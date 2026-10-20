Informații financiare

Raiffeisen Bank primește undă verde de la Concurenței pentru preluarea Garanti BBVA

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu

Consiliul Concurenței din România a anunțat marți că a aprobat tranzacția prin care Raiffeisen Bank România urmează să preia Garanti Bank România, compania de leasing Motoractive IFN și filiala acesteia, Motoractive Multiservices, care oferă servicii de administrare a flotelor auto.

Autoritatea de concurență nu a identificat probleme semnificative de concurență generate de această tranzacție pe piața din România, potrivit unui comunicat al instituției.

Raiffeisen Bank România a anunțat în martie că a semnat un acord pentru achiziționarea integrală a grupului Garanti BBVA România de la filialele grupului financiar spaniol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA). Valoarea tranzacției nu a fost dezvăluită.

Prezentă în România din 1998, Garanti BBVA România este o filială a Garanti BBVA Turcia, a doua cea mai mare bancă privată din Turcia după activele consolidate. BBVA este acționarul majoritar al Garanti BBVA Turcia.

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Raiffeisen Bank România a înregistrat un profit net de 849 de milioane de lei (178,7 milioane de dolari/159,3 milioane de euro) în prima jumătate a anului 2026, în scădere față de profitul net de 896 de milioane de lei raportat pentru perioada similară a anului precedent.

Săptămâna trecută, Raiffeisen Bank România a listat o nouă emisiune de obligațiuni în valoare de 750 de milioane de lei pe piața reglementată a Bursei de Valori București.

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By Gabriela Dinu
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Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
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