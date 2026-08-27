Florin Iancu, Garanti BBVA România: ”Funcțiunile suport nu mai înseamnă doar administrare și utilizarea eficientă a resurselor, ci contribuie direct la performanța organizației”

Transformarea industriei bancare este asociată, de regulă, cu digitalizarea, dezvoltarea de produse noi și schimbarea modului în care clienții interacționează cu banca. În același timp, o evoluție semnificativă are loc și în zona funcțiunilor suport, care asigură buna desfășurare a activităților operaționale și joacă un rol tot mai important în performanța și dezvoltarea organizației.

Gestionarea rețelei de sedii bancare, serviciile logistice și administrative, soluțiile de mobilitate, securitatea fizică, sănătatea și securitatea în muncă, managementul de mediu sau al situațiilor de urgență și-au depășit rolul tradițional și contribuie tot mai mult la atingerea unor obiective strategice, precum sustenabilitatea, experiența angajaților și reziliența organizațională.

Într-un interviu acordat BankingNews, Florin Iancu, Director al Direcției Managementul Sediilor Băncii și Administrativ, Garanti BBVA România, vorbește despre evoluția acestor activități și modul în care sunt coordonate, rezultatele obținute de bancă în domeniul performanței de mediu asociate operațiunilor proprii, provocările specifice administrării funcțiunilor suport și rolul acestora în asigurarea unui mediu de lucru sigur pentru angajați.

BankingNews: Cum au evoluat funcțiile suport și ce rol joacă acestea astăzi în atingerea obiectivelor strategice ale unei bănci?

Florin Iancu: Cred că cea mai importantă schimbare este modul în care sunt evaluate astăzi funcțiunile suport. Dacă în trecut performanța lor era asociată în principal cu buna administrare a activităților și utilizarea eficientă a resurselor, în prezent contribuția acestora este analizată într-un context mult mai larg, care include dezvoltarea sustenabilă, bunăstarea angajaților și reziliența organizației. În opinia mea, aceasta este transformarea esențială: responsabilitățile asociate funcțiunilor suport contribuie astăzi direct la atingerea obiectivelor strategice ale organizației. Un exemplu relevant este energia. Pentru o organizație de dimensiunea Garanti BBVA România, aceasta nu mai reprezintă doar o categorie de cheltuieli, ci un factor care influențează direct performanța de mediu asociată cu operațiunile proprii. În acest context, atât strategia de achiziție a energiei, cât și utilizarea eficientă a acesteia au devenit parte integrantă a managementului operațional, cu efecte care depășesc dimensiunea financiară și susțin performanța pe termen lung.

BankingNews: Cum este structurată activitatea funcțiunilor suport în cadrul Garanti BBVA România?

Florin Iancu: Funcțiunile pe care le coordonăm sunt reunite într-o structură integrată, care acoperă domenii complementare: gestionarea rețelei de unități, soluțiile de mobilitate, serviciile logistice și administrative, securitatea fizică, sănătatea și securitatea în muncă, situațiile de urgență, precum și managementul de mediu asociat operațiunilor proprii. Fiecare dintre aceste domenii are propriile cerințe, reglementări și obiective, însă între ele există numeroase interdependențe. Tocmai de aceea, abordarea integrată ne permite să analizăm aceste activități în ansamblu și să luăm decizii mai bine fundamentate, care răspund, atât nevoilor operaționale curente, cât și obiectivelor de dezvoltare ale băncii.

BankingNews: Cum abordați managementul operațiunilor proprii ca funcții suport pentru susținerea obiectivelor strategice?

Florin Iancu: Managementul operațiunilor proprii înseamnă implementarea unor procese care contribuie direct la eficiența, reziliența și dezvoltarea sustenabilă a organizației. La Garanti BBVA România, serviciile suport nu reprezintă doar activități operaționale, ci domenii în care deciziile sunt fundamentate pe indicatori de performanță, evaluarea riscurilor și îmbunătățirea continuă. În ceea ce privește impactul activităților noastre asupra mediului, stabilim obiective clare și urmărim permanent oportunități de eficientizare, în linie cu metodologia și practicile Grupului BBVA. În acest context, certificarea ISO 14001, obținută pentru sediul nostru central, a reprezentat un pas important în consolidarea Sistemului de Management de Mediu al organizației. Acest standard oferă un cadru recunoscut la nivel internațional pentru identificarea aspectelor de mediu relevante, stabilirea și monitorizarea obiectivelor, evaluarea periodică a rezultatelor și implementarea măsurilor de îmbunătățire continuă. Din această perspectivă, valoarea certificării nu constă doar în recunoașterea conformității cu un standard internațional, ci și în faptul că susține o disciplină organizațională bazată pe procese clare, responsabilități bine definite și decizii fundamentate pe date.

BankingNews: Cum evaluați și gestionați impactul asupra mediului asociat operațiunilor proprii? Ce rezultate a înregistrat Garanti BBVA România în anul de raportare 2025?

