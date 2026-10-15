UniCredit Foundation alocă peste 16 milioane de euro pentru educație în Europa, inclusiv în România, pe fondul celor mai slabe rezultate PISA înregistrate în țările OECD

Într-un moment în care Europa se confruntă cu provocări tot mai mari în pregătirea tinerilor pentru viitor și pentru o economie în continuă schimbare, Fundația UniCredit își reînnoiește parteneriatele cu organizațiile Teach For All și JA Europe, alocând peste 16 milioane de euro în următorii trei ani. Investiția depășește valoarea de peste 14 milioane de euro acordată deja în cadrul acordurilor anterioare și va permite extinderea programelor educaționale în mai multe comunități din Europa.

UniCredit Foundation își reînnoiește parteneriatele cu Teach For All și JA Europe

Anunțul a fost făcut în cadrul evenimentului „Beyond Academic Performance. A European Dialogue on the Future of Education”, desfășurat la Asociația Presei Străine din Roma. Evenimentul a reunit reprezentanți ai UniCredit Foundation, OECD, inclusiv Andreas Schleicher, Director pentru Educație și Competențe în cadrul OECD, Teach For All și JA Europe, alături de lideri și experți din domeniul educației, pentru a analiza situația actuală a educației europene și măsurile necesare pentru pregătirea noilor generații.

Rezultatelor PISA 2025 sunt la cel mai scăzut nivel

Anunțul vine într-un context deosebit de important pentru sistemele educaționale europene. Potrivit rezultatelor PISA 2025, performanța medie a elevilor din țările OECD a atins cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată la științe, citire și matematică.

Citirea a înregistrat cel mai accentuat declin, cu o scădere de 28 de puncte între 2015 și 2025, în timp ce rezultatele la matematică au scăzut cu 22 de puncte, echivalentul a peste un an de învățare. Totuși, rezultatele academice reprezintă doar o parte a ecuației. Rezultatele PISA 2025 arată că performanța școlară este influențată nu doar de nivelul cunoștințelor, ci și de încrederea pe care tinerii o au în propriile forțe. Aproape 80% dintre elevii care obțin rezultate bune, în ciuda dezavantajelor sociale și economice, cred că își pot dezvolta competențele, iar peste 70% sunt convinși că își pot construi un viitor mai bun decât cel preconizat de condițiile în care trăiesc.

Un sistem de educație trebuie să dezvolte și încredere, motivație și capacitatea de a depăși obstacolele

Aceste concluzii evidențiază importanța unui sistem de învățământ care dezvoltă nu doar competențe academice, ci și încredere, motivație și capacitatea de a depăși obstacolele. Mai ales pentru tinerii care se confruntă cu cele mai mari bariere în accesul la oportunități, investițiile în dezvoltarea personală sunt la fel de importante precum cele în performanța academică.

Tehnologia adaugă o nouă dimensiune acestei provocări. Inteligența artificială face deja parte din experiența educațională a elevilor, 46% dintre tinerii din statele OECD utilizând săptămânal chatboți bazați pe inteligență artificială pentru a-și sprijini procesul de învățare. Datele PISA arată însă că simplul acces la tehnologie nu este suficient. Modul în care tinerii învață să folosească aceste instrumente și capacitatea lor de a se adapta unui mediu aflat într-o permanentă transformare vor conta din ce în ce mai mult.

Raportul Education at a Glance 2026 al OECD evidențiază și presiunile tot mai mari asupra profesiei didactice.

În anul școlar 2024-2025, 9,1% dintre profesorii din învățământul primar și secundar din țările OECD nu erau complet calificați pentru posturile ocupate. Totodată, unul din patru profesori de gimnaziu și liceu are peste 55 de ani, ceea ce accentuează preocupările privind deficitul de personal didactic în următorii ani.

Andrea Orcel: accesul fiecărui tânăr la o educație de calitate nu este doar o necesitate socială, ci și o investiție în viitorul Europei

„Datele sunt clare: asigurarea accesului fiecărui tânăr la o educație de calitate, indiferent de mediul din care provine, nu este doar o necesitate socială, ci și o investiție în viitorul Europei. Într-o perioadă în care tehnologia schimbă profund felul în care învățăm, muncim și participăm la viața societății, trebuie să ne asigurăm că niciun tânăr nu este lăsat în urmă.

Prin UniCredit Foundation, ne dorim să contribuim la această schimbare prin sprijinirea organizațiilor care au expertiza, ambiția și capacitatea de a genera impact pe termen lung, astfel încât noua generație să își dezvolte nu doar cunoștințele și competențele necesare, ci și încrederea că poate învăța, se poate adapta și își poate construi propriul viitor”, a declarat Andrea Orcel, Președintele UniCredit Foundation și CEO al UniCredit.

Pe fondul acestor provocări, UniCredit Foundation va investi peste 16 milioane de euro în următorii trei ani prin parteneriatele reînnoite cu Teach For All și JA Europe, continuând eforturile susținute prin investițiile deja făcute, de peste 14 milioane de euro, în etapa anterioară.

Noua fază a programelor va combina sprijinul direct acordat elevilor cu investițiile în pregătirea profesorilor, mentorat, ghidaj în carieră și sisteme mai solide de măsurare a impactului, extinzând totodată aria geografică de implementare.

