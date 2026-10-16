Raiffeisen Bank listează la BVB obligațiuni de 750 de milioane de lei, cu dobândă fixă de 7,5% până în 2032

Raiffeisen Bank listează vineri, 16 octombrie, la Bursa de Valori București (BVB), o emisiune de obligațiuni în valoare de 750 de milioane de lei, cu o dobândă fixă de 7,538% pe an până în 2032. Este cea de-a zecea emisiune de obligațiuni a băncii listată la BVB, potrivit comunicatului transmis de Bursă. Fondurile atrase vor fi folosite pentru finanțarea activității generale a băncii.

Principalele caracteristici ale emisiunii de obligațiuni

Obligațiunile se tranzacționează pe Piața Reglementată, sub simbolul RBRO33, și au scadența la 13 august 2033. În cadrul plasamentului privat, emisiunea a fost subscrisă de 12 investitori instituționali.

Emisiunea cuprinde 1.250 de obligațiuni, fiecare cu o valoare nominală de 600.000 de lei. După perioada cu dobândă fixă, cuponul va deveni variabil, fiind calculat în funcție de ROBOR la trei luni, la care se adaugă o marjă de 0,85 puncte procentuale.

Titlurile sunt obligațiuni corporative negarantate, senioare preferențiale, eligibile pentru cerința minimă de fonduri proprii și pasive eligibile – MREL – conform legislației aplicabile instituțiilor de credit.

Obligațiunile fac parte din programul EMTN (Euro Medium Term Notes), care permite băncii să acceseze piețele internaționale de capital pentru finanțare, și sunt listate concomitent la Bursa de Valori din Luxemburg. Emisiunea a primit din partea Moody’s Ratings calificativul Baa1, încadrat în categoria „investment grade”.

Remus Vulpescu: Bursa a devenit o platformă-cheie pentru marile emisiuni corporative

„A zecea emisiune de obligațiuni Raiffeisen Bank la BVB arată că piața de capital continuă să fie un canal eficient de finanțare a instituțiilor bancare. Vorbim despre un pionier al obligațiunilor verzi în sectorul bancar românesc, iar faptul că o instituție financiară de prim rang revine constant în ultimii 13 ani cu emisiuni de obligațiuni la BVB dovedește că Bursa a devenit o platformă-cheie pentru marile emisiuni corporative. Ca partener de încredere al sistemului bancar, Bursa oferă structura și lichiditatea necesare pentru finanțări complexe. Ne bucurăm să vedem această nouă emisiune de 750 de milioane de lei a Raiffeisen Bank încheiată cu succes și disponibilă de astăzi la tranzacționare la BVB”, a declarat Remus Vulpescu, Director General Bursa de Valori București.

Pentru Raiffeisen Bank, prezența pe piața de capital susține diversificarea surselor de finanțare și îndeplinirea cerințelor MREL.

Romulus Mircea: Prezența activă pe piața locală de capital rămâne un element central al abordării noastre de finanțare

„Ne bucură interesul constant pe care investitorii îl manifestă pentru emisiunile de obligațiuni ale Raiffeisen Bank și le mulțumim pentru încrederea acordată. Pentru noi, aceasta reprezintă o confirmare a sustenabilității modelului nostru de afaceri. Prezența activă pe piața locală de capital rămâne un element central al abordării noastre de finanțare. Ne concentrăm pe diversificarea surselor de finanțare și pe optimizarea bazei de fonduri proprii și datorii eligibile MREL. În același timp, contribuim la dezvoltarea pieței locale și ne consolidăm capacitatea de a susține în continuare finanțarea economiei românești”, a declarat Romulus Mircea, Director Direcția Trezorerie, Raiffeisen Bank.

Raiffeisen Bank a listat primele obligațiuni la Bursa de Valori București în 2013

Din cele zece emisiuni listate în cei 13 ani, patru sunt tranzacționabile în prezent: RBRO33, RBRO27C, RBRO27B și RBRO28. Valoarea totală a emisiunilor băncii tranzacționate la BVB depășește 2,3 miliarde de lei.

În 2021, banca a listat pe Piața Reglementată a BVB prima emisiune de obligațiuni verzi din sectorul bancar românesc, în valoare de peste 400 de milioane de lei. În anii următori, Raiffeisen Bank a continuat să emită și să listeze obligațiuni verzi și sustenabile.