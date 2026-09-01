România lansează RO Wallet, portofelul digital în care îți vei păstra buletinul, permisul și diplomele. Cum va schimba relația ta cu banca

Buletinul, permisul de conducere, diplomele și alte documente vor putea fi păstrate direct pe telefon, într-o singură aplicație. RO Wallet, viitorul portofel digital de identitate al României urmează să fie lansat oficial pe 14 ianuarie 2027 și va simplifica și interacțiunea cu banca ta!

Cum? Cu ajutorul portofelului, deschiderea conturilor și verificarea datelor va fi mai rapidă si mai sigură. Cu acordul utilizatorului, portofelul va transmite direct băncii datele verificate de care aceasta are nevoie, fără să înlocuiască aplicația bancară.

Cum ar putea fi folosit RO Wallet de bănci

Prezența ta la ghișeu, semnarea unui document sau dovada identității se vor face din câteva atingeri pe telefon. Fără drumuri, fără cozi, fără dosare cu șină și copii xerox. În sectorul financiar-bancar, RO Wallet va putea fi integrat în procese precum deschiderea unui cont și verificarea clienților. Viky Manaila, expert în eIDAS & EUDI Wallet, a confirmat pentru BankingNews că printre utilizările pregătite se numără KYC – identificarea și verificarea persoanei clienților, și KYB, procesul prin care banca verifică o companie, reprezentanții și beneficiarii reali ai acesteia.

RO Wallet nu va înlocui aplicația băncii. Atunci când va solicita un produs bancar, clientul va putea folosi portofelul digital pentru a transmite, cu acordul său, datele de identitate verificate de care banca are nevoie. Procesul va continua în aplicația sau pe site-ul instituției de credit, unde clientul va alege produsul, va parcurge eventualele verificări suplimentare și va semna contractul.

Disponibilitatea acestor opțiuni va depinde de integrarea RO Wallet în sistemele fiecărei bănci.

Este evident că pentru clienții băncilor, sistemul ar putea însemna mai puține documente trimise, mai puține formulare completate, adică timp câștigat.

S-a lansat site-ul oficial RO Wallet

Azi. Ministerul Afacerilor Interne a lansat site-ul oficial RO Wallet, alături de documentația tehnică destinată instituțiilor și companiilor care vor să se conecteze la viitorul portofel digital de identitate al României. Deocamdată, aplicația nu poate fi descărcată și utilizată de populație. Lansarea oficială a primei versiuni este programată pentru 14 ianuarie 2027, iar documentele și funcționalitățile vor deveni disponibile treptat.

RO Wallet reprezintă implementarea în România a Portofelului European de Identitate Digitală. Aplicația va permite cetățenilor și rezidenților să își dovedească identitatea și să prezinte diferite documente sau informații verificate atât online, cât și în interacțiunile directe cu instituțiile și companiile.

Băncile și celelalte organizații vor putea testa integrarea din octombrie

Instituțiile publice, băncile, universitățile, magazinele online și companiile care vor să ofere servicii prin RO Wallet vor avea nevoie de instrumente prin care să își testeze propriile sisteme înaintea lansării aplicației.

Autoritățile au anunțat că la final de octombrie, organizațiile vor putea simula modul în care solicită anumite date din portofel, cum obțin consimțământul utilizatorului și cum verifică informațiile primite.

„Vor urma noi funcționalități și cazuri de utilizare, de la servicii publice și financiare până la educație, sănătate și călătorii”, a explicat Viky Manaila, precizând că proiectul este construit treptat.

Vei putea demonstra că ai peste 18 ani fără să arăți data nașterii

Una dintre cele mai importante funcționalități ale RO Wallet va fi posibilitatea de a transmite numai informația necesară într-o anumită situație.

De exemplu, utilizatorul va putea demonstra că are peste 18 ani fără să comunice data nașterii sau celelalte informații din actul de identitate. Instituția sau compania care solicită verificarea va primi un răspuns verificabil de tip „da” sau „nu”.

Același principiu ar putea fi folosit pentru a demonstra că o persoană este pensionară, studentă sau că deține o anumită calificare, fără prezentarea tuturor datelor înscrise în documentul respectiv.

RO Wallet îți ține documentele la îndemână și îți dă o cale sigură și simplă să arăți cine ești. Doar când vrei și doar cât e nevoie

Datele vor rămâne pe dispozitivul utilizatorului, iar transmiterea lor se va face numai cu acordul său explicit. Aplicația va include și un istoric în care acesta va putea vedea ce informații a transmis, cui și în ce scop. Potrivit prezentării proiectului, sistemul este conceput fără urmărirea activității utilizatorului și fără realizarea unor profiluri pe baza serviciilor accesate.

Ce documente vor putea fi păstrate în RO Wallet

RO Wallet este proiectat pentru a permite păstrarea și utilizarea mai multor categorii de documente digitale:

actul de identitate;

permisul de conducere;

diplome și atestate;

adeverințe;

documente care confirmă calitatea de student;

alte informații sau documente emise de furnizori autorizați.

Documentele nu vor fi încărcate automat. Utilizatorul va decide ce adaugă în portofel, iar informațiile vor veni direct de la instituțiile sau organizațiile care le emit.

Nu toate documentele și funcționalitățile vor fi disponibile din prima zi. Ele vor fi introduse pe măsură ce instituțiile publice, băncile, universitățile și celelalte organizații se conectează la sistem.

Potrivit MAI, documentele digitale din RO Wallet vor proveni din surse autorizate și vor avea recunoaștere legală. Portofelul este construit pe standardele comune ale Uniunii Europene, astfel încât documentele și informațiile furnizate prin aplicație să poată fi recunoscute și în celelalte state membre.

Pentru activarea RO Wallet va fi necesară cartea electronică de identitate

Înrolarea în aplicație se va face folosind cartea electronică de identitate. Utilizatorul își va confirma identitatea printr-un proces securizat, după care va putea adăuga documentele digitale pe care dorește să le păstreze și să le folosească.

RO Wallet nu va înlocui actele fizice și nu va fi obligatoriu. Românii vor putea decide dacă utilizează aplicația și pentru ce operațiuni, păstrând posibilitatea de a folosi documentele și procedurile clasice.

Aplicația va fi gratuită și va putea fi descărcată din magazinele de aplicații după lansarea oficială.

După lansarea din 14 ianuarie 2027, numărul documentelor și al situațiilor în care aplicația va putea fi folosită va crește în funcție de instituțiile și companiile care se vor conecta la ecosistem.