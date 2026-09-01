Clienții UniCredit pot plăti prin RoPay scanând codul QR de la POS sau de pe factură, fără numerar și fără card

UniCredit Bank extinde funcționalitățile RoPay și le permite clienților persoane fizice și companiilor să efectueze plăți prin scanarea codului QR afișat la POS sau tipărit pe factură. Noile opțiuni sunt disponibile în aplicațiile Mobile Banking și Business Mobile.

Noua etapă consolidează angajamentul UniCredit pentru digitalizarea și dezvoltarea unor servicii financiare inovatoare



Prin aceste noi funcționalități, clienții persoane fizice și/sau juridice, pot efectua plăți în lei instant, într-un mod rapid, sigur și intuitiv prin intermediul aplicațiilor Mobile Banking și/sau Business Mobile, fără utilizarea numerarului sau a cardului, folosind exclusiv telefonul mobil.

Tranzacțiile efectuate prin RoPay sunt disponibile 24 de ore din 24, șapte zile din șapte, inclusiv atunci când plătitorul și beneficiarul au conturi la bănci diferite. Sistemul utilizează infrastructura națională de plăți instant.

Scanarea codului QR afișat la POS sau înscris pe factură reduce numărul etapelor necesare pentru efectuarea unei plăți. Datele tranzacției sunt preluate automat, iar clientul verifică și autorizează plata în aplicația bancară.

Ce funcționalități RoPay sunt disponibile în Mobile Banking

Clienții persoane fizice ai UniCredit Bank pot utiliza aplicația Mobile Banking pentru:

gestionarea RoPay Alias – înrolare, modificare și dezactivare;

efectuarea plăților prin RoPay Alias;

plata prin scanarea unui cod QR;

generarea unui cod QR pentru încasarea banilor;

plata prin scanarea codului QR afișat la POS;

plata prin scanarea codului QR de pe factură.

Ce opțiuni sunt disponibile companiilor

În aplicația Business Mobile, clienții companii pot efectua:

plăți prin RoPay Alias;

plăți prin scanarea unui cod QR;

plăți prin scanarea codului QR de la POS;

plăți prin scanarea codului QR de pe factură.

Prin introducerea noilor funcționalități, UniCredit Bank urmărește să contribuie la extinderea plăților instant și la dezvoltarea unui standard de interoperabilitate pe piața bancară din România.

RoPay este sistemul național de plăți instant cu telefonul mobil, dezvoltat de TRANSFOND împreună cu Asociația Română a Băncilor, cu autorizarea Băncii Naționale a României. Dezvoltarea sa este susținută și de furnizori de tehnologie, printre care Montran.