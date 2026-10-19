BRD acordă Construcții Erbașu 60,7 milioane de lei pentru o fabrică de reciclare a deșeurilor din construcții. Felix Daniliuc: Proiectul este un exemplu concret de economie circulară aplicată la scară mare

BRD Groupe Société Générale a acordat companiei Construcții Erbașu o finanțare verde de 60,7 milioane de lei pentru dezvoltarea unei fabrici de reciclare a deșeurilor din construcții și demolări, în localitatea Căldăraru, județul Ilfov. Fabrica are o capacitate de procesare de peste 450.000 de tone anual, potrivit unui comunicat al băncii.

Credit verde pe 10 ani, pentru cofinanțarea unui proiect prin PNRR

Creditul este acordat pe o perioadă de 10 ani și asigură componenta de cofinanțare a proiectului, care beneficiază de fonduri prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Banca mai precizează că finanțarea este aliniată Principiilor pentru Finanțări Verzi ale Loan Market Association (LMA).

Investiția integrează echipamente de ultimă generație, utilaje electrice, tehnologii IoT, sisteme automate de monitorizare și o platformă ERP care va permite digitalizarea și automatizarea a peste 70% din fluxul operațional. În plus, componenta de sustenabilitate este consolidată prin instalarea a peste 560 de panouri fotovoltaice, reutilizarea apelor pluviale și implementarea unor sisteme performante pentru reducerea emisiilor de praf și creșterea eficienței energetice.

Felix Daniliuc: Proiectul este un exemplu concret de economie circulară aplicată la scară mare

„La BRD, ne propunem să susținem investițiile care generează valoare economică pe termen lung și contribuie în același timp la tranziția către un model de dezvoltare mai sustenabil. Proiectul dezvoltat de Construcții Erbașu este un exemplu concret de economie circulară aplicată la scară mare, prin transformarea deșeurilor din construcții în resurse care reintră în circuitul economic. Suntem bucuroși să contribuim la realizarea unei investiții care combină inovația tehnologică, eficiența operațională și protecția mediului și care va avea un impact pozitiv atât asupra industriei construcțiilor, cât și asupra obiectivelor de sustenabilitate ale României”, a spus Felix Daniliuc, Director Executiv IMM, BRD Groupe Société Générale.

Noua facilitate a fost construită pe un teren de peste 12.000 mp și include o hală de reciclare și spații conexe, platforme dedicate procesării materialelor, zone de stocare, infrastructură de gestionare a apelor și alte elemente necesare funcționării unui flux tehnologic performant.

Peste 450.000 de tone de deșeuri procesate anual

Fabrica are capacitatea de a procesa anual peste 450.000 de tone de deșeuri din construcții și demolări, dintre care aproximativ 410.000 de tone de fracție grea, formată în principal din beton și asfalt, și circa 40.000 de tone de fracție ușoară, incluzând lemn, plastic, carton, hârtie, vată bazaltică, folie, polistiren și metale. Proiectul include totodată o linie dedicată reciclării sticlei, cu o capacitate de minimum 1.200 de tone anual.

Materialele reciclate, reutilizate în activitatea grupului Erbașu

Prin tehnologiile utilizate, proiectul urmărește valorificarea cât mai eficientă a deșeurilor rezultate din construcții și demolări precum și reducerea cantității de deșeuri eliminate. Produsele finite rezultate în urma procesului de reciclare includ sorturi din beton concasat reciclat, asfalt reciclat, sticlă mărunțită, metale și combustibil alternativ tip RDF. O parte semnificativă a sorturilor produse este reutilizată în activitatea grupului Erbașu, contribuind la închiderea circuitului materialelor și la reducerea consumului de resurse naturale.

Un parteneriat de peste trei deceni

Finanțarea actuală consolidează parteneriatul dintre BRD și Construcții Erbașu, companie care colaborează cu banca de peste trei decenii. De-a lungul relației de afaceri, BRD a susținut implementarea unor proiecte de referință pentru infrastructura României, inclusiv, recent, construirea noului stadion Steaua, pentru care a acordat în 2020 o finanțare de 52,5 milioane lei.