Raiffeisen Bank susține NEXXT AI Summit. Peste 50 de speakeri internaționali vor explora unde aduce inteligența artificială valoare în business. Laura Mihăilă: ”Vrem să ducem conversația despre inteligența artificială dincolo de tendințe și promisiuni”

NEXXT AI Summit reunește peste 50 de speakeri internaționali și peste 2.000 de participanți pentru a explora unde aduce inteligența artificială valoare în business, ce presupune implementarea și cum se măsoară rezultatele.

Companii care dezvoltă inteligența artificială și echipe care o folosesc deja în activitatea lor se întâlnesc la NEXXT AI Summit, pe 29 octombrie, la FACE Convention Centre din București. Speakerii aduc perspective din tehnologie, banking, cercetare spațială, infrastructură, healthcare, biotehnologie, robotică, sport și altele, într-un program dedicat aplicării AI în organizații.

Discuțiile pornesc de la deciziile pe care liderii le au de luat acum: ce probleme merită rezolvate cu AI, ce resurse și schimbări presupune implementarea și cum poate fi evaluat rezultatul. Prin conversații cu speakerii, studii de caz, masterclassuri și demonstrații de produse, participanții vor putea înțelege cum trece un proiect de la experiment la o soluție folosită zi de zi.

Speakerii NEXXT AI Summit: de la dezvoltarea AI la aplicații în business și robotică

Printre invitați se numără Brian Evergreen, autorul Autonomous Transformation și fost lider de strategie AI la Microsoft, care consiliază companii Fortune 500; Zdenek Romanek, President & CEO al Raiffeisen Bank România, lider bancar cu 20 de ani de experiență în transformare digitală și tehnologie; și Paolo Sironi, Global Research Leader pentru Banking și Financial Markets la IBM. Ecosistemul dezvoltării AI este reprezentat de Snehal Bhatia, Applied AI la OpenAI, Alejandro Avila, Developer Advocate la Hugging Face, Arthur Muradyan, Head of Product Growth la n8n, și Dimi Nikolaou, Field CTO și Founding Europe Lead la Fireworks AI. Programul aduce și perspective din Google, Adobe, SandboxAQ și experiența de leadership la AWS, alături de DRUID AI, Outcome1.AI, ZayaAI, Genomate Health, AgriCloud și Leviatan Group, conectând expertiza internațională cu aplicații și inițiative din ecosistemul regional.

Robotica și aplicațiile AI în lumea fizică ocupă un loc distinct în program. Roshni Lulla, Co-Founder & Research Lead la Institute for Humane Robotics, aduce perspectiva dezvoltării unor sisteme care interacționează sigur cu oamenii, iar Captcha the Robot, creat de Hidoba Research și Enjoy Robotics, aduc robotica direct pe scenă. Jorge Lopez Trescastro, Head of AI & Data la European Space Agency, și Kimberly Washington, Co-Founder & CEO al Deep Space Biology, extind conversația către cercetarea spațială și biotehnologia bazată pe AI. Perspectiva securității cibernetice este completată de Tomasz Pietrzyk, Systems Engineering Manager CEE la Palo Alto Networks.

Gazda summitului, Spencer Kelly, prezentator BBC, aduce două decenii de experiență în explicarea tehnologiei și a impactului AI. Alături de el participă Aman Dogra, Advertising Sales la Financial Times, cu perspectiva de business și media.

”Prin implicarea noastră în NEXXT AI SUMMIT, vrem să ducem conversația despre inteligența artificială dincolo de tendințe și promisiuni, către educație aplicată și întrebările care contează cu adevărat pentru mediul de afaceri: cum poate fi implementată AI în mod responsabil, ce principii de guvernanță sunt necesare și cum poate genera rezultate concrete, relevante și măsurabile pentru organizații.” a declarat Laura Mihăilă, Director de Marketing, Comunicare și CX, Raiffeisen Bank România

Agenda NEXXT AI Summit: două scene, masterclassuri și showcase-uri

Pe Main Stage, agenda urmărește pașii prin care AI devine parte dintr-o organizație: regândirea proceselor de lucru în Designing AI, construirea capacităților necesare în Building AI și integrarea agenților și instrumentelor în Using AI. Discuțiile continuă cu extinderea proiectelor și dezvoltarea de noi produse în Scaling with AI, pregătirea echipelor în Mastering AI și aplicațiile în robotică și sisteme autonome în Embodied AI. Programul include și sesiuni despre leadership, reglementare și sustenabilitate, alături de Industry Focus pentru healthcare, retail și automotive.

