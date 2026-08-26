Analiștii CFA văd euro la 5,34 lei și inflația la 6,32%. Adrian Codirlașu explică: „Economia va continua să stagneze, iar riscul de recesiune rămâne actual”

Percepția analiștilor financiari asupra economiei s-a îmbunătățit după confirmarea ratingului „investment grade” al României, însă prognoza de creștere economică pentru acest an rămâne în jurul valorii de 0%, ceea ce indică un risc ridicat de recesiune, arată cel mai recent Indicator de Încredere Macroeconomică realizat de Asociația CFA România, în luna iulie.

Componenta referitoare la condițiile curente a urcat cu 8,1 puncte, până la 36,9 puncte, iar indicatorul anticipațiilor a crescut cu 6,1 puncte, ajungând la 47,9 puncte.

Adrian Codirlașu: economia va continua să stagneze, riscul de recesiune rămânând actual

„Indicatorul de încredere a crescut în luna iulie, în contextul confirmării ratingului «investment grade» al României de către agențiile de rating. Consistent cu îmbunătățirea încrederii în economie, s-au îmbunătățit semnificativ și anticipațiile inflaționiste. În același sens au mers și anticipațiile de evoluție a cursului de schimb și a ratelor de dobândă. Însă economia va continua să stagneze, riscul de recesiune rămânând actual”, a declarat Adrian Codirlașu, CFA, președintele Asociației CFA România.

Inflație de 6,32% și euro la 5,3445 lei în următoarele 12 luni

Rata anticipată a inflației pentru orizontul de 12 luni, respectiv august 2027, a scăzut la 6,32%, arat[ datele CFA. Totodată, 90% dintre participanții la sondaj se așteaptă ca inflația să se reducă în următorul an comparativ cu nivelul actual.

În privința cursului de schimb, 84% dintre respondenți anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni, iar 16% se așteaptă la stagnare.

EURO ar putea ajunge la 5,34 lei, peste 12 luni

Valoarea medie estimată pentru cursul EUR/RON este de:

5,2901 lei pentru un euro, la orizontul de șase luni;

5,3445 lei pentru un euro, la orizontul de 12 luni.

ROBOR și randamentele titlurilor de stat ar putea scădea

ROBOR ar putea să fie mai mic. Rata la bancă la fel

Analiștii incluși în sondaj anticipează și o reducere a dobânzilor de pe piața monetară. ROBOR la trei luni este estimat să coboare de la nivelul actual de 5,84% la 5,48% în următoarele 12 luni.

Randamentul titlurilor de stat în lei cu maturitatea de cinci ani este anticipat la 6,23%, comparativ cu nivelul actual de 6,70%. Pentru titlurile cu maturitatea de zece ani, estimarea este de 6,57%, față de 6,80% în prezent.

Anticipațiile privind PIB-ul și deficitul bugetar se referă la finalul anului 2026, iar celelalte estimări au un orizont de 12 luni.

Deficit bugetar de 6,2% și datorie publică de 63% din PIB

Estimarea medie privind deficitul bugetar al României în 2026 a scăzut cu 0,2 puncte procentuale față de sondajul anterior, până la 6,2% din PIB.

În același timp, anticipațiile privind creșterea economică din 2026 au rămas în jurul valorii de 0%. Potrivit Asociației CFA România, această perspectivă indică menținerea unui risc ridicat de recesiune.

Datoria publică este estimată să ajungă la 63% din PIB în următoarele 12 luni.

74% dintre analiști consideră că locuințele sunt supraevaluate

Cei mai mulți dintre participanții la sondaj, respectiv 69%, anticipează o stagnare a prețurilor proprietăților rezidențiale din orașe în următoarele 12 luni. Alți 21% se așteaptă la o scădere, ceea ce înseamnă că numai 10% dintre respondenți văd posibilă o creștere a prețurilor.

Totodată, 74% dintre analiști consideră că locuințele sunt în prezent supraevaluate. Doar 11% apreciază că prețurile sunt corect evaluate.

Petrolul Brent, estimat la 87 de dolari pe baril

În contextul războiului din Iran, sondajul a inclus și o întrebare privind evoluția prețului petrolului Brent. Media anticipațiilor indică un preț de 87 de dolari pe baril în următoarele 12 luni. Asociația CFA România subliniază însă că incertitudinea privind această estimare rămâne extrem de ridicată.