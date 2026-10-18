EXCLUSIV. Topul băncilor după salarii. Câți bani câștigă în medie angajații celor mai mari 7 bănci din România, care au raportat în 2025 cheltuieli cu personalul de peste 7 miliarde de lei

36.148 de bancheri se aflau pe ștatele de plată ale celor mai mari șapte bănci din România la finalul anului 2025. Potrivit rapoartelor financiare aferente anului trecut, Banca Transilvania, BCR, CEC Bank, UniCredit Bank, BRD Groupe Société Générale, Raiffeisen Bank și ING Bank au înregistrat cheltuieli cu personalul de peste 7,1 miliarde de lei. Sumele includ salariile, beneficiile acordate angajaților și taxele și contribuțiile aferente veniturilor salariale.

Pornind de la aceste date publice, BankingNews a analizat bugetele de personal ale celor șapte instituții de credit și a calculat salariul mediu brut lunar oferit de fiecare bancă, pe baza valorilor identificate pentru analiză. Rezultatele conturează diferențe importante între instituțiile bancare, atât în privința nivelului remunerațiilor, cât și a resurselor financiare alocate angajaților.

Notă metodologică. Pentru a estima salariul mediu brut lunar aferent fiecărei bănci, BankingNews a împărțit cheltuielile anuale cu personalul la numărul de angajați și la 12 luni. Cheltuielile cu personalul includ nu doar salariile, ci și beneficiile acordate angajaților, precum și taxele și contribuțiile aferente. Prin urmare, valorile rezultate reprezintă estimări comparative și pot diferi de salariul mediu brut calculat exclusiv pe baza veniturilor salariale.

Publicația BankingNews a realizat o analiză similară în urmă cu trei ani, folosind cifrele aferente anului 2022 (VEZI AICI). La acel moment, cele șapte bănci aveau cheltuieli cu personalul de aproximativ 4,5 miliarde de lei și 35.843 de salariați. La finalul lui 2025, numărul angajaților ajunsese la 36.148, în timp ce bugetul cumulat de personal a crescut cu aproximativ 60%, dacă folosim un perimetru de raportare comparabil.

Diferența dintre evoluția numărului de salariați și cea a cheltuielilor cu personalul este una dintre cele mai relevante concluzii ale analizei. În intervalul 2022–2025, efectivele de personal au crescut cu numai 305 persoane, în timp ce sumele alocate resurselor umane au înregistrat un avans semnificativ.

Banca Transilvania are cel mai mare buget de salarii și cei mai mulți angajați. BT și UniCredit Bank sunt singurele bănci care și-au mărit echipele

Banca Transilvania se detașează în clasamentul cheltuielilor cu personalul, cu un buget de aproximativ 2,16 miliarde de lei la nivelul instituției bancare și 10.180 de angajați. Salariul mediu brut lunar calculat pentru bancă este de 17.682 de lei, ceea ce o poziționează pe locul al treilea în clasamentul de față. Prin dimensiunea echipei, BT se află la distanță de celelalte instituții analizate, având mai mult decât dublul personalului raportat de unele dintre băncile aflate pe următoarele poziții ale clasamentului.

Analizând strict evoluția numărului de angajați, ies în evidență două instituții: Banca Transilvania, cu un plus de 981 de persoane, și UniCredit Bank, cu 1.150 de angajați în plus. Acestea sunt singurele dintre cele șapte bănci analizate care și-au mărit efectivele de personal în intervalul 2022–2025, creșterile fiind de aproximativ 1.000 de persoane pentru fiecare instituție. În schimb, celelalte cinci bănci au înregistrat reduceri ale numărului de angajați.

Evoluția are legătură cu operațiunile de achiziție prin care cele două instituții și-au consolidat poziția pe piață. Banca Transilvania a preluat OTP Bank România, iar UniCredit Bank a integrat Alpha Bank România, tranzacții care au adus în structurile celor două instituții angajați și activități suplimentare. Prin urmare, creșterea efectivelor trebuie interpretată și prin prisma acestor achiziții, nu exclusiv ca rezultat al recrutărilor.

În cazul celorlalte cinci bănci – BCR, BRD Groupe Société Générale, Raiffeisen Bank, CEC Bank și ING Bank – numărul angajaților s-a redus în perioada analizată. Evoluția reflectă o dinamică diferită a structurilor de personal, într-un interval în care băncile continuă să își adapteze operațiunile și să investească în digitalizare.