Teach For All va desfășura programe în 8 țări: Austria, Bulgaria, Germania, Italia, Polonia, România, Serbia și Slovacia.

JA Europe va fi prezentă în 11 țări: Austria, Bulgaria, Cehia, Germania, Ungaria, Italia, Polonia, România, Serbia, Slovacia și Slovenia.

În Bulgaria, una dintre țările susținute prin ambele parteneriate, doar 42% dintre elevii de 15 ani au atins nivelul minim de competență la citire în cadrul PISA 2025, comparativ cu media OECD de 69%. Ponderea elevilor cu rezultate slabe la citire a crescut cu 17 puncte procentuale din 2015.

Impactul Teach For All

Parteneriatul reînnoit se bazează pe rezultatele obținute în primii trei ani de colaborare. În această perioadă, programele Teach For All susținute de UniCredit Foundation au ajuns la peste 180.000 de elevi din mai mult de 3.100 de școli.

Rezultatele indică beneficii care merg dincolo de performanțele academice: 73% dintre elevi au declarat că au avut o experiență de învățare foarte pozitivă, iar elevii care au lucrat cu profesori din rețeaua Teach For All au înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește dezvoltarea socio-emoțională, starea de bine, capacitatea de acțiune, sensul și apartenența la comunitate.

În același timp, parteneriatul contribuie la formarea unei noi generații de lideri în educație, 86% dintre absolvenții programului continuând să activeze în acest domeniu.

„Acum trei ani am început acest parteneriat pornind de la convingerea că locul în care se naște un copil nu ar trebui să îi determine șansele de a învăța, de a conduce și de a-și construi viitorul. Ceea ce ne-a impresionat este cât de multe devin posibile atunci când această convingere este susținută prin angajamente și investiții pe termen lung.

Reînnoirea parteneriatului nu reprezintă doar o continuare a colaborării, ci oportunitatea de a merge mai departe, de a ajunge în mai multe comunități și de a investi în profesori, inovatori și lideri locali care contribuie la consolidarea sistemelor publice de educație. În același timp, ne permite să înțelegem mai bine ce funcționează cu adevărat și ce produce schimbări sustenabile pe termen lung. Această combinație între ambiție, impact local și orientare către rezultate este cea care ne va permite să contribuim la transformarea educației în opt țări europene”, a declarat Andrea Pastorelli, Head of Europe Region, Teach For All.

Impactul JA Europe

Prin programul Re-Power Your Future, parteneriatul cu JA Europe a ajuns în ultimii trei ani la peste 390.000 de elevi și aproape 5.900 de școli, cu accent pe comunitățile și tinerii care se confruntă cu cele mai mari riscuri de excluziune educațională. 86% dintre școlile participante sunt încadrate în categoria celor cu risc ridicat de abandon școlar. Rezultatele programului indică efecte concrete și asupra implicării elevilor: în România, un studiu pilot randomizat a evidențiat o creștere cu 24% a gradului de implicare școlară în rândul participanților, iar 22% dintre elevii incluși în program au reușit să dezvolte o idee antreprenorială concretă.

„Tinerii nu abandonează școala într-o singură zi. De cele mai multe ori, se îndepărtează treptat atunci când învățarea nu mai pare relevantă pentru viața și viitorul lor. Cele mai recente rezultate PISA arată clar că Europa trebuia să intervină mai devreme.

La JA Europe observăm că învățarea practică, conectată la provocările lumii reale și la dezvoltarea unei mentalități antreprenoriale, poate readuce elevii mai aproape de școală, le poate consolida sentimentul de apartenență și îi poate ajuta să creadă în propriul potențial. Împreună cu UniCredit Foundation, ne concentrăm asupra zonelor cu cel mai mare risc de abandon școlar și transformăm experiența acumulată în dovezi concrete care pot sta la baza unor politici de prevenție la nivel european”, a declarat Salvatore Nigro, CEO al JA Europe.

Obiective și mai ambițioase pentru următorii trei ani

Noua etapă ridică semnificativ nivelul de ambiție al celor două parteneriate.

Prin Teach For All, programul urmărește:

să ajungă la peste 220.000 de noi elevi;

să implice peste 2.700 de școli suplimentare;

să formeze peste 2.300 de Teaching Fellows.

să dezvolte o comunitate de peste 5.400 de absolvenți activi.

Prin JA Europe, obiectivele includ:

peste 500.000 de noi experiențe educaționale pentru tineri;

extinderea activităților în peste 2.000 de școli suplimentare.

Ambele programe vor continua să fie evaluate independent, pentru a măsura nu doar numărul tinerilor care beneficiază de aceste inițiative, ci și schimbările concrete generate în parcursul lor educațional și profesional.

Prin aceste parteneriate, UniCredit Foundation își reafirmă angajamentul de a transforma concluziile și provocările evidențiate de studiile PISA și Education at a Glance 2026 în acțiuni concrete, menite să reducă inegalitățile educaționale și să ofere mai multor tineri șansa de a-și atinge potențialul, prin investiții susținute în educație, profesori, organizații și comunități.