BCR și Dominic Marcu caută viitori piloți prin ZBOR Drive Challenge. Câștigătorul va concura în două etape de Super Slalom în 2027. Cum te poți înscrie

BCR a lansat, prin hub-urile ZBOR, competiția ZBOR Drive Challenge, alături de pilotul Dominic Marcu. Concursul se adresează tinerilor cu vârste între 14 și 18 ani neîmpliniți, fără să fie necesar un permis de conducere. Marele premiu este participarea ca pilot la două etape din Campionatul Național de Super Slalom, în sezonul 2027, cu un automobil de competiție și cheltuielile aferente asigurate.

Potrivit comunicatului BCR, competiția se desfășoară în șase regiuni ale țării, până pe 14 noiembrie, și este dezvoltată alături de NEPI Rockcastle, Renault România, Hama România și U-Sim Motion. Printre abilitățile urmărite se numără reflexele rapide și capacitatea de a rămâne calm sub presiune.

ZBOR Drive Challenge a debutat la Craiova, pe 25–26 septembrie, unde a fost desemnat primul câștigător: Alexandru Citulescu.

De la simulator la proba practică, sub îndrumarea lui Dominic Marcu

Prima etapă se desfășoară pe un simulator profesionist de curse auto, în hub-urile ZBOR sau în locațiile partenere. Fiecare participant are la dispoziție trei tururi de circuit, iar cel mai bun timp stabilește poziția în clasament. La finalul zilei, zece participanți din fiecare oraș se califică în etapa următoare.

Programul anunțat pentru următoarele probe pe simulator, organizate între orele 16:00 și 20:00, este:

29 octombrie: ZBOR Hub Cluj, Cluj-Napoca, pentru regiunea Târgu Mureș;

5 noiembrie: ZBOR Hub Iași, pentru regiunea Galați;

12 noiembrie: ZBOR Hub Politehnica, București;

13 noiembrie: ZBOR Hub Ploiești.

Cei zece participanți calificați merg apoi la proba practică din regiunea lor. După una-două ore de teorie și reguli de siguranță, urmează o sesiune practică de minimum două ore, pe un circuit special amenajat. Dominic Marcu îi evaluează pe traseu, iar un singur concurent din fiecare grup se califică în finală.

Pentru această etapă, organizatorii au anunțat următoarele date și locații:

31 octombrie: Shopping City Târgu Mureș;

7 noiembrie: Shopping City Galați;

14 noiembrie: Ploiești Shopping City.

Finala națională are loc pe 14 noiembrie, la Ploiești

Cei șase finaliști naționali se vor întâlni pe 14 noiembrie, la Ploiești Shopping City, unde vor parcurge un traseu complex cu jaloane. Finala va dura una-două ore, inclusiv pregătirile, iar fiecare concurent va avea aproximativ 15 minute de probă efectivă la volan.

Nicoleta Deliu Pașol: cel mai important este să le oferim încrederea să încerce, să aibă curaj și să nu renunțe la prima provocare

„Tinerii au nevoie de experiențe care să-i scoată din rutină, să-i provoace și să-i ajute să descopere de ce sunt capabili. Așa a apărut ZBOR Drive Challenge, o competiție în care își pot testa atenția, reacțiile și felul în care iau decizii atunci când lucrurile se mișcă repede. Dar dincolo de concurs, cel mai important este să le oferim încrederea să încerce, să aibă curaj și să nu renunțe la prima provocare.”, a declarat Nicoleta Deliu Pașol, Head of Communication & CSR, BCR.

La rândul său, Tudor Ogner, National Program Coordinator ZBOR România, spune că proiectul le oferă participanților ocazia de a descoperi motorsportul și de a învăța direct de la un pilot profesionist:

„La Zbor, credem că uneori ai nevoie doar de contextul potrivit ca să descoperi ceva ce nu știai că poți face. Zbor Drive Challenge le oferă tinerilor din România ocazia să-și testeze abilitățile, să descopere lumea motorsportului și să învețe direct de la un pilot profesionist precum Dominic Marcu. Ne bucurăm să le putem oferi această experiență și abia așteptăm să vedem unde îi va duce curiozitatea, poate chiar dincolo de primele tururi de simulator.”

Marele premiu: două etape în Campionatul Național de Super Slalom

Câștigătorul competiției va participa ca pilot la două etape din sezonul 2027 al Campionatului Național de Super Slalom, la volanul unui Renault 5 E-Tech electric de competiție. Premiul include echipament, echipă tehnică, instructor, taxe de înscriere, cazare și masă, precum și o echipă media dedicată.

Premiul pentru locul al doilea, pentru participanții de cel puțin 16 ani, este o experiență de copilot alături de Dominic Marcu, într-un Tesla Model S Plaid de peste 1.000 CP, la o etapă de cursă din România.

Participantul clasat pe locul al treilea va avea parte de o experiență de copilot pe circuit, alături de Dominic Marcu, iar cei de pe locurile patru–șase vor primi pachete cu produse oficiale.

Dominic Marcu: Orice campion a fost, la început, un copil cu un vis. Diferența o face șansa de a-l transforma în realitate

„Mi-am dorit foarte mult să construiesc acest proiect pentru tineri, pentru că știu cât de important este să primești o șansă atunci când ai un vis. Orice campion a fost, la început, un copil cu un vis. Diferența o face șansa de a-l transforma în realitate. Mulțumesc, BCR, pentru că a crezut încă o dată în viziunea mea și pentru că a ales să investească în noua generație. Poate că, printre tinerii care pornesc astăzi alături de noi, se află următorul mare campion al României”, a declarat Dominic Marcu.

Cum te poți înscrie

Înscrierile se fac exclusiv prin formularul online al competiției AICI. Locurile sunt limitate, iar înscrierile se închid la ocuparea acestora. Participarea presupune acord parental și acord privind prelucrarea datelor personale. Regulamentul complet este disponibil AICI. Transportul și cazarea pentru etapele desfășurate în alte orașe nu sunt decontate de organizatori.