Pe Solutions Stage, accentul cade pe aplicare. Masterclassurile abordează identificarea problemelor care pot fi rezolvate cu AI, construirea unui prototip prin vibe coding și trecerea de la experiment la o soluție folosită la scară. Programul explorează și aplicațiile AI în sport, HR și dezvoltarea echipelor, precum și roboții sociali și interacțiunea lor cu oamenii. Între masterclassuri, AI showcases aduc prezentări de produse și demonstrații live, prin care participanții pot vedea cum funcționează tehnologia și ce probleme de business poate rezolva.

„Deciziile pe care le luăm acum vor determina cât de repede putem transforma o idee bună într-un avantaj competitiv. De aceea, liderii trebuie să privească dincolo de eficientizarea activității de astăzi și să se întrebe ce ar putea oferi clienților dacă ar regândi modul în care funcționează organizația. Cred că avantajul se va construi prin ambiția de a schimba ceea ce contează și disciplina de a duce schimbarea până la rezultate. La Tremend – Publicis Sapient, aceasta este perspectiva din care lucrăm: pornim de la miza de business, construim soluțiile și pregătim oamenii să le folosească. La NEXXT, vrem să aducem în discuție tocmai aceste alegeri care definesc viitorul unei organizații.” – Ștefan Pătra, GM, Tremend – Publicis Sapient

„Vedem mult interes pentru AI, dar și o întrebare foarte practică: ce merită implementat și cum îți dai seama că funcționează? Am construit NEXXT astfel încât participanții să poată discuta direct cu oamenii care dezvoltă aceste tehnologii și cu cei care le folosesc deja în organizațiile lor. Vrem să plece cu exemple concrete și cu întrebări mai bune pentru propriile proiecte”, spune Alexandra Pollack, CEO NEXXT AI Summit.

AI Hackathon: prototipuri pentru provocări reale de business

AI Hackathon completează programul NEXXT cu dezvoltarea de prototipuri pentru provocări reale de business. Pe 28 octombrie, echipele vor construi, testa și îmbunătăți soluții AI cu sprijinul mentorilor, iar pe 29 octombrie, finaliștii își vor prezenta proiectele pe Main Stage, în fața juriului și a participanților la summit. Programul se încheie cu desemnarea și premierea echipelor câștigătoare.

Enterprise Pass: aplicații până pe 20 octombrie

NEXXT oferă Enterprise Pass gratuit reprezentanților companiilor și instituțiilor care dezvoltă, implementează sau guvernează AI în organizațiile lor. Accesul se acordă în urma evaluării aplicațiilor, în funcție de relevanța activității profesionale pentru temele summitului. Locurile sunt limitate, iar capacitatea alocată se apropie de limita maximă. Aplicațiile pot fi depuse până pe 20 octombrie, pe https://nexxtsummit.com/.

Despre NEXXT AI Summit

NEXXT AI Summit are loc pe 28–29 octombrie 2026, la FACE Convention Centre din București, cu AI Hackathon începând pe 28 octombrie și programul de conferință pe 29 octombrie. Evenimentul este o inițiativă UNCHAIN Media, organizată în parteneriat cu Raiffeisen Bank România și Tremend – Publicis Sapient, alături de Planet Group International și Wonderful AI. NEXXT reunește lideri implicați în dezvoltarea și adoptarea inteligenței artificiale în business, tehnologie și administrație publică. Prin exemple practice, studii de caz și oportunități de colaborare, summitul susține transformarea ideilor în soluții și a inovației în rezultate concrete.