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BCR lansează Travel Hub în George și aduce eSIM pentru călătorii în peste 200 de țări. Petruț Lixandru: Noua secțiune simplifică deplasările internaționale prin acces la informații utile

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu
Petruț Lixandru

Banca Comercială Română (BCR) lansează Travel Hub, o nouă secțiune din aplicația George dedicată clienților care călătoresc în străinătate. Utilizatorii vor găsi într-un singur loc informații despre destinație, cursul valutar estimativ actualizat, un convertor valutar, acces la eSIM, recomandări utile și suport pentru utilizarea serviciilor financiare.

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Petruț Lixandru: Noua secțiune simplifică deplasările internaționale prin acces la informații utileTravel Hub este disponibil în secțiunea Profil din aplicația George, începând cu versiunea 26.26. eSIM direct din George

Petruț Lixandru: Noua secțiune simplifică deplasările internaționale prin acces la informații utile

„Prin lansarea Hubului de călătorii continuăm să extindem George dincolo de serviciile bancare tradiționale și să le oferim clienților experiențe relevante în momentele care chiar contează pentru ei. Călătoriile în străinătate vin, în general, cu întrebări practice: cum plătesc, cum rămân conectat și la ce să mă aștept în țara în care ajung. Noua secțiune simplifică deplasările internaționale prin acces la informații utile, instrumente de gestionare a banilor și servicii de conectivitate, toate integrate într-o singură experiență digitală”, a declarat Petruț Lixandru, director executiv adjunct Produse și Clienți Retail în cadrul BCR.

Travel Hub este disponibil în secțiunea Profil din aplicația George, începând cu versiunea 26.26.

După activarea funcționalității, utilizatorii vor primi o notificare de bun venit la sosirea în țara de destinație, precum și informații despre cursul de schimb pentru moneda locală.

Din noua secțiune, clienții BCR pot accesa:

-informații și recomandări pentru fiecare destinație;
-un convertor valutar;
-opțiuni eSIM;
-servicii disponibile în Magazinul George, precum asigurarea de călătorie și cardul de cumpărături cu plata în 12 rate fără dobândă, oriunde în lume;
-suport pentru utilizarea serviciilor financiare;
-PIN-ul cardului.
-Pachete de internet pentru peste 200 de țări

eSIM direct din George

Una dintre principalele funcționalități ale Travel Hub este posibilitatea de a cumpăra și activa un eSIM direct din George. Serviciul acoperă peste 200 de țări și include pachete de date pentru o singură țară, pentru anumite regiuni sau cu acoperire globală.

eSIM-ul este o cartelă SIM digitală integrată în telefon, care poate fi activată fără introducerea unei cartele fizice. Utilizatorul alege din aplicație pachetul de date și contul din care face plata, apoi confirmă tranzacția.

Pe telefoanele compatibile, eSIM-ul poate funcționa în paralel cu SIM-ul fizic existent. Astfel, utilizatorul își păstrează numărul de telefon activ pentru apeluri și SMS-uri și poate folosi eSIM-ul pentru acces la internet prin rețeaua disponibilă în țara în care călătorește.

Banca precizează că accesarea funcționalității eSIM din George nu presupune un cost suplimentar. Clientul plătește doar pachetul de date ales, al cărui preț este stabilit de operatorul de telecomunicații și afișat în aplicație înaintea confirmării achiziției.

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By Gabriela Dinu
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Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
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