Cele mai mari reduceri ale efectivelor s-au înregistrat la BRD, care avea cu 868 de angajați mai puțin în 2025 față de 2022, și la CEC Bank, unde numărul salariaților a scăzut cu 417 persoane. Urmează Raiffeisen Bank, cu 231 de angajați în minus, și BCR, cu o reducere de 209 persoane. ING Bank a consemnat cea mai mică diminuare a efectivului de personal dintre cele cinci instituții, cu 101 angajați mai puțin.

Datele conturează două tendințe distincte pe piața bancară din România: pe de o parte, creșterea efectivelor Băncii Transilvania și UniCredit Bank, pe fondul achizițiilor, iar pe de altă parte, reducerea numărului de angajați în cazul celorlalte cinci instituții analizate. Privite împreună, aceste evoluții arată că majorarea numărului total de bancheri din cele șapte instituții în perioada 2022 – 2025 este susținută de cele două bănci care și-au extins activitatea prin preluări.

ING Bank plătește cele mai mari salarii medii, deși are cea mai mică echipă dintre cele șapte bănci analizate

ING Bank ocupă prima poziție în clasamentul salariilor medii brute lunare, cu 24.704 lei pentru fiecare angajat, potrivit datelor utilizate în analiza BankingNews. Rezultatul este cu atât mai interesant cu cât instituția de credit se află pe ultimul loc în topul celor mai mari șapte bănci din România după nivelul activelor și are, totodată, cea mai mică echipă de angajați dintre instituțiile analizate.

La finalul anului 2025, ING Bank avea 2.449 de salariați și înregistrase cheltuieli cu personalul de 726 de milioane de lei. Prin comparație, celelalte șase bănci analizate aveau echipe cuprinse între aproximativ 4.150 și peste 10.000 de persoane. Cu toate acestea, ING Bank oferă cea mai mare remunerație medie brută lunară, la o distanță considerabilă de următoarea clasată, BCR, unde salariul mediu brut ajunge la 18.067 de lei.

Este important de specificat că cei 2.449 de angajați lucrează cu precădere în head office. Rețeaua de sucursale a instituției de credit, care este dezvoltată în sistem de franciză, mai dispune de circa 1.300 de angajați, care doar lucrează sub brandul ING Bank, însă nu se află pe statul de plată al băncii, fiind remunerați de francizele respective.

Un element relevant pentru înțelegerea profilului ING Bank este modelul său de business, construit în jurul serviciilor bancare digitale și al utilizării tehnologiei în relația cu clienții. Digitalizarea permite dezvoltarea unor servicii accesibile prin canale electronice și susține un model operațional diferit de cel al instituțiilor care se bazează într-o măsură mai mare pe rețele extinse de unități fizice. Acest context este important atunci când analizăm dimensiunea echipei și modul în care sunt distribuite resursele umane, fără a putea concluziona însă că modelul digital explică, de unul singur, nivelul ridicat al salariilor.

Diferența dintre ING Bank și celelalte instituții arată că mărimea unei bănci, măsurată prin active, nu se reflectă automat în nivelul remunerațiilor acordate angajaților. Structura personalului, profilul specializărilor, responsabilitățile posturilor și politica de remunerare pot influența salariul mediu, iar datele agregate nu permit izolarea contribuției fiecărui factor.

Un alt aspect important este distincția dintre salariul mediu brut lunar și cheltuielile totale cu personalul. Acestea din urmă includ, pe lângă salarii, beneficiile acordate angajaților și taxele și contribuțiile aferente. Prin urmare, bugetul total de personal trebuie analizat împreună cu numărul salariaților și cu nivelul remunerației medii.

În cazul ING Bank, combinația dintre poziția de lider în clasamentul salariilor, dimensiunea redusă a echipei și modelul de business axat pe digitalizare conturează un profil distinct în peisajul bancar românesc: o instituție care, deși este ultima dintre cele șapte analizate după nivelul activelor, oferă cele mai mari salarii medii brute lunare.

