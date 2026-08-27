BNR vrea ca titlurile de stat Fidelis să poată fi folosite drept garanție pentru credite. Finanțarea poate ajunge la 80% din valoarea lor. Ce beneficii ai putea obține fără să-ți vinzi investiția

Banca Națională a României vrea să permită folosirea titlurilor de stat tranzacționate la bursă drept garanție pentru credite. Dacă proiectul va fi adoptat, deținătorii de Fidelis ar putea împrumuta până la 80% din valoarea de piață a titlurilor și ar putea beneficia de o dobândă mai mică decât la un credit negarantat, fără să-și vândă investiția.

Măsura apare într-un proiect de regulament pus în consultare de Banca Națională a României, în 20 august, prin care este modificat Regulamentul nr. 17/2012 privind unele condiții de creditare.

Băncile vor decide dacă vor introduce astfel de produse

Proiectul ar crea cadrul pentru acordarea creditelor garantate cu titluri de stat. Dacă va fi adoptat și publicat în Monitorul Oficial, fiecare bancă va decide dacă introduce un asemenea produs și în ce condiții îl oferă.

Măsura vine în contextul în care populația deținea, în mai 2026, titluri de stat românești de peste 75 de miliarde de lei. Mai mult de jumătate din această sumă era reprezentată de titluri Fidelis, care pot fi tranzacționate la Bursa de Valori București.

Ce titluri ar putea fi puse garanție

Proiectul se referă la titlurile emise de administrațiile centrale și băncile centrale din Uniunea Europeană, dacă sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată dintr-un stat membru.

Pentru investitorii români, în această categorie intră titlurile de stat Fidelis, listate la Bursa de Valori București. Menționăm că titlurile Tezaur nu sunt tranzacționate pe o piață reglementată și nu se încadrează în forma actuală a proiectului.

Prin noul proiect, românii care au nevoie de bani nu ar mai fi nevoiți să-și vândă titlurile de stat Fidelis pe bursă. Astfel, ar păstra titlurile în portofoliu și le-ar pune garanție pentru împrumut. Cu beneficii suplimentare.

Ce beneficii poți obține de la bancă

Creditul ar putea ajunge la cel mult 80% din valoarea de piață a titlurilor. Proiectul precizează că plafonul stabilit de creditor „nu poate fi mai mare de 80%”.

De exemplu, pentru titluri evaluate pe bursă la 100.000 de lei, banca ar putea acorda un credit de maximum 80.000 de lei. Cei 80.000 de lei reprezintă însă limita maximă permisă de BNR, nu suma pe care banca va fi obligată să o ofere. Fiecare instituție va putea stabili un procent mai mic, în funcție de politica sa de risc și de situația financiară a clientului.

Creditul ar putea avea o dobândă mai mică

Proiectul BNR nu stabilește dobânda acestor împrumuturi. Faptul că vor fi garantate cu titluri de stat ar putea permite însă băncilor să ofere un cost mai mic decât în cazul unui credit de consum negarantat, potrivit economiștilor.

Dobânda efectivă va fi stabilită însă de fiecare bancă. Regulamentul BNR va permite apariția produsului, dar nu va impune prețul acestuia.

Proiectul mai prevede că băncile „pot lua în considerare și veniturile aferente titlurilor constituite drept garanție” atunci când analizează capacitatea de rambursare. Cu alte cuvinte, dobânda încasată din Fidelis ar putea fi inclusă între veniturile clientului.

Uneori, suma ar putea fi mai mare

BNR propune ca aceste credite să fie incluse între excepțiile de la limita obișnuită a gradului de îndatorare. În prezent, ratele totale ale unei persoane nu pot depăși, de regulă, 40% din venitul net. Limita poate ajunge la 45% pentru primul credit destinat cumpărării unei locuințe și este mai redusă pentru anumite împrumuturi în valută.

Pentru creditele garantate cu titluri de stat, banca ar putea depăși această limită. Asta poate însemna, în anumite situații, acces la o sumă mai mare decât printr-un credit negarantat.

Băncile nu vor fi însă obligate să accepte un grad mai mare de îndatorare. Ele vor continua să verifice veniturile, creditele existente, istoricul de plată și capacitatea clientului de a rambursa împrumutul.

Când scade limita de 80%

Dacă titlurile puse garanție sunt cumpărate chiar din creditul pe care îl garantează, plafonul trebuie redus cu cel puțin 10 puncte procentuale. În acest caz, limita maximă ar coborî de la 80% la 70%.

Sunt prevăzute reduceri și atunci când moneda creditului diferă de moneda titlurilor:

minimum 10 puncte procentuale pentru titlurile în euro sau dolari;

minimum 20 de puncte procentuale pentru titlurile în alte valute.

Aceste reduceri se pot cumula, mai arată proiectul BNR.

Banca va verifica zilnic valoarea titlurilor

Pentru că Fidelis se tranzacționează pe bursă, prețul său poate crește sau scădea. Băncile vor trebui să facă „reevaluarea zilnică” a titlurilor și să urmărească „în timp real variațiile de preț”.

Proiectul nu spune exact ce se va întâmpla dacă valoarea garanției scade puternic. Aceste situații vor trebui prevăzute în normele băncilor și în contractele semnate cu clienții.

Titlurile trebuie să aibă și o scadență cel puțin egală cu perioada creditului. De exemplu, un titlu care mai are un an până la scadență nu ar putea garanta un împrumut pe trei ani.

Băncile vor raporta trimestrial către BNR volumul și numărul creditelor acordate, numărul debitorilor și valoarea mediană a gradului de îndatorare.

De ce este important? Reglementarea BNR va stimula creditarea

Creditele garantate cu Fidelis vor putea apărea în ofertele băncilor numai după adoptarea regulamentului, publicarea sa în Monitorul Oficial și modificarea normelor interne ale instituțiilor interesate. Prin noua reglementare, oamenii vor putea avea beneficii din acele hârtii, titluri de stat. Noua propunere BNR va transforma aceste investiții ale românilor într-un instrument care poate facilita accesul la un credit de consum, stimuland astfel creditarea.