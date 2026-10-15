ING a lansat ING Invest: poți cumpăra acțiuni și ETF-uri direct din Home’Bank, la BVB și pe bursele europene. Deja 15.000 de clienți și-au deschis conturi. Mihai Lazăr: Vedem investițiile ca pe o componentă firească a unei relații moderne cu banca

15.000 de clienți ING Bank România și-au deschis un cont prin ING Invest în mai puțin de o lună de la activarea platformei, potrivit băncii. Integrată în aplicația mobilă ING Home’Bank, platforma permite cumpărarea și vânzarea de acțiuni și ETF-uri listate la Bursa de Valori București și pe principalele piețe europene.

S-a lansat ING Invest. Investești direct din aplicația ING Home’Bank și cumperi actiuni și ETF-uri listate la BVB

Contul de investiții se deschide direct din aplicația mobilă Home’Bank, printr-un proces care include completarea unui chestionar. După finalizarea procesului și activarea contului, clientul poate realiza transferuri de bani și poate plasa ordine de cumpărare sau de vânzare. Potrivit băncii, platforma permite căutarea instrumentelor după denumirea emitentului și filtrarea acestora în funcție de tip, sector, regiune sau monedă.

Mihai Lazăr: Vedem investițiile ca pe o componentă firească a unei relații moderne cu banca

„Fiecare obiectiv important începe cu un prim pas. Faptul că 15.000 de clienți au deschis un cont ING Invest, ne arată că există interes pentru astfel de soluții, atunci când experiența este simplă și accesibilă. Ne-am propus să aducem investițiile mai aproape de oameni, direct în ING Home’Bank, astfel încât primul pas să poată fi făcut cu mai multă încredere și într-un mediu familiar. Vedem investițiile ca pe o componentă firească a unei relații moderne cu banca și continuăm să dezvoltăm soluții care îi ajută pe clienți să își atingă obiectivele financiare pe termen lung”, a declarat Mihai Lazăr, Tribe Lead Investments, ING Bank România.

Interesul pentru investiții crește în rândul românilor care economisesc

Lansarea ING Invest vine într-un context în care interesul pentru investiții este în creștere. Potrivit unui studiu realizat de iSense Solutions pentru ING Bank România, în septembrie 2026, în rândul persoanelor din mediul urban, care economisesc deja, 40% dețin în prezent cel puțin un produs de investiții. Potențialul de creștere este însă semnificativ: 17% dintre cei care nu investesc spun că intenționează să înceapă în următoarele 12 luni, iar alți 49% sunt deschiși ideii de a investi pe viitor.

Cu toate acestea, există percepții care îi țin pe mulți departe de investiții și multe dintre ele țin de nevoia de educare. 51% dintre respondenți cred că pentru a investi trebuie să urmărești piețele financiare în fiecare zi, iar 48% consideră că sunt necesare cunoștințe financiare avansate.

Simplitatea rămâne unul dintre cele mai importante criterii pentru investitori

În același timp, simplitatea și integrarea sunt elemente importante pentru investitori. Potrivit studiului, 83% dintre investitori consideră importantă o aplicație intuitivă și ușor de utilizat, 82% apreciază procesele simple și rapide, iar 73% spun că este important să aibă serviciile bancare și investițiile integrate.

La ce instrumente oferă acces ING Invest

ING Invest le oferă clienților acces la acțiuni ale companiilor listate la Bursa de Valori București și la principalele burse europene, precum și la ETF-uri (Exchange Traded Funds) administrate de S.A.I precum Amundi, BlackRock și Goldman Sachs Asset Management, printre alții. În funcție de ETF-ul ales, investitorii pot avea expunere indirectă la zeci sau sute de companii din diferite sectoare economice și regiuni geografice. Aceste instrumente pot fi utilizate pentru diversificarea portofoliului și sunt destinate, în general, investițiilor pe termen mediu și lung.



Platforma se adresează atât clienților care vor să facă primii pași pe piața de capital, cât și celor care au deja experiență în investiții.

Interesul pentru investiții este în creștere, iar ING răspunde cu soluții tot mai diversificate

Lansarea ING Invest marchează o nouă etapă în dezvoltarea serviciilor de investiții ale băncii, după introducerea ING Depo Invest, produsul prin care clienții pot aloca jumătate din suma aleasă unui depozit la termen cu dobândă preferențială și cealaltă jumătate investițiilor în fonduri mutuale.

Despre studiul iSense Solutions

Studiul a fost realizat de iSense Solutions pentru ING Bank România în perioada 9-16 septembrie 2026, pe un eșantion de 804 persoane cu vârste între 18 și 65 de ani din mediul urban care economisesc bani. Din totalul respondenților, 319 sunt investitori, iar 485 nu investesc în prezent.