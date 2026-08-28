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Banca Transilvania simplifică deschiderea conturilor pentru românii din diaspora. Clienții se pot identifica acum și cu pașaportul. Oana Ilaș: Pentru românii din diaspora, România rămâne parte din viața de zi cu zi

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu

Românii cu domiciliul în străinătate pot deveni clienți ai Băncii Transilvania direct din aplicația BT Pay, folosind inclusiv pașaportul românesc emis pentru persoanele domiciliate în afara țării. Până acum, deschiderea online a contului era posibilă doar prin identificarea cu o carte de identitate românească.

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Deschide cont 100% online, în diferite valute, prin aplicația BT PayOana Ilaș: Pentru românii din diaspora, România rămâne parte din viața de zi cu zi

Deschide cont 100% online, în diferite valute, prin aplicația BT Pay

Procesul se desfășoară integral online, iar clienții își pot deschide conturi în diferite valute. Extinderea documentelor acceptate simplifică accesul la serviciile băncii pentru românii din diaspora care nu mai dețin o carte de identitate cu domiciliul în România.

Noii clienți primesc automat și gratuit abonamentul Diaspora, care include soluții pentru administrarea banilor atât în statul în care locuiesc, cât și în România. Oferta acoperă conturi și carduri, plăți, schimburi valutare și retrageri de numerar de la bancomatele din străinătate.

După deschiderea contului, clienții au acces imediat în BT Pay la cardul digital în euro BT Mastercard Direct. Tot din aplicație își pot emite și un card virtual în lei.

Oana Ilaș: Pentru românii din diaspora, România rămâne parte din viața de zi cu zi

„Pentru românii din diaspora, România rămâne parte din viața de zi cu zi, de aceea ne uităm constant la ce putem face pentru ca accesul la serviciile BT să fie mai simplu și mai rapid. BT Pay a devenit pentru ei calea principală de acces la soluțiile băncii noastre. Prin facilitatea anunțată azi, le oferim o modalitate mai accesibilă de a deveni clienții noștri și de a gestiona, direct din aplicație, banii și proiectele pe care le au în țara în care locuiesc și în România”, afirmă Oana Ilaș, Director General Adjunct Retail Banking în cadrul Băncii Transilvania.

Prin BT Pay, românii stabiliți în străinătate își pot administra banii de la distanță și pot realiza operațiuni financiare în relația cu familia sau prietenii din România.

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By Gabriela Dinu
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Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
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