurs digital, inclusiv semnarea contractului, emiterea asigurărilor și plata către furnizor, poate fi efectuată în aproximativ 16 minute.

Susținută de integrările cu parteneri externi, platforma creează un ecosistem digital conectat, în care informațiile circulă automat și în siguranță între participanții la proces. Dincolo de eficiența operațională și viteza de procesare, această transformare contribuie la un model de business mai sustenabil, prin eliminarea documentelor fizice și reducerea consumului de resurse necesare unei finanțări tradiționale.

Vlad Vitcu: Facem finanțarea mai simplă, mai rapidă, mai accesibilă

“LeaseYou este rezultatul unei ambiții clare: aceea de a construi o experiență de finanțare în jurul antreprenorului. De la arhitectura proceselor și regulile de finanțare până la fiecare interacțiune din platformă, totul a fost gândit și coordonat de echipa BCR Leasing cu un singur obiectiv: să facem finanțarea mai simplă, mai rapidă, mai accesibilă. Prin digitalizarea integrală a fluxului, am transformat ceea ce în mod tradițional presupunea timp, documente și multiple interacțiuni, într-o experiență de finanțare care poate fi parcursă în doar câteva minute. LeaseYou reflectă convingerea noastră că tehnologia are valoare atunci când simplifică viața oamenilor și le redă cea mai importantă resursă: TIMPUL!”, a declarat Vlad Vitcu, CEO BCR Leasing.

LeaseYou își consolidează poziționarea ca platformă digitală de leasing financiar dedicată antreprenorilor care își doresc access simplu și rapid la finanțare printr-un proces 100% online, conceput pentru a răspunde nevoilor actuale ale mediului de afaceri autohton.

Despre LeaseYou



În ultimul an, platforma de leasing digital a evoluat constant, integrând noi funcționalități și optimizări menite să simplifice experiența de finanțare. LeaseYou reprezintă următoarea etapă a acestei evoluții, o platformă mai matură, mai intuitivă și mai apropiată de nevoile antreprenorilor, concepută pe fundația operațională dezvoltată de BCR Leasing.

Construită pe tehnologie de ultimă generație și susținută de numeroase integrări complexe, LeaseYou permite utilizatorilor să parcurgă întregul proces de finanțare în câțiva pași simpli, de la autentificare și selectarea condițiilor de finanțare până la emiterea asigurărilor și semnarea digitală a contractului.



În același timp, platforma reprezintă fundamentul unei viziuni pe termen lung, prin care BCR Leasing își propune să dezvolte continuu capabilitățile LeaseYou pentru a răspunde cât mai complet nevoilor de finanțare ale antreprenorilor din România.