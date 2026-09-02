De la ce bănci cumperi titluri de stat în această toamnă. Fidelis revine în septembrie cu dobânzi de până la 7,50% și avantaje pentru donatorii de sânge

Prima ediție Fidelis din această toamnă se va desfășura în perioada 4-11 septembrie 2026. Ministerul Finanțelor oferă dobânzi de până la 7,50% pentru titlurile de stat în lei și de până la 6,30% pentru cele în euro, potrivit unui comunicat citat de Agerpres.ro.

De la ce bănci cumperi Fidelis de toamnă

În septembrie, românii pot cumpăra titlurile de stat prin intermediul băncilor și brokerilor parteneri: BT Capital Partners, Salt Bank și Banca Transilvania, Banca Comercială Română, BRD-Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille, în parteneriat cu Libra Internet Bank. Titlurile de stat Fidelis vor fi listate la Bursa de Valori București.

Dobânzile oferite pentru titlurile în lei

Noua ediție include trei emisiuni standard în lei:

6,30% pe an, pentru scadența la doi ani;

6,90% pe an, pentru scadența la patru ani;

7,50% pe an, pentru scadența la zece ani.

Donatorii de sânge beneficiază de o tranșă specială în lei, cu o dobândă anuală de 7,30% și scadența la doi ani.

Dobânzile oferite pentru titlurile în euro

Pentru economiile în euro, Ministerul Finanțelor oferă:

4,00% pe an, pentru scadența la trei ani;

6,30% pe an, pentru scadența la zece ani.

Donatorii de sânge au la dispoziție și o tranșă specială în euro, cu o dobândă de 5,00% pe an și scadența la trei ani.

Praguri mai mici pentru donatorii de sânge

Tranșele speciale sunt destinate persoanelor care pot face dovada donării de sânge începând cu 1 aprilie 2026, precizează Ministerul de Finanțe.

Pentru emisiunea în lei, donatorii pot investi de la 500 de lei, comparativ cu pragul de 5.000 de lei aplicat emisiunilor standard. Suma maximă care poate fi subscrisă în această tranșă este de 100.000 de lei.

În cazul titlurilor în euro, subscrierea începe de la 100 de euro, față de minimum 1.000 de euro în cazul emisiunilor standard. Plafonul maxim pentru tranșa donatorilor este de 20.000 de euro.

Tranșele speciale sunt derulate în cadrul campaniei „România are sânge de rocker”, organizată de Ministerul Finanțelor în parteneriat cu „Morning Glory cu Răzvan Exarhu” și Rock FM.

Titlurile Fidelis pot fi vândute înainte de scadență

Valoarea nominală a unui titlu de stat este de 100 de lei pentru emisiunile în moneda națională și de 100 de euro pentru cele denominate în euro.

După listarea la Bursa de Valori București, investitorii își pot vinde titlurile înainte de scadență. Prețul obținut va depinde însă de evoluția acestora pe bursă, astfel încât vânzarea anticipată poate genera un câștig sau o pierdere față de suma investită.

Reamintim că dobânzile și câștigurile de capital obținute de persoanele fizice din titlurile de stat Fidelis nu se impozitează.

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