Parcul Liniei se extinde astăzi cu o nouă zonă verde. Investiție de 1,5 milioane de euro susținută de ING Bank și Fundația Comunitară București. Mihaela Bîtu: Ne dorim ca investițiile noastre în protecția mediului să contribuie, în cele din urmă, la o calitate mai bună a vieții pentru noi toți

Parcul Liniei din Sectorul 6 se extinde astăzi cu o nouă zonă, inclusă în Faza III a proiectului prin care un teren feroviar abandonat este transformat într-un coridor verde. O parte importantă a amenajării a fost realizată prin Platforma de mediu pentru București, program inițiat de Fundația Comunitară București și ING Bank România. Investiția în infrastructură urbană verde se ridică la 1,5 milioane de euro, anunță banca.

BankingNews va participa la deschiderea noii zone a Parcului Liniei, una dintre cele mai ample intervenții de infrastructură verde integrate până acum într-un parc din București.

În parteneriat cu Primăria Sectorului 6, Fundația Comunitară București a asigurat 1,5 milioane de euro pentru a transforma o zonă de infrastructură feroviară dezafectată și abandonată într-un parc urban funcțional. Parcul Liniei se alătură astfel unui portofoliu de inițiative care contribuie la adaptarea orașului la schimbările climatice și la creșterea calității vieții pentru comunitățile locale.

Soluții inovatoare bazate pe natură pentru un oraș mai bun de trăit

Pe aproximativ 5.000 de metri pătrați, proiectul aduce într-un parc urban principii și soluții inovatoare bazate pe natură, folosite astăzi internațional pentru orașe mai reziliente climatic. Amenajarea folosește vegetația, solul și materiale naturale pentru a contribui la rezolvarea unor probleme ale orașului: temperaturi ridicate, lipsa umbrei, gestionarea apei de ploaie, pierderea biodiversității și nevoia de spații publice în care natura și comunitatea funcționează împreună.

Alina Kasprovschi: Prin Parcul Liniei am vrut să arătăm că soluțiile bazate pe natură pot deveni infrastructură urbană

„Orașele nu mai pot trata spațiul verde doar ca pe o suprafață frumos amenajată. Într-un București care se încălzește și care resimte tot mai puternic efectele fenomenelor meteo extreme, fiecare intervenție trebuie să îndeplinească mai multe funcții în același timp: să ofere umbră, să lase apa să intre în sol, să susțină biodiversitatea și să creeze spații în care oamenii vor să-și petreacă timpul. Prin Parcul Liniei am vrut să arătăm că soluțiile bazate pe natură pot deveni infrastructură urbană și că inovația poate însemna, de fapt, să învățăm să lucrăm inteligent cu natura pentru un oraș mai bun de trăit”, spune Alina Kasprovschi, director executiv al Fundației Comunitare București.

Micro-pădure, grădini de ploaie și 80% suprafață permeabilă

Un element central al proiectului este micro-pădurea urbană, gândită ca nucleu de biodiversitate și cu vegetație plantată dens care va contribui, în timp, la umbrire, răcorire și la îmbunătățirea microclimatului. Spațiile de relaxare sunt integrate în vegetație, iar gazonul convențional va fi înlocuit în mai multe zone cu pajiști, plante perene și vegetație adaptată locului care urmează să fie plantate până la sfârșitul anului, în funcție de specific. Acestea au nevoie de mai puține resurse și oferă în același timp hrană și adăpost pentru insecte și alte specii. În parc a fost creat și un spațiu pentru o grădină comunitară unde, începând din această toamnă, vor putea fi plantate legume și plante aromatice, inclusiv ca parte a unor inițiative desfășurate de școli, precum și un loc de joacă natural, cu echipament din lemn și pardoseală din plută.

Apa de ploaie rămâne în parc

Unul dintre obiectivele importante ale proiectului este, totodată, modul în care apa de ploaie rămâne și este valorificată în parc. Planul de reamenajare a zonei abandonate prevede ca 80% din suprafață să fie permeabilă, pentru a reduce evacuarea rapidă a apei de ploaie în sistemul de canalizare. Astfel, pe spațiile verzi sunt prevăzute grădini de ploaie, plantate cu specii adaptate solului umed, iar pentru suprafețele de circulație au fost alese materiale naturale care permit infiltrarea apei în sol în locul pavelelor clasice. Piațeta este acoperită cu pavaj permeabil, iar aleile sunt realizate din marnă.

Mihaela Bîtu: Ne dorim ca investițiile noastre în protecția mediului să contribuie, în cele din urmă, la o calitate mai bună a vieții pentru noi toți

„La ING finanțăm dezvoltarea durabilă a economiei prin soluțiile noastre bancare, însă impactul pe termen lung se construiește și prin investiții în comunitate. Experiența ne arată că proiectele care produc schimbări reale în comunitățile locale rezultă adesea din colaborarea dintre mediul privat, autorități și organizațiile societății civile, fiecare contribuind cu expertiza și resursele relevante. Prin intermediul Platformei de mediu pentru București, susținem de cinci ani atât proiecte comunitare locale, cât și investiții de anvergură în infrastructură verde. Parcul Liniei completează un portofoliu mai amplu de inițiative, de la proiecte în arii naturale protejate, până la intervenții urbane care ajută orașul să devină mai rezilient în fața schimbărilor climatice.

Ne dorim ca investițiile noastre în protecția mediului să contribuie, în cele din urmă, la o calitate mai bună a vieții pentru noi toți: orașe mai sănătoase, mai bine pregătite pentru provocările viitorului și mai prietenoase pentru oameni. Le suntem recunoscători echipelor Fundației Comunitare București și Primăriei Sectorului 6 pentru profesionalismul și perseverența cu care au transformat în realitate concepte și bune practici, care demonstrează cum orașele pot face fata mai bine provocarilor viitorului.” a declarat Mihaela Bîtu, CEO ING Bank România.

Un spațiu abandonat, dominat de infrastructură dezafectată și deșeuri a fost redat comunității ca loc de recreere

Intervenția din Parcul Liniei arată ce înseamnă inovația în amenajarea unui spațiu public și demonstrează că, atunci când administrația publică, mediul privat, specialiștii și comunitatea lucrează împreună, un spațiu abandonat, dominat de infrastructură dezafectată și deșeuri, poate fi redat comunității ca loc de recreere, în care soluțiile bazate pe natură devin infrastructură verde cu impact pentru oraș. Prin investiția realizată cu sprijinul ING Bank România, Fundația Comunitară București duce mai departe misiunea Platformei de mediu pentru București de a transforma expertiza de mediu în proiecte inovatoare, vizibile și replicabile în oraș.

Prin investiția realizată cu sprijinul ING Bank România, Fundația Comunitară București duce mai departe misiunea Platformei de mediu pentru București de a transforma expertiza de mediu în proiecte inovatoare, vizibile și replicabile în oraș.