tbi bank își consolidează echipa de management: Costin Mincovici devine Director Executiv și Chief Risk Officer

tbi bank își consolidează în continuare echipa de management, în urma achiziției de către Advent International, companie globală de investiții cu sediul în SUA. Banca l-a numit pe Costin Mincovici în funcția de Director Executiv și Chief Risk Officer (CRO), se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Numirea marchează o nouă promovare realizată de Advent din rândul echipei interne de management a tbi bank. Costin face parte din echipa de conducere a băncii din 2019, ocupând anterior poziția de Senior Vice President, Credit Risk. El va continua să fie membru al Consiliului de Administrație Executivă.

Costin are peste 23 de ani de experiență în industria serviciilor financiare și a ocupat de-a lungul carierei poziții de conducere în mai multe instituții financiare. Expertiza sa este concentrată pe susținerea unei creșteri sustenabile prin consolidarea managementului riscului, creșterea eficienței operaționale și generarea de valoare concretă pentru clienții și partenerii tbi bank.