BCR, Banca Transilvania, UniCredit Bank, Raiffeisen Bank și BRD: salarii medii brute în aceeași ligă

Dincolo de ING Bank, care ocupă prima poziție în clasamentul salariilor medii brute lunare, celelalte instituții analizate alocă, la rândul lor, bugete consistente pentru remunerarea angajaților. BCR a raportat cheltuieli cu personalul de aproximativ 1,043 miliarde de lei în 2025, BRD Groupe Société Générale a înregistrat 994 de milioane de lei, iar Raiffeisen Bank a avut cheltuieli de 958 de milioane de lei. În cazul UniCredit Bank, valoarea raportată pentru 2025 a fost de aproximativ 705 milioane de lei, în timp ce CEC Bank a înregistrat 608 milioane de lei.

În privința salariilor medii brute lunare, BCR se situează pe locul al doilea în clasamentul celor șapte instituții, cu 18.067 de lei. Urmează Banca Transilvania, cu 17.682 de lei, Raiffeisen Bank, cu 16.993 de lei, și BRD, cu 16.683 de lei.

Pentru UniCredit Bank, valoarea aferentă anului 2025 este de 14.143 de lei, însă această cifră trebuie privită în contextul schimbărilor organizaționale produse în urma integrării Alpha Bank România, ale cărei cheltuieli cu personalul nu sunt incluse. Tocmai de aceea, în cazul UniCredit Bank, analiza folosește separat datele din primul semestru al anului 2026, perioadă pentru care cheltuielile cu personalul au fost de 408 milioane de lei, iar numărul angajaților a ajuns la 3.940. Pe baza acestor valori, salariul mediu brut lunar calculat este de 17.259 de lei.

Am ales să prezentăm și această perioadă deoarece datele aferente întregului an 2025 sunt mai dificil de interpretat în condițiile în care Alpha Bank România a intrat în portofoliul UniCredit Bank după primele opt luni ale anului. Pentru o comparație anuală exactă ar trebui identificate și integrate în mod corespunzător cheltuielile salariale aferente angajaților Alpha Bank pentru perioada relevantă, într-un context în care numărul de salariați a fluctuat semnificativ. În lipsa unei baze de calcul omogene, există riscul ca indicatorul anual să nu reflecte suficient de fidel nivelul remunerațiilor. Datele din primul semestru al anului 2026 oferă, așadar, un reper suplimentar pentru înțelegerea situației UniCredit Bank după integrare.

În ansamblu, cifrele arată că BCR, Banca Transilvania, UniCredit Bank, Raiffeisen Bank și BRD se grupează într-un interval relativ apropiat al salariilor medii brute lunare, cu valori cuprinse între aproximativ 16.700 și 18.100 de lei.

CEC Bank este la coada clasamentului salariilor, chiar dacă este pe podium în topul celor mai mari bănci după active

CEC Bank înregistrează cel mai mic salariu mediu brut lunar dintre cele șapte bănci analizate, respectiv 10.355 de lei, potrivit calculelor realizate pe baza datelor aferente anului 2025. Instituția de credit a raportat cheltuieli cu personalul de 608 milioane de lei și avea 4.893 de angajați la finalul perioadei de referință.

Poziția din clasamentul remunerațiilor este interesantă în contextul dimensiunii CEC Bank, instituție care se numără printre cele mai mari bănci din România după nivelul activelor. Banca are o echipă comparabilă numeric cu cea a unor instituții precum BCR, BRD Groupe Société Générale și Raiffeisen Bank, însă salariul mediu brut lunar este semnificativ mai mic.

Între CEC Bank și ING Bank, liderul clasamentului, există o diferență de 14.349 de lei brut pe lună. Astfel, salariul mediu brut calculat pentru ING Bank este de aproximativ 2,4 ori mai mare decât cel aferent CEC Bank. Diferența evidențiază decalajul dintre cele două instituții în privința remunerației medii, chiar dacă ambele fac parte din același sistem bancar.

CEC Bank a înregistrat și una dintre cele mai importante reduceri ale efectivelor de personal în perioada 2022–2025. Numărul angajaților s-a diminuat cu 417 persoane, a doua cea mai mare scădere dintre cele cinci bănci care și-au redus echipele, după BRD, unde efectivul de personal a scăzut cu 868 de persoane.

Diferențele de remunerație dintre băncile analizate pot fi influențate de structura angajaților, ponderea funcțiilor de conducere și a specialiștilor, organizarea rețelei teritoriale și politicile de salarizare. În lipsa unor informații detaliate despre aceste componente, nivelul salariului mediu trebuie interpretat ca un indicator comparativ, nu ca o explicație completă a politicii de remunerare a fiecărei instituții.