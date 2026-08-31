BCR și Erste finanțează cu 132 milioane de euro parcul eolian Urleasca. BCR a alocat 450 milioane de euro sectorului energetic în S1 2026

Banca Comercială Română și Erste Group acordă o finanțare de 132 de milioane de euro pentru construcția parcului eolian onshore Urleasca, cu o capacitate instalată de 77 MW. Proiectul este dezvoltat în județul Brăila de compania norvegiană Scatec ASA. Din valoarea totală a finanțării, contribuția BCR se ridică la 76 de milioane de euro.

Tranzacția consolidează expunerea BCR pe sectorul energetic.

Numai în primul semestru al anului 2026, banca a acordat finanțări de 450 de milioane de euro pentru proiecte din energie. Peste 362 de milioane de euro au fost direcționate către investiții în producția și stocarea energiei regenerabile.

Cea mai mare parte a sumei, respectiv 288 de milioane de euro, a finanțat proiecte eoliene. Alte 41 de milioane de euro au fost acordate pentru capacități solare, iar 33 de milioane de euro pentru investiții în baterii destinate stocării energiei.

Manuela Trisnevschi: BCR este principalul partener bancar pentru proiectele de energie din România

„Energia este un criteriu de competitivitate, iar investitorii se uită tot mai mult la disponibilitatea, costul și predictibilitatea ei atunci când evaluează o piață. BCR este principalul partener bancar pentru proiectele de energie din România și ne bucurăm să susținem dezvoltarea Scatec prin parcul eolian Urleasca, o investiție care contribuie direct la creșterea capacității de producție și la consolidarea securității energetice naționale”, a declarat Manuela Trisnevschi, Head of Energy and Utilities, BCR.

A doua finanțare acordată de BCR proiectelor Scatec din România

Odată cu obținerea finanțării, proiectul Urleasca intră în faza de construcție. Proiectul beneficiază de un contract pentru diferență (CfD) care acoperă aproximativ 57% din producția estimată, restul urmând să fie vândut pe piața angro de energie din România.

„Este un moment important pentru dezvoltarea noastră în România. Având acum mai multe proiecte de energie regenerabilă în construcție, ne extindem prezența pe o piață cu fundamente solide și un potențial semnificativ. Acest lucru ne oferă o bază solidă pentru a valorifica oportunitățile oferite de diferite tehnologii și structuri de contractare a energiei”, adaugă Alex Patrascu, Country Manager România, Scatec.

Primul proiect eolian onshore dezvoltat de Scatec în Europa

Urleasca este primul proiect eolian onshore al Scatec în Europa și diversifică profilul de producție al companiei în România, completând portofoliul solar de 190 MW aflat în construcție. Proiectul contribuie la un portofoliu optimizat de energie eoliană onshore, solară și stocare în baterii, care valorifică oportunitățile din contractele pentru diferență, din contractele bilaterale (PPA) încheiate cu companii și din piața spot, într-un context în care ponderea surselor regenerabile și volatilitatea pieței de energie cresc.

Scatec deține 100% din proiect. OX2 va gestiona construcția până la punerea în funcțiune, în baza unui acord de construcție și transfer de active (Construction and Asset Transfer Agreement), iar Scatec va asigura serviciile de operare și mentenanță și de administrare a activului după punerea în funcțiune. Data estimată pentru începerea operării comerciale este a doua jumătate a anului 2028.

Parcul Urleasca, situat în județul Brăila, la aproximativ 150 de kilometri nord-est de București, va fi echipat cu 11 turbine Nordex N175/6.X.

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