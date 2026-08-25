ING Bank lansează ING Depo Invest: economisești și investești în același timp, direct din Home’Bank. Mihai Lazăr: ”ING Depo Invest oferă o modalitate simplă prin care clienții pot continua să economisească și, în același timp, să descopere fondurile mutuale”

ING Bank România lansează ING Depo Invest și adaugă o nouă opțiune prin care clienții pot să economisească, dar și să investească în fonduri mutuale, într-un singur loc. Disponibil în Home’Bank, produsul combină un depozit la termen și o investiție într-un fond mutual, printr-un singur proces 100% digital. Suma aleasă este împărțită în mod egal: 50% într-un depozit la termen cu dobândă preferențială și 50% într-un fond mutual ales de client, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Datele ING Bank România arată că economisirea este deja un comportament prezent în rândul clienților băncii. 52% dintre aceștia au un cont de economii, iar aproximativ 500.000 transferă bani în contul de economii imediat după ce își primesc salariul. Pornind de la acest comportament, ING Depo Invest se adresează clienților care vor să aloce o parte dintre economii către investiții, în forma fondurilor mutuale.

Fugi după doi iepuri și îi prinzi pe amândoi: economisești şi investești

Prin ING Depo Invest, clienții aleg suma cu care vor să înceapă, de minimum 2.000 de lei sau 2.000 de euro. Din suma aleasă, 50% este direcționată către un depozit la termen, iar 50% către un fond mutual selectat direct din Home’Bank, în lei sau euro.

Pentru varianta în lei, jumătate din sumă este plasată într-un depozit la termen cu maturitate de 6 luni și dobândă preferențială de 7% pe an. Pentru varianta în euro, jumătate din sumă este plasată într-un depozit cu maturitate de 3 luni și dobândă preferențială de 2,5% pe an. Cealaltă jumătate este direcționată către un fond mutual ales de client din oferta disponibilă în Home’Bank.

Astfel, clienții beneficiază de o dobândă superioară celei disponibile pentru depozitele standard și, în același timp, au acces la fonduri mutuale printr-un proces integrat în aceeași experiență digitală.

Componenta de fonduri mutuale este plasată într-un fond ales de clienţi, dintre opțiunile disponibile în Home’Bank, în funcție de obiectivele şi de profilul de risc al acestora.

„Economisirea este unul dintre cele mai importante obiceiuri financiare pe care ni le putem forma, pentru că ne oferă siguranță și libertatea de a răspunde nevoilor neprevăzute. În același timp, pe măsură ce ne gândim mai mult la viitor, avem în vedere și obiectivele aflate la mulți ani distanță, fie că vorbim despre completarea veniturilor la pensie, construirea unei rezerve financiare suplimentare sau alte planuri importante pe termen lung. Credem că aceste intenții se construiesc pas cu pas: mai întâi înveți să economisești, iar apoi începi să descoperi opțiuni care te pot ajuta să privești mai departe. ING Depo Invest a fost creat pentru această etapă și oferă o modalitate simplă prin care clienții pot continua să economisească și, în același timp, să descopere fondurile mutuale direct din Home’Bank”, a declarat Mihai Lazăr, Investments Tribe Lead, ING Bank România.

Cum deschizi și administrezi ING Depo Invest în Home’Bank

Deschiderea ING Depo Invest se face integral în Home’Bank. Clienții stabilesc suma, analizează fondurile mutuale disponibile, îl aleg pe cel potrivit pentru obiectivele pe care le au și confirmă procesul digital. După deschidere, cele două produse sunt administrate separat în Home’Bank, unde clientul poate urmări evoluția investiției, respectiv dobânda acumulată și scadența depozitului.

La scadența depozitului, suma depusă și dobânda aferentă sunt transferate în contul curent, în timp ce investiția în fondul mutual continuă separat. Fondurile mutuale sunt produse destinate, în general, unui orizont de investiție mediu sau lung, iar pentru componenta de investiție din ING Depo Invest orizontul recomandat este de cel puțin 3 ani, în funcție de fondul ales.

Economii puse la treabă

ING Depo Invest se adresează persoanelor care au deja bani puși deoparte și își doresc să facă următorul pas în gestionarea finanțelor personale. Produsul oferă avantajul unei dobânzi preferențiale pentru economiile plasate în depozit și acces la fonduri mutuale printr-un proces digital unic, fără a fi nevoie de deschiderea separată a celor două produse.

Pentru clienții care vor să aleagă un singur produs, opțiunile rămân disponibile separat în Home’Bank: pot deschide un depozit la termen sau pot investi într-un fond mutual, în funcție de obiectivele lor. În cazul ING Depo Invest, diferența este că depozitul inclus în produs are o dobândă preferențială, iar deschiderea depozitului și a fondului mutual se face printr-un singur proces digital.

Decizi în siguranță pentru banii tăi

Depozitele și investițiile funcționează diferit și au niveluri de risc distincte. Depozitul beneficiază de protecția prevăzută de legislația privind garantarea depozitelor și are o dobândă stabilită de la început. În același ecosistem în care clienții noștri au încredere. În cazul fondurilor mutuale, valoarea investiției evoluează în funcție de piețele financiare și poate înregistra atât creșteri, cât și scăderi.