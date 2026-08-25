Grupul UniCredit își consolidează prezența în Iași prin relocarea hub-ului operațional într-un spațiu modern de peste 7.000 mp. Mihaela Lupu: ”Prezența UniCredit în Iași reprezintă una dintre cele mai mari prezențe ale Grupului UniCredit din afara Bucureștiului”

UniCredit își consolidează prezența în Iași printr-un proces de relocare a operațiunilor desfășurate de UniCredit SpA Milano Sucursala București și UniCredit Bank România într-un nou spațiu de birouri, din cadrul ansamblului mixt Palas Iași, în clădirea United Business Center (UBC) 5. Prezent în Iași de aproape două decenii, din 2007, Grupul UniCredit își reafirmă astfel angajamentul pe termen lung față de oraș și față de comunitatea profesională pe care a dezvoltat-o aici, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Noul spațiu, cu o suprafață de peste 7.000 de metri pătrați, reunește peste 1.300 de profesioniști care activează în domenii precum operațiuni, servicii suport și tehnologie. După finalizarea relocării, echipele care își desfășurau anterior activitatea în două clădiri, UBC 2 și 6, vor beneficia de un mediu de lucru comun și integrat, conceput pentru a încuraja schimbul de expertiză, dezvoltarea profesională și colaborarea între diferitele funcțiuni ale Grupului UniCredit. Clădirea UBC 5 este certificată LEED Platinum, cel mai înalt standard internațional pentru clădiri verzi, ceea ce garantează un mediu de lucru sustenabil şi eficient energetic.

„Relocarea în noul spațiu reprezintă mai mult decât o schimbare de sediu. Este o investiție în viitorul operațiunilor noastre din Iași și în oamenii care contribuie zilnic la succesul Grupului UniCredit. Prin reunirea echipelor într-un hub operațional modern și performant, creăm premisele unei colaborări și mai strânse, ale unei eficiențe sporite și ale unui mediu de lucru care susține performanța și dezvoltarea profesională”, a declarat Cristian Cilibiu, General Manager, UniCredit S.p.A. Milano Sucursala București.

„În cei aproape 20 de ani de activitate în Iași, UniCredit și-a dezvoltat constant operațiunile locale, transformând centrul său din oraș într-un reper important pentru activitățile Grupului din România. Astăzi, prin dimensiunea și complexitatea activităților desfășurate, prezența UniCredit în Iași reprezintă una dintre cele mai mari prezențe ale Grupului UniCredit din afara Bucureștiului și un hub strategic pentru operațiuni, servicii suport și tehnologie” a spus Mihaela Lupu, CEO UniCredit Bank.

În același timp, UniCredit și compania IULIUS, proprietarul ansamblului mixt Palas Iași, au convenit extinderea parteneriatului pentru următorii 10 ani, reconfirmând încrederea reciprocă și angajamentul comun pentru dezvoltarea pe termen lung a unuia dintre cele mai importante centre de business din regiune.

„Suntem onorați de încrederea pe care UniCredit ne-o acordă de aproape două decenii și ne bucurăm să continuăm acest parteneriat la Palas. Este o decizie care reconfirmă atractivitatea Iaşului ca destinație pentru dezvoltarea unor operațiuni de business pe termen lung. Palas este unul dintre cele mai importante hub-uri de afaceri din România, care reunește companii de top și oferă angajaților acces la facilități, servicii și experiențe ce contribuie la echilibrul dintre viața profesională și cea personală. Suntem încrezători că noul spațiu va susține dezvoltarea profesională și performanța echipelor UniCredit şi în anii care urmează”, a declarat Ionuţ Pavel, Office Buildings Manager Palas Iaşi.