Florin Iancu: Pentru a evalua impactul asupra mediului asociat operațiunilor proprii, colectăm date în baza cărora măsurăm emisiile de gaze cu efect de seră generate de activitatea noastră. În acest scop, utilizăm clasificarea internațională a emisiilor pe categorii: Scope 1, care include emisiile directe generate de propriile activități, cum ar fi consumul de combustibili pentru încălzirea clădirilor, utilizarea combustibililor pentru flota auto sau emisiile asociate agenților frigorifici; Scope 2, care se referă la emisiile indirecte asociate consumului de energie electrică achiziționată, precum și anumite categorii din Scope 3, referitoare la deșeurile rezultate și gradul de reciclare, deplasarea angajaților către locul de muncă sau deplasările în interes de serviciu cu avionul sau trenul. Conform datelor publicate în raportarea integrată a Grupului BBVA, emisiile aferente operațiunilor proprii ale Garanti BBVA România pentru categoriile Scope 1 și Scope 2 au scăzut de la 1.841 tone CO₂ în 2024 la 1.421 tone CO₂ în 2025. Această evoluție reflectă, în principal, creșterea ponderii energiei electrice provenite din surse regenerabile certificate, precum și alte măsuri, cum ar fi continuarea procesului de înnoire a flotei auto cu modele hibride. Aceste rezultate fac parte dintr-un proces continuu de monitorizare și reducere a impactului asociat operațiunilor proprii, aliniat metodologiei și obiectivelor Grupului BBVA. În completarea măsurilor de reducere a emisiilor generate de operațiunile proprii, Garanti BBVA România a achiziționat în anul 2025 certificate pentru credite de carbon, în linie cu practica Grupului BBVA, într-un volum echivalent cu emisiile totale asociate operațiunilor proprii raportate, contribuind astfel la susținerea unor proiecte certificate cu beneficii climatice și de mediu. Prin aceste instrumente sunt susținute proiecte de reducere sau captare a emisiilor de gaze cu efect de seră, fiecare credit reprezentând echivalentul unei tone de CO₂.

BankingNews: Cum se aliniază obiectivele locale la strategia Grupului BBVA privind eficiența și sustenabilitatea?

Florin Iancu: La nivelul Grupului BBVA există obiective clare privind eco-eficiența operațiunilor proprii pentru perioada 2026-2030, care vizează utilizarea energiei din surse regenerabile, eficiența energetică a clădirilor, mobilitatea sustenabilă, managementul resurselor și reducerea emisiilor, precum și planuri de decarbonizare până în anul 2050. Implementarea acestor direcții în România se realizează gradual și este adaptată realităților locale specifice, pornind de la oportunitățile concrete de îmbunătățire. Acestea includ creșterea gradului de utilizare a energiei provenite din surse regenerabile, optimizarea consumurilor prin implementarea de echipamente moderne și soluții tehnice adaptate, precum și revizuirea proceselor interne care pot genera o eficiență operațională sporită.

BankingNews: Care sunt principalele provocări în activitățile pe care le coordonați?

Florin Iancu: Administrarea operațiunilor proprii presupune echilibrarea mai multor obiective și priorități: susținerea nevoilor business-ului și ale clienților interni, managementul riscurilor, asigurarea continuității activității, respectarea cerințelor de reglementare, menținerea unor condiții adecvate de lucru și utilizarea eficientă a resurselor disponibile. În acest context, una dintre cele mai mari provocări este identificarea soluțiilor care răspund cât mai bine acestor obiective, adesea concurente. Un alt aspect important îl reprezintă dezvoltarea capacității de analiză bazate pe date. Colectarea, consolidarea și validarea informațiilor operaționale și de mediu presupun un efort de coordonare între mai multe părți implicate – departamente interne, proprietari ai spațiilor, companii de mentenanță, asociații de proprietari și furnizori de servicii, inclusiv cei implicați în colectarea și gestionarea deșeurilor. Obținerea unor date complete, corecte și disponibile la timp necesită disciplină operațională, standardizare și optimizarea permanentă a proceselor. Aceste informații ne permit să fundamentăm decizii mai bune, să răspundem mai eficient nevoilor organizației și să identificăm oportunitățile de eficientizare.

BankingNews: Cum contribuie funcțiunile suport la crearea și menținerea unui mediu de lucru sigur pentru angajați?

Florin Iancu: Siguranța reprezintă astăzi un element integrat în modul în care administrăm operațiunile proprii și nu se limitează doar la respectarea unor cerințe obligatorii. Într-o organizație cu numeroase locații, este esențial să înțelegem specificul fiecărui mediu de lucru, să identificăm riscurile asociate și să implementăm măsuri preventive adaptate. Această abordare presupune evaluarea periodică a riscurilor prin vizite în toate locațiile unde desfășurăm activitatea, instruirea continuă a angajaților și colaborarea permanentă între echipele implicate. Obiectivul este crearea unui mediu în care siguranța devine o componentă firească a modului de lucru și a culturii organizaționale. Direcția de dezvoltare este consolidarea unei abordări proactive, bazate pe identificarea timpurie a riscurilor, monitorizarea indicatorilor relevanți și adaptarea permanentă a proceselor pentru a menține condiții de lucru sigure.