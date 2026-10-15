Studiu Raiffeisen: 9 din 10 respondenți cu venituri de minimum 10.000 de lei pe lună nu au o strategie clară de investiții. Morgan Housel, Lord Jim O’Neill, Merryn Somerset Webb, Javier Estrada și Martin E. Sandbu vin pentru prima dată în România, la Wealth & Investment Forum 2026

Nouă din zece respondenți cu venituri de minimum 10.000 de lei pe lună nu au o strategie de investiții bine definită, potrivit unui studiu realizat de Frappe Digital pentru Raiffeisen Bank România. Planificarea financiară, construirea portofoliilor și protejarea capitalului se află pe agenda Wealth & Investment Forum 2026, care va avea loc pe 22 octombrie, la Face Convention Center din București. Sute de antreprenori, investitori și profesioniști din industria financiară vorbesc despre construirea, alocarea, protejarea și dezvoltarea capitalului pe termen lung.

Organizat de Asociația B-Leader și Doingbusiness.ro, evenimentul – susținut de Raiffeisen Bank, îi aduce pentru prima dată la o conferință în România pe Morgan Housel, Lord Jim O’Neill, Merryn Somerset Webb, Javier Estrada și Martin E. Sandbu, alături de Mihail Ion, Vicepreședinte Retail și Membru al Directoratului Raiffeisen Bank România.

Conferința răspunde unei nevoi tot mai vizibile în România: consolidarea educației financiare și trecerea de la acumularea de venituri, economii sau active la administrarea lor pe baza unei strategii clare, cu obiective, orizont de timp și nivel de risc bine definite.

„În România există capital, apetit pentru investiții și o preocupare tot mai mare pentru viitorul financiar. Totuși, acest interes nu se traduce întotdeauna într-o abordare structurată. Un studiu realizat recent pentru Raiffeisen Bank arată că 9 din 10 persoane cu venituri de minimum 10.000 de lei pe lună nu au o strategie de investiții bine definită. Datele indică nevoia de mai multă planificare financiară și de o arhitectură care să lege obiectivele personale de orizontul de timp, nivelul de risc și modul de alocare a resurselor. Prin Wealth & Investment Forum aducem împreună expertiza globală și perspectiva locală, pentru a transforma conversația despre bani dintr-una despre produse sau decizii punctuale într-una despre strategie, disciplină și construcție pe termen lung”, declară Mihail Ion, Vicepreședinte Retail și Membru al Directoratului Raiffeisen Bank România.

Cinci nume globale urcă pentru prima dată pe scena unei conferințe din România

Speakerii, unii dintre ei prezenți pentru prima dată la o conferință din România, aduc perspective complementare asupra modului în care este creat, investit și protejat capitalul:

•Morgan Housel, autorul bestsellerurilor The Psychology of Money, Same as Ever și The Art of Spending Money, cu peste 12 milioane de exemplare vândute la nivel mondial și traduceri în peste 60 de limbi, va aborda rolul comportamentului în deciziile financiare;

•Lord Jim O’Neill, creatorul acronimului BRIC, fost Commercial Secretary al UK Treasury și fost Chairman al Goldman Sachs Asset Management Division, va analiza marile transformări economice și investiționale;

•Merryn Somerset Webb, investitor, autor, Senior Columnist la Bloomberg Opinion, gazda podcastului Merryn Talks Money și non-executive director în fonduri de investiții și wealth management, va aduce perspectiva investitorului asupra piețelor și administrării averii;

•Javier Estrada, Professor of Financial Management la IESE Business School Barcelona, autor și Financial Advisor, va vorbi despre construcția portofoliilor și managementul investițiilor; iar

•Martin E. Sandbu, European Economics Commentator la Financial Times și autor, va conecta aceste teme la evoluțiile economiei europene și va modera evenimentul.

•Din partea Raiffeisen Bank România, Mihail Ion, Vicepreședinte Retail și Membru al Directoratului, va completa dialogul cu experiența sa în retail banking, piețe de capital, servicii bancare de investiții și planificare financiară personală, conectând tendințele globale la nevoile și comportamentele investitorilor din România.

De la crearea averii la protejarea capitalului: deciziile care definesc investițiile pe termen lung

Agenda este structurată în jurul a patru direcții strategice. Wealth Creation & Growth analizează noile reguli ale creării de valoare, trecerea de la venit la active și accesul la investiții alternative. Allocation & Performance abordează construcția și diversificarea portofoliului, raportul dintre risc și randament și identificarea oportunităților sustenabile. The Investor Mindset aduce în discuție finanțele comportamentale, disciplina decizională, gândirea pe termen lung și efectul capitalizării. Risk, Protection & Structuring este dedicată administrării riscului, protejării capitalului în perioade volatile, eficienței fiscale și strategiilor de conservare a averii între generații.

„Ne bucuram că Raiffeisen Bank susține misiunea Asociației B-Leader de a îi sprijini pe antreprenori, lideri și manageri să se dezvolte, oferindu-le acces la idei, expertiză și perspective relevante pentru deciziile care le definesc viitorul. Prin Wealth & Investment Forum, extindem această misiune către o dimensiune esențială: planificarea viitorului financiar. Într-o perioadă cu multe incertitudini, succesul profesional și rezultatele în business trebuie însoțite de o înțelegere mai bună a modului în care construim, investim și protejăm capitalul pe termen lung.

Ne propunem să îi ajutăm pe participanți să privească dincolo de oportunitățile imediate și să își contureze o strategie financiară în acord cu obiectivele lor. Suntem printre primii care abordează acest subiect în România la un asemenea nivel de expertiză internațională și ne dorim ca acest proiect să contribuie la dezvoltarea unei comunități de oameni mai bine informați și mai bine pregătiți pentru viitor”, a spus Diana Dumitrașcu, Președinte al Asociației B-Leader.

9 din 10 români cu venituri ridicate investesc fără o strategie clară

Relevanța temelor abordate la conferință este confirmată de un studiu realizat de Frappe Digital pentru Raiffeisen Bank România, pe un eșantion de persoane fizice cu venituri de minimum 10.000 de lei pe lună. Potrivit rezultatelor, 9 din 10 respondenți nu au o strategie de investiții bine definită, deși interesul pentru instrumente financiare este ridicat.

28% dintre respondenți ar investi în acțiuni

Dacă ar primi 100.000 de euro, 28% dintre respondenți ar investi în acțiuni sau fonduri mutuale, 23% ar alege un cont de economii ori un depozit bancar, iar 7% ar păstra suma în contul curent. Principalele zone în care aceștia au nevoie de mai multă claritate sunt înțelegerea riscului, diversificarea portofoliului și stabilirea unor obiective financiare măsurabile.

Cel mai important obstacol în calea investițiilor

Cel mai important obstacol în calea investițiilor este riscul de a pierde bani, menționat de 39% dintre respondenți. Alți 29% indică resursele financiare insuficiente, 28% preferă un portofoliu diversificat pentru reducerea riscurilor, iar 18% spun că nu știu de unde să înceapă. În topul obiectivelor financiare se află independența financiară, inclusiv posibilitatea unei pensionări anticipate, urmată de protejarea economiilor în fața inflației și de creșterea capitalului pe termen lung.

În cazul unei corecții a pieței, respondenții indică o abordare prudentă: dacă valoarea investițiilor ar scădea cu 10% într-un interval scurt, 36% ar continua să investească potrivit planului, 27% ar investi suplimentar, 26% nu ar face nicio schimbare și doar 6% ar vinde o parte sau toate investițiile.