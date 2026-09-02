ING Bank România susține Caravana OFA: șapte orașe, dialog și schimb de experiență pentru antreprenoare. Diana Mihai: ”Ne bucurăm să susținem Caravana OFA, un spațiu de dialog și schimb de experiență între antreprenori din întreaga țară”

ING Bank România se alătură celei de-a cincea ediții a Caravanei OFA, organizată de Organizația Femeilor Antreprenor (OFA), în parteneriat cu Federația pentru Inovare și Competitivitate Sustenabilă în IMM-uri (FICSIMM). Cele șapte conferințe regionale au ca temă „Leadership antreprenorial și inovare pentru o economie sustenabilă 2026-2030”, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

În perioada 16-24 septembrie 2026, Caravana va ajunge în Alba Iulia, Deva, Timișoara, Târgu Jiu, Craiova, Râmnicu Vâlcea și Pitești, unde va aduce alături antreprenori, manageri, reprezentanți ai instituțiilor publice, structuri patronale, parteneri strategici, profesioniști și actori relevanți ai ecosistemului economic local.

Un spațiu de dialog pentru comunitățile antreprenoriale din România

Organizația Femeilor Antreprenor (OFA) și ING Bank România susțin dezvoltarea unei comunități antreprenoriale mai informate și mai pregătite pentru schimbările din mediul de afaceri. Prin fiecare oprire, Caravana OFA creează un spațiu pentru dialog și schimb de experiență, în care antreprenorii discută despre provocările, oportunitățile și direcțiile de dezvoltare ale comunităților lor.

Conferințele aduc în prim-plan subiecte importante pentru antreprenoare, de la predictibilitatea fiscală și sănătatea financiară a afacerilor, la accesul la finanțare, digitalizare, dezvoltarea echipelor și leadership sustenabil.

„La ING, ne dorim să fim alături de antreprenori nu doar prin soluții bancare digitale, ci și prin inițiative care îi ajută să învețe, să se conecteze și să își dezvolte afacerile. Ne bucurăm să susținem Caravana OFA, un spațiu de dialog și schimb de experiență între antreprenori din întreaga țară. Este parte din angajamentul nostru mai larg de a susține dezvoltarea mediului antreprenorial, inclusiv prin inițiative dedicate femeilor antreprenor, precum programul She’s Next”, a spus Diana Mihai, Director de Marketing, Comunicare și Brand Experience, ING Bank România.

Calendarul Caravanei OFA, ediția a V-a

• Alba Iulia – 16 septembrie 2026

• Deva – 17 septembrie 2026

• Timișoara – 18 septembrie 2026

• Târgu Jiu – 21 septembrie 2026

• Craiova – 22 septembrie 2026

• Râmnicu Vâlcea – 23 septembrie 2026

• Pitești – 24 septembrie 2026

Inițiativa va include, până la finalul anului, o serie de evenimente organizate în mai multe județe din România. Colaborarea vine într-un context în care adaptarea la schimbările economice și accesul la instrumente financiare și digitale devin tot mai importante pentru dezvoltarea și competitivitatea companiilor locale.

„Caravana OFA este, înainte de toate, o invitație la conversație pentru antreprenoarele din România. Vorbim despre leadership, despre cum ne adaptăm într-un mediu economic în continuă schimbare și despre provocările pe care le întâlnim în dezvoltarea afacerilor noastre. În cele șapte orașe în care ajungem în această ediție, ne propunem să aducem împreună comunități locale de business, să facilităm schimbul de experiență și să oferim perspective care pot inspira următorul pas în antreprenoriat. Ne bucurăm că ING Bank România este alături de noi în acest demers și contribuie la crearea unor spații de dialog utile pentru antreprenoare,” a declarat Amalia Georgescu, Președinte Executiv al Organizației Femeilor Antreprenor (OFA).

ING susține antreprenoriatul feminin prin She’s Next

Caravana OFA face parte dintr-un demers mai amplu prin care ING Bank România susține antreprenoriatul feminin. În această toamnă, ING lansează a treia ediție a programului She’s Next, realizat împreună cu Visa și Impact Hub Bucharest. Prin acest program, antreprenoarele pot accesa granturi în valoare totală de 90.000 de euro, sesiuni de mentorat și resurse educaționale pentru dezvoltarea afacerilor lor. Antreprenoarele se pot înscrie în perioada 15 septembrie – 15 noiembrie.